В пожарном порядке. Как ЧП на складе в Шушарах скажется на бизнесе Wildberries

Делиться с «Фонтанкой» информацией о компании, которая застраховала склад в Шушарах, и суммой страхового возмещения Александр не стал.



— Эту информацию также я сейчас не хочу комментировать. Мы в любом случае компенсируем и продавцам, и покупателям стоимость их заказов, их товаров за счет средств компании, — уверил он.



По предварительным данным, страховщики оценили размер ущерба, причиненного складу в Шушарах огнем, в 10–11 миллиардов рублей. Назвать точную цифру в компании пока затрудняются: для того чтобы подсчитать потери, потребуется время.

