На площади Маркса разворачивают новый гастрокорт: гуляем по ТЦ, где много пустых коридоров и поля диванов

Здание, которое занимает «Калейдоскоп», начало строится еще в середине 2000-х , как обычный ТРЦ (с мультиплексом, супермаркетом и магазинами одежды). Потом у застройщика кончились деньги и через некоторое время новый владелец объекта достраивал его уже как торгово-выставочный комплекс товаров доля дома. В этом формате он проработал больше десяти лет, пока хозяева «Калейдоскопа» не решили сменить (или хотя бы серьезно скорректировать) его концепцию.