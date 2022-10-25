Автор песен Светланы Лободы подал иск на
1,5 миллиона рублей против Первого канала
Музыкант родом из Новосибирска
Автор музыкальных хитов певицы Светланы Лободы и уроженец Новосибирска Олег Влади подал в суд на Первый канал за не упоминание его имени в титрах трех телепередач.
Как сообщила НГС Валерия Рытвина, представитель Олега Влади, музыкант не обнаружил своего имени в титрах программ «Золотой граммофон», «Пусть говорят» и «Сегодня вечером», где Лобода выступала с песнями, написанными им. После этого он написал телеканалу письмо с претензиями, однако ему не ответили, поэтому музыкальный автор решил подать в суд.
— Заявление подано в Останкинский районный суд Москвы. Не указание в телевизионной программе автора текста и/или музыки является самостоятельным нарушением неимущественных прав автора. За последние 10 лет сформировалась довольно понятная судебная практика, в том числе по искам к Первому каналу. Конечно, суд может снизить размер моральной компенсации. Это тоже обычная практика, — сообщила НГС Валерия Рытвина.
Олег Влади потребовал удалить записи с сайта, а также выплатить ему
АО «Первый канал. Всемирная сеть» было создано в 1995 году. По данным «Контур.Фокуса», генеральный директор Алексей Ефимов. Зарегистрировано сотрудников — 554 человека. Выручка за прошлый год составила
Журналист НГС связался с пресс-службой Первого канала для комментария по данной ситуации. В компании попросили направить официальный запрос.
В прошлом году выпускница факультета журналистики НГУ Ольга Кравцова приняла участие в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале. Во время передачи сибирячка раскритиковала запрет на использование мата в сериалах.