От Москва-Сити до Толмачево: репортаж с завода, где делают гигантские стекла для небоскребов и аэропортов

Сейчас в России всего четыре машины могут перевозить стекло сверхбольшого формата. Три из них купил челябинский завод — два прицепа для девятиметрового формата и один для 12-метрового. Впору переименовывать грузовики в «суперджамбовозы».



Курсы кройки и рисунка

Двигаемся дальше и перед нами — огромные столы, где стекло кроят и вырезают под требуемый размер. Всё происходит автоматически. Ячейка, в которой находится лист определенной толщины и длины, раскрывается. Кран забирает стекло, переносит его и укладывает на стол резки. Всего их четыре: три шестиметровых стола, один 12-метровый.

