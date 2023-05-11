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Спорткомплекс с бассейном и хоккейной коробкой появится на Юго-Западном — где его построят

Объем вложений инвестора в реализацию проекта составит не менее 800 миллионов рублей

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Речь идет о недостроенном двухэтажном здании на улице 9-й Гвардейской Дивизии

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В Новосибирске на Юго-Западном жилмассиве может появиться новый спорткомплекс с бассейном и крытой хоккейной коробкой. В городе объявили конкурс для инвесторов на реконструкцию здания, в котором хотят разместить спортивное сооружение, сообщает пресс-центр мэрии.

По данным городской администрации, победитель конкурса по инвестиционному договору проведет реконструкцию муниципального имущества, которое находится в оперативном управлении детского оздоровительно-образовательного центра «Спутник».

— В рамках реконструкции планируется создать физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий крытую хоккейную коробку круглогодичного использования, зал крытого бассейна, зал для игры в мини-футбол, тренажерные и спортивные залы, — сообщили в пресс-центре мэрии.

Речь идет о недостроенном двухэтажном здании площадью более 560 квадратных метров, расположенном на улице 9-й Гвардейской Дивизии. В рамках реконструкции победитель конкурса проведет снос хоккейной коробки, которая находится вблизи объекта капительного строительства.

В конкурсной документации указано, что объем капитальных вложений инвестора в реализацию проекта составит не менее 800 миллионов рублей. Инициатор и инвестор проекта приобретут помещения в созданном комплексе. Общий срок реализации проекта составит не более 39 месяцев с момента заключения инвестиционного договора.

В конце апреля в Новосибирске объявили аукцион на капитальный ремонт фасада бассейна «Нептун» на улице Богдана Хмельницкого. Власти в третий раз пытаются найти компанию, которая выполнит работы.

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