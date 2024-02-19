«Лукойл» потребовал от бизнесменов из Новосибирска 129 миллионов — чем они разозлили нефтяного гиганта

Представители нефтяной компании в своем иске указали, что ответчики используют на АЗС товарные знаки «Лукойла» без разрешения, от них требуют демонтировать вывески.



Пока рассмотрение споров находится на начальной стадии. Судебные заседания для рассмотрения споров намечены на март–апрель 2024 года.

По данным сервиса, Контур.Фокус, ООО «Грифон» зарегистрирована в Новосибирске 28 июля 2022 года. Директором является Владислав Геннадьевич Прокопенко. На конец 2023 года компания получила выручку в 53,6 миллиона рублей, ее чистая прибыль составляет 425 тысяч рублей.