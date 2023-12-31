Исчезнувшие. Какие заведения и магазины закрылись в Новосибирске в 2023 году — некоторые канули в лету вместе со зданиями

В конце года принято подсчитывать не только приобретения, но и потери. Обозреватель НГС Стас Соколов решил в этом году не ограничиваться ресторанами, а собрал список самых разных предприятий и структур, которые покинули нас в 2023 году. Кто-то из них просто отстал от развивающегося рынка, кто-то, возможно, опередил время, а кто-то пал жертвой геополитических катаклизмов или допущенных ранее грубых нарушений.
Рестораны и кафе в Первомайском сквере
В этом году случилось то, чего так давно добивались всевозможные защитники зеленых зон — были снесены все заведения в Первомайском сквере. Строго говоря, процесс начался ещё несколько лет назад. Сначала под нож пошла шашлычная напротив гостиницы «Центральная», потом разобрали «Аквариум» ближе к перекрёстку Советской и Горького. В этом году снос павильонов в сквере дошел до своего логического конца — были разобраны все сооружения, которые возвели там в 2000-х предприимчивые люди, умевшие договариваться с чиновниками и контролирующими органами.
Началось всё с павильона, где последним арендатором была бургерная Carl`s JR. Эта единственная точка появилась здесь после того, как владелец российской мастер-франшизы решил свернуть проект и закрыл все собственные заведения. Какое-то время название заведения фигурировало в базе 2ГИС в категории готовящихся к открытию в ТРЦ «Галерея Новосибирск». Там на новом фуд-корте действительно есть свободные места. Но потом исчезла и оттуда.
Дольше всего продержалось здание, давшее дом сразу двум заведениями — ресторану Park Cafe и итальянскому кафе «Перчини», но руки дошли и до него. Рабочие разобрали здание по кускам, вывозя по очереди окна, стены, внутренние перегородки. В какой-то момент сооружение стало походить на обглоданный скелет огромного животного.
Причиной сноса всех сооружений в Первомайском стало то, что возведены они были с нарушениями закона на участках, статус которых не предполагал никакого капитального строительства. Парадокс, однако, состоит в том, что заведения в Первомайском сквере были всегда, с момента его создания в начале 30-х годов прошлого века — проект первого павильона вообще создал архитектор, который проектировал сам парк. И вот теперь, впервые за свою историю, единственным объектом здесь остался платный туалет.
Консульство Германии
Немецкое консульство было довольно долгое время в Новосибирске единственным способом получить Шенгенскую визу самостоятельно. Его появление стало результатом традиционно активных деловых связей и значительного количества этнических немцев, которые поддерживали отношения с родственниками в Германии. Германия была и основным направлением для прямых полетов в Европу. Из Новосибирска в разные периоды можно было улететь во Франкфурт на Майне и Дюссельдорф. Сам немецкий консул традиционно был частью местного бомонда — его звали на торжественные мероприятия и светские рауты. А бывало, он даже устраивал в каком-нибудь баре настоящие концерты, исполняя песни своей страны.
Изменение геополитической концепции российского государства сделало продолжение работы консульства если не совсем бессмысленным, то уж точно экономически нецелесообразным. Сейчас в Новосибирске работают консульства шести стран: Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Армении, Белоруссии и Хорватии. Что, в принципе, довольно точно отражает направление и специфику приоритетных международных связей региона.
Уйгурская кухня у ЦУМа
Павильон с мантами на Вокзальной магистрали — скорее всего, старейшее действовавшее заведение из тех, что появились уже в новое время, точка начала работать в 1989 году. С тех пор павильон увеличился в размерах, обрел имя «Мадина», а его владелец открыл новые точки по другим адресам. Но то первое заведение оставалось в центре Новосибирска неким островком стабильности, способным пережить любые экономические и политические кризисы. Но у новых хозяев ЦУМа были другие планы относительно этого земельного участка. И пусть манты в Новосибирске можно было найти и лучше, да и точно такие же доступны сегодня в большом кафе на Ватутина, но привычного павильона на Вокзальной магистрали, который всего год недоработал до своего
Сервис доставки InKitchen
Интересный проект опытных предпринимателей, который, возможно, опередил своё время. Идея создателей состояла в том, чтобы предложить качественную и разнообразную повседневную еду по сравнительно невысоким ценам в не одноразовой упаковке. Экономика проекта изначально строилась на том, что клиенты будут платить фиксированную стоимость за подписку, после чего смогут заказывать себе блюда из предложенного списка. Заказ прибывал в термосумке, разложенный по стеклянным и металлическим емкостям, что сводило почти к нулю отходы в виде упаковки.
На словах всё выглядело разумно и перспективно. Цена каждого блюда, если делать заказы хотя бы три-четыре раза в неделю, действительно была ощутимо ниже, чем предлагали рестораны за еду сопоставимого качества. А стеклянные контейнеры не только освобождали клиентов от мук совести по поводу загрязнения планеты, но и давали возможность не мыть дома тарелки: контейнеры можно было выставить прямо на стол. Однако красивый проект столкнулся с некоторым недопониманием со стороны пользователей. Кто-то заказывал одну кашу или салат (что сразу увеличивало стоимость доставки конкретного блюда), многие, подписавшись бесплатно на период акции, не стали продлевать подписку за деньги. Емкости бились, сумки терялись, расходы превышали заработок, а о том, чтобы начать возвращать инвестиции, даже речи не шло. Владельцы предприняли несколько попыток добавить сервису опций, но в конце концов проект был закрыт.
«Дядя Дёнер»
Амбициозный проект новосибирских предпринимателей, которые пытались создать эдакий «шашлычный Макдоналдс». По сути, это был в принципе первый в России проект, где главным блюдом была бы шаурма, но маркетинг и бизнес-процессы должны были бы соответствовать современным стандартам сетевого фастфуда. По крайней мере, так всё было задумано и выглядело со стороны. У точек был яркий дизайн, единая форма, централизованная система поставок. На пике развития в сети было больше сотни заведений, часть которых работала уже по франшизе.
Однако владельцы, похоже, слишком увлеклись количественными показателями. Пытаясь увеличить размер сети, они утратили качество, причем, не только самих блюд, но и в принципе, качество работы сети в целом. К тому же, открыв слишком много точек в родном Новосибирске, «Дядя Дёнер» начал конкурировать не столько с другими участниками рынка, сколько сам с собой. На этом этапе можно было начать активно осваивать другие рынки, где бренд выглядел бы новым и не примелькавшимся, больше делать ставку на франшизу, переложив риски открытия отдельных точек на партнеров. Но владельцы сети продолжали гнуть свою линию и даже решились на серьезные заимствования, выпустив облигации. В 2021 году компания допустила дефолт по своим обязательствам, и с тех пор дела пошли хуже и хуже. В 2022 году владельца бренда объявили банкротом и началась продажа активов компании. В этом году сеть фактически перестала существовать. В базе 2ГИС в Новосибирске остаются еще 13 точек, но в реальности большинство из них даже сняли или видоизменили вывеску (самый простой вариант — просто убрать слово «Дядя»).
«Универсам» на Ленина
«Универсам» был открыт на улице Ленина в декабре 1973 года. Вплоть до появления новых торговых центров в
Однако время шло, в Новосибирске появились в изобилии и просто супермаркеты, и гипермаркеты, и даже «магазины за богатых». А после и вовсе наступила эра доставки, когда поход в магазин стал скорее данью привычке и способом досуга, нежели необходимостью. Владелец, предприниматель Николай Стафиевский, давно уже хотел использовать этот земельный участок для куда более прибыльного проекта, но так и не смог получить для него согласование. В итоге львиная доля помещения была отдана под гастрономическое пространство. Оно выглядит куда более перспективным, особенно в свете не прекращающихся попыток превратить улицу Ленина в пешеходную зону. Привлечь публику в большой одиночный магазин без парковки практически нереально. А заведения работают в таком режиме на Ленина уже давно.
Кафе Capriccio
Первое в Новосибирске заведение с дровяной печью для пиццы и в принципе одно из старейших заведений города. В период своего расцвета было местом, где можно было встретить предпринимателей, чиновников, работников медиа. Здесь гуляли шумные компании и справляли семейные праздники, назначались свидания. А пары, чьи отношения дошли до рождения детей, нередко приходили сюда уже с ними.
Но время шло, открывались всё новые и новые заведения. Дровяная печь перестала быть чем-то редким, сейчас только в заведениях на улице Ленина таких печей стоит помимо Capriccio четыре штуки, причем современных, с дополнительными опциями и в заведениях, которые расположены на виду. А в «Каприччио», казалось, не менялось ничего. Причем в этом виделся даже какой-то вызов. Дескать, мы будем делать именно так, потому что именно так правильно. Такая верность традициям радовала поклонников, но их становилось всё меньше и меньше. А молодые поколения, в том числе и набивающиеся в расположенную по соседству кофейню, часто просто не знали, что там дальше что-то есть. В итоге хозяин решил переделать «Каприччио» в зал для выступлений «стендаперов». Формально заведение работает, и там даже пекут пиццу, но старого «Каприччио» больше нет.
Сеть «Аптека от склада»
Довольно крупная российская сеть, у которой в Новосибирске было несколько десятков точек, построенных по традиционному принципу фармацевта в окошке, а не зала со свободной выкладкой части товара. Название и аскетичный внешний вид призваны были убедить покупателя, что лекарства туда поступают в каким-то более прямым образом. При этом компания «Годовалов», которая управляла сетью, не входила в число крупнейших фармдистрибьютеров страны. Тем не менее, это была довольно крупная сеть с 800 с лишним торговыми точками.
Проблемы у «Аптеки от склада» начались ещё в прошлом году, когда сеть столкнулась со сложностями в поставках отдельных медикаментов, а в этом году они вошли в стадию исков о банкротстве от поставщиков и кредиторов. Аптеки начали закрываться в середине года, а сейчас в городе не работает ни одной торговой точки. Вряд ли это как-то скажется на общем состоянии рынка — в Новосибирске сейчас работает более 1300 аптек и аптечных пунктов. Но тем, кто привык делать там покупки, придётся перестраиваться на новые аптечные бренды.
В список потерь года вполне можно было внести и надежды на строительство новых станций метро. Если уж даже запланированную в прошлом тысячелетии и практически построенную уже станцию «Спортивная» никак не удается запустить, несмотря на начало работы нового ЛДС, то о каких новых линиях можно вести речь?