Исчезнувшие. Какие заведения и магазины закрылись в Новосибирске в 2023 году — некоторые канули в лету вместе со зданиями

Павильон с мантами на Вокзальной магистрали — скорее всего, старейшее действовавшее заведение из тех, что появились уже в новое время, точка начала работать в 1989 году. С тех пор павильон увеличился в размерах, обрел имя «Мадина», а его владелец открыл новые точки по другим адресам. Но то первое заведение оставалось в центре Новосибирска неким островком стабильности, способным пережить любые экономические и политические кризисы. Но у новых хозяев ЦУМа были другие планы относительно этого земельного участка. И пусть манты в Новосибирске можно было найти и лучше, да и точно такие же доступны сегодня в большом кафе на Ватутина, но привычного павильона на Вокзальной магистрали, который всего год недоработал до своего 35-летия , больше нет.



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Интересный проект опытных предпринимателей, который, возможно, опередил своё время. Идея создателей состояла в том, чтобы предложить качественную и разнообразную повседневную еду по сравнительно невысоким ценам в не одноразовой упаковке. Экономика проекта изначально строилась на том, что клиенты будут платить фиксированную стоимость за подписку, после чего смогут заказывать себе блюда из предложенного списка. Заказ прибывал в термосумке, разложенный по стеклянным и металлическим емкостям, что сводило почти к нулю отходы в виде упаковки.