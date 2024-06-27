Вместо «Лукойла»: в Новосибирске разворачивается сеть заправок «Татнефти» — вывески уже меняют

В частности, «Татнефть» появилась на улице Фрунзе Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











В Новосибирске разворачивается сеть автозаправок «Татнефть». Накануне жители Новосибирска заметили, что на улице Фрунзе вместо вывески заправки «Лукойл» уже появилась «Татнефть». Сейчас на вывески написано, что скоро будет открытие. Фотография была сделана вчера, 26 июня.

Как рассказали НГС в компании «Татнефть», в Новосибирске зеленые заправки появляются по франшизе. Партнер «Татнефти» — ООО «Топливный комфорт».

— Договор подписан на 19 АЗС. Планируют до сентября 2024 года провести ребрендинг всех АЗС. На стадии подписания дополнительное соглашение ещё на 8 АЗС. Проведение ребрендинга до ноября 2025 года. Итого на 27 объектов, — рассказали в компании.

Сейчас под брендом «Татнефть» работает три АЗС. Заправку на станции Пашинский переезд на Кемеровском шоссе ввели в эксплуатацию 1 июня этого года. В это же время начала работать станция на улице Дегтярева, 19к1. АЗС на проспекте Дзержинского открылась 15 апреля.

ПАО «Татнефть» — одна из крупнейших нефтедобывающих компаний России. Компания, по информации с сайта, добывает нефть уже больше 80 лет. На конец 2023 года выручка компании 1,3 триллионов рублей, а чистая прибыль — 238,1 миллиардов.

Компания «Топливный комфорт» была зарегистрирована в Новосибирске в 2023 году. Директор и учредитель компании Вячеслав Мариненко. На конец 2023 года выручка компании была 926,3 миллиона рублей, а чистая прибыль — 2,5 миллиона рублей.

Всего ООО «Топливный комфорт» планирует 33 АЗС в Новосибирской области — сейчас еще по 6 заправкам идут переговоров.



О том, что автозаправки «Лукойл» уходят с рынка Новосибирска стало известно в 2023 году. Уже в 2024 «Лукойл» подал в суд на компании, которые продолжали работать под его вывесками. Федеральная компания требовала от шести организаций Новосибирска прекратить использовать ее товарный знак.