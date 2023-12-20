Две муниципальные бани отремонтируют в Новосибирске — работы завершат за 120 дней

Информация об этом появилась 19 декабря на сайте госзакупок. Речь идет о текущем ремонте помещений муниципальных общественных бань №26 и №19.



В документах уточняется, что работы необходимо выполнить в течение 120 дней с даты заключения контракта. В дефектную ведомость ремонтно-строительных работ помещений бани №19 по улице Первомайская, 84 вошло более 10 разделов. В списке имеются такие работы, как монтаж окон, купели, устройство плинтуса и другое.