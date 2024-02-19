«Лукойл» потребовал от бизнесменов из Новосибирска 129 миллионов — чем они разозлили нефтяного гиганта

Нефтяная компания «Лукойл» подала несколько исков в Арбитражный суд Новосибирской области к местным фирмам, от них требуют прекратить использовать товарные знаки. Информация об этом появилась на сайте суда.
С февраля 2024 года ПАО «Нефтяная компания "Лукойл"» подала пять исков в Арбитражный суд, в которых требует прекратить использование товарных знаков, выплаты компенсации за их незаконное использование на сумму в 129 миллионов рублей.
В частности, от компании ООО «Грифон» требуют 28 миллионов рублей, от компаний ООО «Газойл» и ООО «Люрсон» «Лукойл» требует по 7,8 миллиона рублей. Иски на 9,4 миллиона рублей поданы к компаниям ООО «Глобал ойл» и ООО «Топливный комфорт». Последняя также является ответчиком по искам от нефтяников на 27,7 миллиона рублей и на 56 миллионов рублей. Кроме того, иски поданы к ООО «Сибавтосервис Плюс» на 27,7 миллиона рублей и к ООО «Сибнафтагрупп» на 56 миллионов рублей.
Представители нефтяной компании в своем иске указали, что ответчики используют на АЗС товарные знаки «Лукойла» без разрешения, от них требуют демонтировать вывески.
Пока рассмотрение споров находится на начальной стадии. Судебные заседания для рассмотрения споров намечены на март–апрель 2024 года.
По данным сервиса, Контур.Фокус, ООО «Грифон» зарегистрирована в Новосибирске 28 июля 2022 года. Директором является Владислав Геннадьевич Прокопенко. На конец 2023 года компания получила выручку в 53,6 миллиона рублей, ее чистая прибыль составляет 425 тысяч рублей.
ООО «Газойл» зарегистрирована в Новосибирске 24 февраля 2014 года. Среди ее учредителей — АО «Югсиб» и АО «Созвездие», обе компании имеют доли в 50% в уставном капитале, который составляет 10 тысяч рублей. На конец 2022 года (более ранних данных нет), выручка компании составляет 9,3 млрд рублей, чистая прибыль — 718 млн рублей.
ООО «Люрсон» образована 7 мая 2001 года, компания зарегистрирована в Томске, по адресу улица Герцена, 61а. Директором значится Букреев Алексей Михайлович. На конец 2022 года выручка компании составила 5,4 млн рублей, чистая прибыль — 3,1 млн рублей.
ООО «Глобал ойл» зарегистрирована в Новосибирске 31 декабря 2004 года. Ее учредителем является компания АО «Томскойлпроцессинг». На конец 2022 года выручка фирмы составила 3,6 млн рублей, а чистая прибыль — 871 тысячу рублей.
ООО «Сибавтосервис Плюс» имеет того же учредителя — АО «Томскойлпроцессинг». Выручка фирмы на конец 2022 года составляет 12,1 млн рублей, а чистая прибыль — 2,4 млн рублей. Эта компания была образована 30 марта 2000 года.
Компания ООО «Топливный комфорт» зарегистрирована в Новосибирске 25 июля 2023 года. Директор — Мариненко Вячеслав Викторович. Актуальных данных о прибыли и выручке компании нет. Уставный капитал — 10 тысяч рублей.
ООО «Сибнафтагрупп» зарегистрирована 2 ноября 2006 года. Ее учредителем является ООО «Глобал Нафта». Выручка компании на конец 2022 года составила 23,1 млн рублей, чистая прибыль — 347 тысяч рублей.
НГС направил запрос в «Лукойл» для уточнения деталей исковых требований к новосибирским компаниям. НГС также направил запросы направлены в ООО «Топливный комфорт», ООО «Сибавтосервис Плюс», ООО «Глобал ойл», ООО «Люрсон», ООО «Газойл» и ООО «Грифон». У фирм мы спросили, согласны ли они с исковыми требованиями «Лукойла», а также попросили изложить свою версию событий, предшествовавших иску.
По данным Контур.Фокуса, ПАО «ЛУКОЙЛ» зарегистрировано в Москве на Сретенском бульваре, дом 11, в октябре 1993 года. Ее уставный капитал составляет 17,3 млн рублей. Главным исполнительным директором компании является Вадим Воробьев. На конец 2022 года (более свежих данных нет), «Лукойл» получил 2,9 триллиона рублей выручки при чистой прибыли в 790 миллиардов рублей.
В феврале 2023 года Московская компания «Аэроплан» подала в суд на предпринимательницу из Новосибирской области Анну Яковкину за использование изображения персонажей мультсериала «Фиксики». С предпринимательницы требовали 40 тысяч рублей.