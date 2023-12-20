Две муниципальные бани отремонтируют в Новосибирске — работы завершат за 120 дней

В Новосибирске ищут подрядчика, который отремонтирует помещения в зданиях двух муниципальных бань в Калининском и Первомайском районах. За работы победителю аукциона готовы заплатить более 5,7 миллиона рублей.
Информация об этом появилась 19 декабря на сайте госзакупок. Речь идет о текущем ремонте помещений муниципальных общественных бань №26 и №19.
В документах уточняется, что работы необходимо выполнить в течение 120 дней с даты заключения контракта. В дефектную ведомость ремонтно-строительных работ помещений бани №19 по улице Первомайская, 84 вошло более 10 разделов. В списке имеются такие работы, как монтаж окон, купели, устройство плинтуса и другое.
— Подрядчик по заданию заказчика обязуется в установленный контрактом срок выполнить работы по текущему ремонту помещений в зданиях муниципальных общественных бань, — указано в документах.
Подать заявку на участие в закупке можно до 27 декабря, определить подрядчика планируется 28 декабря. В октябре этого года в мэрии Новосибирска сообщили, что бани №19 «Бодрость» по улице Первомайская возобновили свою работу. Они начали принимать посетителей в режиме одного отделения
— Второе отделение бань № 19 откроется после Нового года. Там идет капитальный ремонт. Муниципальное учреждение приводят в надлежащий вид после того, как оно больше года простояло законсервированным, — сообщали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В конце ноября в Новосибирске выставили на торги муниципальную банюна улице Смоленская. Ее помещения планируется сдать в аренду.