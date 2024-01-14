На площади Маркса разворачивают новый гастрокорт: гуляем по ТЦ, где много пустых коридоров и поля диванов

В Новосибирске на площади Маркса уже не следующей неделе должно заработать еще одно крупное гастрономическое пространство под названием «Фуд-холл 6\1». Обозреватель НГС прошелся по «Калейдоскопу», который сейчас находится в промежуточном состоянии между торгово-выставочным центром товаров для дома и торгово-развлекательными комплексом, куда должны прийти люди со всего города.
Здание, которое занимает «Калейдоскоп», начало строится еще в середине
На первом этаже посетителей комплекса сейчас встречает пустота, практически все торговые точки здесь закрыты. Оставшиеся от них выгородки либо завешаны большими баннерами с обещанием открытия чего-то нового, либо просто стоят с голыми стенами. Немногочисленные посетители идут через эти коридоры в надежде обнаружить что-то еще.
Второй этаж выглядит уже поживее. Здесь тоже много чего не работает, но уже открылся, например, большой «Детский мир», а также готовится к открытию детский активити-центр «Играй Парк». Прочие арендаторы пока всё те же: магазины люстр, салоны керамической плитки, ламината, напольных покрытий.
Этажом выше посетителей ждет привычное поле из диванов, столов и прочей мебели. Так что те, кто надеялся сделать здесь покупки такого рода, могут не беспокоиться: этой части торгового центра изменения пока почти не коснулись. Вообще именно третий этаж пока выглядит наименее пострадавшим, здесь работают большинство торговых предприятий.
Основным новшеством «Калейдоскопа» обещает стать «Фуд-холл 6\1» очередной проект в стиле «крафтового фуд-корта», которые начали открываться по всей России после успеха аналогичного проекта на Даниловском рынке в Москве. В Новосибирске это уже пятый комплекс такого рода. Самый крупный — «Гастрокорт» уже четвертый год работает на Центральном рынке, последний по счету («Рестохолл») открылся в здании Универсама на Ленина. Еще два работают в торговых центрах локального масштаба: «Гастромаркет» в ТЦ «Река» и «Вкусные точки» на Кировском рынке.
Судя по вывескам, которые уже имеются на большинстве будущих точек, ждать чего-то нового от «Фуд-холла» пока не приходится. Большая часть арендаторов здесь уже знакома горожанам по «Гастрокорту». Скажем, здесь откроется не меньше четырех точек маленького ресторанного холдинга Романа Комарова Wok in Wall, Aloha, Tacos, «Дом грузина».
Вторую «Рёберную» запустят в «Фуд-холле» создатели одноименного заведения с «Гастрокорта». Группа «Йо-хо-хо» откроет третью точку своего нового проекта «Крылья Чака» и пивной бар. Обе концепции с «Гастрокорта» (пельменная и бургерная «На фарше») привёл сюда Сергей Лапушкин. А создатели начинающей (работает две точки) сети Meps откроют здесь точку с корейской едой своего нового проекта Idol`s.
Из заведений, которые прежде не были замечены на фуд-кортах, можно отметить кафе армянской кухни Lamajo, которое работает уже больше года в подвале на Красном проспекте.
Всего на «Фуд-холле» в его нынешнем виде есть место для 30 с лишним арендаторов, включая небольшое кафе с собственным залом. Посетители остальных точек будут пользоваться столами в общей зоне.
«Фуд-холл» должен заработать уже на следующей неделе. Тогда же обещают запустить и активити-парк на втором этаже, так что в «Калейдоскопе» будет чем заняться тем, кому пока не очень актуальная покупка сантехники или мебели.
Изменение концепции «Калейдоскопа» вызвано не только желанием стать привлекательней для более широкого круга покупателей. Сама площадь Маркса сейчас переживает серьезные перемены. На месте двухуровневого павильона с продуктами заработал пятиэтажный торговый центр GRANI с интересной архитектурой. Завершается строительство крупного гостиничного комплекса «Турист» с обширными коммерческими помещениями. А на месте снесённого в прошлом году недостроенного здания ДК завода «Сибсельмаш» возводится комплекс зданий «Аэрон».