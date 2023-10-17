Сделано в России. Как предпринимательница из Сибири заработала миллионы на отечественных IP-камерах из китайских деталей

Результат оказался неутешительным: по словам Сергея, внутри китайского корпуса он нашел плату видеомодуля, до степени смешения похожую на часто используемую китайскую, китайскую же плату подсветки, снаружи — модуль питания, произведенный всё в той же стране.



— Мелкие различия в компонентах обуславливаются ревизиями платы и разрешениями сенсора, в остальном это идентичные модули, — сравнил российский и китайский модули Сергей. — В простеньких бытовых одноплатных IP-камерах видеомодуль — это ключевая часть. На нем располагается процессор, память, сенсор, контроллер питания — это полноценная материнская плата. Поэтому «китайский видеомодуль» в 90% случаев равно «китайская камера».