Новосибирская компания попала в рейтинг Forbes— сколько она стоит

Картографический сервис 2ГИС, созданный в Новосибирске, попал в рейтинг самых дорогих компаний Рунета-2024. Сам рейтинг составили эксперты журнала Forbes.
В рейтинге 2024 года новосибирская компания расположилась на 18-й строчке. Её стоимость эксперты журнала оценили в 610 миллионов долларов. Генеральным директором обозначен Денис Лукьянов.
В рейтинге Forbes, выпущенном годом ранее, компания располагалась на 22-й строчке рейтинга, а её капитализация оценивалась в 220 миллионов долларов. Генеральным директором 2ГИС был указал Александры Сысоев. Таким образом, капитализация компания за год выросла почти в три раза.
Лидером рейтинга в 2024 году стала компания «Яндекс», её капитализацию оценили в 12,5 миллиардов долларов. Генеральным директором указан Артем Савиновский.
— За последний год мы запустили ряд крупных обновлений и новых возможностей сервиса. Например, первыми среди картографических сервисов страны представили реалистичные карты с детальными 3D-моделями зданий, парков, а в конце осени — оживили карты, запустив функцию «Друзья на карте», с помощью которой можно стать ещё ближе к тем, кто дорог. Аудитория 2ГИС за год выросла более чем на 10% и продолжает расти — в рейтинге «Форбс» не учитывались данные за январь-февраль 2024 года, но сейчас мы уже перешагнули рубеж в 70 млн активных пользователей в месяц, — отметил генеральный директор 2ГИС Денис Лукьянов в беседе с НГС.
По информации сервиса Контур.Фокус, ООО «ДубльГИС» зарегистрировано в Новосибирске 9 июля 2004 года. Генеральным директором является Лукьянов Денис Викторович. Уставный капитал компании составляет 290,9 млн рублей. По данным на конец 2022 года в компании работали 8915 сотрудников. Чистая прибыль ООО «ДубльГИС» по итогам 2022 года составила 1,4 млрд рублей.
Ранее журналисты НГС выяснили, кому принадлежат основные здания торговых центров на площади Маркса в Новосибирске. Среди них оказались столичный холдинг и «серый кардинал».