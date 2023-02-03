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С сибирской предпринимательницы требуют 40 тысяч за изображение героини «Фиксиков»

Иск в суд подал владелец товарного знака

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Предпринимательница использовала изображение героини мультфильма — Симки

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Московская компания «Аэроплан» подала в суд на предпринимательницу из Новосибирской области Анну Яковкину за использование изображения персонажей мультсериала «Фиксики». Гражданское дело поступило в Колыванский районный суд.

По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «Аэроплан» было создано в 2005 году. На конец 2021 года выручка была 333,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 18,1 миллиона рублей. Компании принадлежит товарный знак «Фиксики».

Истец просит взыскать компенсацию в 40 тысяч рублей за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства. Анна Яковкина использовала изображение героини Симки.

Анна Яковкина была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель с 2016 по 2020 год. Она занималась торговлей розничной одеждой в специализированных магазинах.

— В исковом заявлении АО «Аэроплан» указано, что Яковкина, которая ранее была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, предлагала к продаже товар, обладающий техническими признаками контрафактности — персонажей из анимационного сериала «Фиксики», исключительные права на распространение которых не передавались, — сообщили на сайте Колыванского суда.

Суд рассмотрит дело в начале марта. Корреспондент НГС направила запрос в АО «Аэроплан».

Ранее уроженец Новосибирска Олег Влади, автор песен Светланы Лободы, подал в суд на Первый канал за неупоминание его имени в титрах трех телепередач. Он потребовал удалить записи с сайта, а также выплатить ему 1,5 миллиона рублей морального вреда.

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