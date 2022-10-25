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Автор песен Светланы Лободы подал иск на 1,5 миллиона рублей против Первого канала

Музыкант родом из Новосибирска

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Автор требует удалить записи программ

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Автор музыкальных хитов певицы Светланы Лободы и уроженец Новосибирска Олег Влади подал в суд на Первый канал за не упоминание его имени в титрах трех телепередач.

Как сообщила НГС Валерия Рытвина, представитель Олега Влади, музыкант не обнаружил своего имени в титрах программ «Золотой граммофон», «Пусть говорят» и «Сегодня вечером», где Лобода выступала с песнями, написанными им. После этого он написал телеканалу письмо с претензиями, однако ему не ответили, поэтому музыкальный автор решил подать в суд.

— Заявление подано в Останкинский районный суд Москвы. Не указание в телевизионной программе автора текста и/или музыки является самостоятельным нарушением неимущественных прав автора. За последние 10 лет сформировалась довольно понятная судебная практика, в том числе по искам к Первому каналу. Конечно, суд может снизить размер моральной компенсации. Это тоже обычная практика, — сообщила НГС Валерия Рытвина.

Олег Влади потребовал удалить записи с сайта, а также выплатить ему 1,5 миллиона рублей морального вреда. Иск Влади подал в суд 27 сентября, ответчиком выступает АО «Первый канал. Всемирная сеть». Заседание назначено на 27 октября. Категория дела «О защите авторских прав».

АО «Первый канал. Всемирная сеть» было создано в 1995 году. По данным «Контур.Фокуса», генеральный директор Алексей Ефимов. Зарегистрировано сотрудников — 554 человека. Выручка за прошлый год составила 4,9 миллиарда рублей, чистая прибыль — 267,3 миллиона. Компания входит в холдинг АО «Первый канал», генеральным директором которой является Константин Эрнст.

Журналист НГС связался с пресс-службой Первого канала для комментария по данной ситуации. В компании попросили направить официальный запрос.

В прошлом году выпускница факультета журналистики НГУ Ольга Кравцова приняла участие в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале. Во время передачи сибирячка раскритиковала запрет на использование мата в сериалах.

Светлана ЛободаАвторские праваСудПервый канал
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