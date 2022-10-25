Автор песен Светланы Лободы подал иск на 1,5 миллиона рублей против Первого канала

Автор музыкальных хитов певицы Светланы Лободы и уроженец Новосибирска Олег Влади подал в суд на Первый канал за не упоминание его имени в титрах трех телепередач.



Как сообщила НГС Валерия Рытвина, представитель Олега Влади, музыкант не обнаружил своего имени в титрах программ «Золотой граммофон», «Пусть говорят» и «Сегодня вечером», где Лобода выступала с песнями, написанными им. После этого он написал телеканалу письмо с претензиями, однако ему не ответили, поэтому музыкальный автор решил подать в суд.

