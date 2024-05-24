Новосибирская компания откроет платную курилку в московском аэропорту — выяснили, кто на этом зарабатывает

Не во всех аэропортах Москвы есть бесплатные комнаты для курения Источник: Константин Завриков











Новосибирская компания Grey Wall Pass планирует открыть платную комнату для курения в московском аэропорту Шереметьево. Наши коллеги из MSK1.RU выяснили, кому она принадлежит, сколько зарабатывает и как ее владелец связан с сотрудником Росавиации, судимым за взятку.

Сейчас в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково работает несколько платных курительных комнат. Цены на них составляют от 500 до 2000 рублей (для тех, которые находятся в бизнес-залах).

Корреспондент MSK1.RU обратила внимание на то, что в Домодедово откроют еще одну комнату для курения. Ее оборудует компания Grey Wall Pass — она же занималась зонами для курения в бизнес-залах других аэропортов, в том числе Внуково и Шереметьево. Если верить информации, размещенной на сайте фирмы, она зарегистрирована на ООО «Алид».

А находится там же, где и зарегистрирована, — на территории Новосибирского аэропорта Толмачево. При этом, по данным «Контур.Фокуса», по этому адресу нет зарегистрированных компаний.

Также MSK1.RU обнаружил, что у ООО «Алид» указаны очень распространенные реквизиты. Такой же ИНН, как у этой компании, был указан у компании «Планка», которая продает тепловизоры в подмосковном Красногорске, спортивной студии «Движение» в Ивановской области и московского центра по подготовке водителей «Безопасный водитель».

Такая информация указана на сайте Grey Wall Pass, которая отвечает за бизнес-залы в десятках аэропортов Источник: Grey-wall.com











Такие же данные указаны у компании из Подмосковья Источник: Plankawp.ru











А номер телефона, который указан на сайте Grey Wall Pass, также указан у новосибирской компании ООО «Автоскан-Сервис». Она занимается разработкой компьютерного программного обеспечения и получает госзаказы в Новосибирской области. Владеет ей Владимир Вячеславович Сороговец.

Как выяснилось, Сороговец действительно владеет ООО «Алид» — под которым и работает Grey Wall Pass, открывающий бизнес-залы в аэропортах. По данным «Контур.Фокуса», в 2023 году выручка этой компании составила 89,7 миллиона рублей, а чистая прибыль — 10,6 миллиона рублей.

Также новосибирскому предпринимателю принадлежат еще несколько компаний, связанных с авиацией: ООО «Аэробар» и «Скай», которые занимаются доставкой продуктов питания и были зарегистрированы на территории аэропорта Храброво.

Как выяснил MSK1.RU, отец Владимира — Вячеслав Викторович Сороговец — был начальником Западно-Сибирского межрегионального управления Росавиации. Его обвинили в получении взятки. По данным следствия, Сороговец-старший попросил представителя компании «Сибирская авиабаза» оплатить печать доклада, а взамен пообещал закрывать глаза на нарушения в работе авиакомпании, если такие будут.

А позже, по версии следствия, потребовал от подчиненного деньги за участие в проверке одной авиакомпании. Тот отдал Вячеславу 120 тысяч рублей. Как писал «Коммерсантъ», бывшему чиновнику дали три года условно и назначили штраф в размере более 1,5 миллиона рублей.

НГС обратился в пресс-службу Толмачево, чтобы выяснить, планируется ли открывать платные курительные комнаты на территории новосибирского аэропорта.

В 2023 году Толмачево получил рекордную прибыль. Выручка достигла 9,8 миллиарда рублей, чистая прибыль — 3,6 миллиарда рублей.