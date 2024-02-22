Новосибирская компания попала в рейтинг Forbes— сколько она стоит

По информации сервиса Контур.Фокус, ООО «ДубльГИС» зарегистрировано в Новосибирске 9 июля 2004 года. Генеральным директором является Лукьянов Денис Викторович. Уставный капитал компании составляет 290,9 млн рублей. По данным на конец 2022 года в компании работали 8915 сотрудников. Чистая прибыль ООО «ДубльГИС» по итогам 2022 года составила 1,4 млрд рублей.

Ранее журналисты НГС выяснили, кому принадлежат основные здания торговых центров на площади Маркса в Новосибирске. Среди них оказались столичный холдинг и «серый кардинал».

