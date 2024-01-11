Фром Череповец виз лав: как российские товары маскируют под заграничные деликатесы — 8 примеров с полок магазинов

С уходом с российского рынка крупных международных пивоваренных брендов в магазинах появилось достаточно много импортного пива. Порой из самых неожиданны стран. Продукция такая стоит почти всегда дороже отечественной, и покупатель к этому привык.

В компании «Афанасий», по всей видимости, решили на этом сыграть: сейчас в магазинах можно купить «турецкое» пиво, у которого на основных этикетках нет ни слова по-русски. Перевод имеется только на дополнительной, наклеенной сверху, как бывает в случае с нерегулярным импортом (при регулярном производитель клеит контрэтикетки с нужным языком на месте). Правда же, продукт выглядит импортным? Но только сделан он в России, в городе Тверь, на улице Коминтерна.