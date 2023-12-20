Спорткомплекс и автозавод хотят построить в Новосибирской области — в них вложат более 20 миллиардов

В Новосибирской области планируется построить завод грузового транспорта и многофункциональный спортивно-туристический комплекс с бассейном и крытым катком. Обсуждение проектов прошло на заседании инвестиционного совета региона, сообщает ТАСС 20 декабря.
Так, спортивное сооружение может появиться в 2025 году на территории кластера по развитию биатлонного спорта в Новосибирске. К его строительству планируется приступить в 2024 году, инвестором проекта станет ООО «Сила Сибири».
— Цель проекта — создание многофункционального спортивно-туристического комплекса для возможности проведения региональных, межрегиональных, всероссийских соревнований, масштабных тренировочных сборов, в том числе для спортсменов с ограниченными возможностями. Объем инвестиций планируется 1,7 млрд рублей, — приводит издание слова гендиректора компании Андрея Киткина.
В комплекс войдут бассейн, зал для соревнований, тренировочные залы, крытый каток и другое. Кроме того, объект подразумевает создание гостиницы на 150 номеров. Срок окупаемости проекта достигает семь лет.
Кроме спорткомплекса, в регионе могут возвести завод грузового транспорта. В строительство предприятия вложит 20 миллиардов рублей компания «Тренд».
— Цель проекта — создание на территории Новосибирской области завода, который выпускает широкую линейку грузового автотранспорта до 2 до 15 тонн. <…> Инвестиции в проект предполагаются в районе 20 млрд рублей. Инвестиции будут происходить до 2030 года, — цитирует ТАСС директора фирмы Константина Подшивалова.
Оба проект были одобрены на заседании инвестиционного совета региона.
Весной этого года стало известно, что в Новосибирске на Юго-Западном жилмассиве может появиться спорткомплекс с бассейном и крытой хоккейной коробкой. Объем капитальных вложений инвестора в реализацию проекта составит не менее 800 миллионов рублей.