Самый свирепый «Хищник». Как производят вездеходы, которые раскритиковал Песков

Эта модель была сделана специально для спасателей МЧС Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Небольшое село Бизино в Тобольском районе Тюменской области в начале 2024-го стало известно на всю Россию. Именно здесь работает производство вездеходов, на одном из которых успел прокатиться Дмитрий Песков на Чукотке. Тогда он посоветовал производителям довести машину до ума. Снегоболотоходы «Хищник» могут свободно передвигаться по глубокому снегу, вязкому болоту и даже плыть по воде. В месяц компания производит всего около семи машин. Наши коллеги их 72.RU рассказывают, как появился тобольский «Хищник» и какой он в деле.

Источник: Семен Громов / 72.RU

Из мечты — в крупное производство

Компания «Мег Вест» — целиком и полностью семейное дело. Идея делать собственные вездеходы появилась давным-давно у Геннадия Мезенина, отца нынешнего директора компании. В 90-е семье приходилось зарабатывать сбором лесных ягод, а значит, наматывать десятки тысяч шагов по болотам. И конечно, хотелось не ходить пешком, а ездить и без проблем добираться до самых труднопроходимых мест.



— Зачинщик всего этого был мой отец. Он всё дело спонсировал, курировал, помогал. Поначалу прибыли это не приносило. Было по большей части хобби. Мой интерес к машинам начался, можно сказать, с игрушек. Сначала колесные игрушки были, вездеходы. Дальше пошли разного рода каракаты из мотоциклов и прочего рода трехколесные, четырехколесные [вездеходы]. До того момента, как мы запустили мелкую серию первого вездехода и продали его, было разработано порядка 10 разных прототипов. Искали в каждом что-то свое, чего нет у других, — рассказывает Максим Мезенин.



Поначалу компания работала в Сургуте. Официально ее оформили в 2007 году. Первый вездеход был сборным из разных комплектующих машин. Он был небольшим, вмещал всего до четырех человек. Мосты от «Нивы», колеса «Трэкол», двигатель от простых «Жигулей». Машина получилась достаточно легкой и с хорошей проходимостью. При этом достаточно шустрой. Модель быстро приглянулась рыбакам и охотникам. Постепенно вездеходы «Хищник» начали покупать и предприятия.

Максим Мезенин — директор компании Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Вездеходы особенно распространены на Севере и в восточной части России. Покупают их не просто охотники и рыболовы, но и различные предприятия, которым важно без проблем ездить и перевозить грузы по бездорожью 1 из 2 Вездеходы особенно распространены на Севере и в восточной части России. Покупают их не просто охотники и рыболовы, но и различные предприятия, которым важно без проблем ездить и перевозить грузы по бездорожью Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Были такие моменты, что на нашей технике люди ехали где-то по болоту, летит вертолет, они приземляются, а там летел какой-то большой начальник, допустим. Посмотрел всё это дело — ему понравилось, и пошли заказывать у нас, — вспоминает Максим.



Конструкцию после усовершенствовали и даже запатентовали собственную фишку — поворотный мост, который не имеет аналогов. Именно благодаря этому четырехтонный вездеход не тонет в болотах и может вырулить из самой вязкой грязи. Вместо переднего классического моста на «Хищниках» установлены задние.



— Здесь работает принцип тележного поворота, то есть мост целиком поворачивается. Плюсы в том, что мы экономим вес, упрощаем конструкцию, и это нам дает бонусом дополнительную проходимость. Получается некая имитация перелома. Это помогает на бездорожье, вездеход сам себя как бы помогает вытаскивать, — объясняет руководитель компании.



При этом на «Хищниках» стоят самые большие колеса, которые почти не используют для подобной техники. Но, несмотря на огромные покрышки, которые в диаметре могут быть размером с человека, машина остается габаритной и на ней можно даже ездить по обычным дорогам.

Кузов и рама вездехода — одно целое. Это позволяет снизить вес и придает жесткости конструкции. Каркас делается из профильной трубы разного сечения, весит он всего около 400 килограммов Скелет вездехода После того как раму сварят, ее красят А потом закрывают алюминиевыми листами Металл закупают у больших поставщиков, которые находятся недалеко от производства, — это важно, чтобы сократить транспортные расходы 1 из 6 Кузов и рама вездехода — одно целое. Это позволяет снизить вес и придает жесткости конструкции. Каркас делается из профильной трубы разного сечения, весит он всего около 400 килограммов Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Критика принесла известность

В 2013 году семья решила перевезти производство в Тюменскую область. По словам Максима, бизнес здесь оказалось вести проще, нежели на Севере: земля дешевле, да и с кадрами проблем меньше. Еще один из плюсов — больше места для маневров при тестировании новых вездеходов. По сути, полигон для «Хищников» начинается сразу за границами села. В Сургуте же приходилось нанимать технику, чтобы вывезти машину на бездорожье.

С того момента производство значительно расширилось. Сейчас есть пять моделей на выбор с разной модификацией. Делают их почти полностью из российских материалов. Но не до конца. Внутри «Хищника» работают японские дизельные моторы Isuzu и Kubota, которые привозят из Китая.



— Хотелось бы, конечно, чтобы наша машина была полностью из отечественных запчастей. Но, к сожалению, на 100% этого не удается пока сделать. После санкций трудности появились с комплектующими, с поставкой, естественно, есть перебои. Банально с болтами проблема бывает. Просто нет тех, которые нужны, — объясняет Мезенин.

Это американский дизельный двигатель Caterpillar. Его установят на экспериментальной модели Самый женский цех на производстве. Девушки все невысокого роста. Они свободно ходят внутри в полный рост и утепляют кабину вездеходов пеналоном. На вездеходе можно ездить даже при -60 градусах 1 из 5 Это американский дизельный двигатель Caterpillar. Его установят на экспериментальной модели Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Внезапную известность тобольскому «Хищнику» принесла критика пресс-секретаря президента. В январе 2024 года Дмитрий Песков во время поездки с Владимиром Путиным на Чукотку прокатился на вездеходе. Однако не до конца впечатлился машиной. Мол, руль и коробка передач работают плохо, а двигатель почему-то импортный, а не отечественный.



— Конечно, к производителям хочется обратиться, что надо всё-таки до ума доводить. А они пытаются почивать на лаврах. Ничего другого нет, поэтому все у них покупают, — сказал журналистам Песков.



По словам Максима Мезенина, подходящих для «Хищника» двигателей в России не производят, а коробку передач, к которой были высказаны претензии, как раз таки производит отечественный автозавод — Горьковский. С конкуренцией тоже всё оказалось не так просто. Мезенин говорит, что сейчас подобную технику в стране производят порядка 160 компаний и не перестают появляться новые фирмы. Несмотря на то, что «Хищник» выделяется среди конкурентов, в месяц компания может производить всего около семи машин. В то время как фирма «Трэкол», на вездеходе которой по Чукотке ездил Путин, — порядка 30.



— Было, конечно, немножко обидно. Но, по сути, ничего плохого не было. Наоборот, даже больше людей о нас после этого узнали. Всё равно реклама, хоть и не совсем позитивная, — говорит Максим.

Игорь раньше был капитаном флота и управлял теплоходом, поэтому за рулем «Хищника» чувствует себя уверенно Внутри очень даже комфортно Есть парктроник 1 из 8 Игорь раньше был капитаном флота и управлял теплоходом, поэтому за рулем «Хищника» чувствует себя уверенно Источник: Ирина Шарова / 72.RU

По воде, болотам и снегу

Всего у компании два производства. Сейчас активно работают над открытием третьего. На сборку одной машины уходит около трех месяцев. Можно и уложиться в более короткие сроки, но зависит это от комплектации и скорости сотрудников. Сначала появляется каркас вездехода, который делают из металлических труб. Это, по сути, скелет «Хищника». Дальше его красят, обшивают алюминием, за счет чего, кстати, машина весит всего около четырех тонн, а не больше, как могла бы. После снова красят, начиняют его внутренностями, утепляют пенолоном, устанавливают технику.



Внутри достаточно комфортно. Цвет кузова и отделку салона может выбрать сам клиент. В целом все вездеходы «Хищник» делаются на заказ. Машины стоимостью от 5 до 8 с небольшим миллионов покупают не только любители охоты, рыбалки и бездорожья, но и всевозможные предприятия, подрядные организации, которые работают в сфере нефтяной и газовой промышленности, энергетики. И даже МЧС. К примеру, «Хищник» в красном кузове был сделан по поручению губернатора для тюменских спасателей на случай пожаров. Однако вездеход в этом году успел поработать и на паводках — на нём по бездорожью доставляли песок для укрепления насыпей.

Этот вездеход даже перплывал Тобол Глубина в этом месте порядка 10 метров, но вездеход уверенно держится на воде за счет больших колес Чтобы управлять этим вездеходом, нужны тракторные права категорий А2, А3 или А4 После сборки каждую машину исследуют специалисты, они просматривают все укромные места с приборами. Лишь после ее начинают тестировать 1 из 10 Этот вездеход даже перплывал Тобол Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В планах у компании расширение не только производства, но и модельного ряда. Сейчас собирают экспериментальную модель с грузоподъемностью до четырех тонн — в два раза больше, чем у остальных моделей. Помимо этого, внутрь поставят и другой двигатель, не японский, а американский Caterpillar. Он мощнее, поэтому и коробку передач к нему выбрали соответствующую — от иномарки Toyota Rav 4. Пока над новой моделью активно работают, лишь после всех проверок и тестов новый «Хищник» пополнит стаю.

Только посмотрите на эту мощь! Запас дизеля у вездехода порядка 300 литров. Так что он без труда проедет около 1000 километров 1 из 8 Только посмотрите на эту мощь! Запас дизеля у вездехода порядка 300 литров. Так что он без труда проедет около 1000 километров Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Передвигается «Хищник» очень уверенно и мягко. К слову, ехать в нём очень даже комфортно, несмотря на бездорожье и кочки Источник: Ирина Шарова / 72.RU









