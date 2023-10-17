Сделано в России. Как предпринимательница из Сибири заработала миллионы на отечественных IP-камерах из китайских деталей

С февраля 2022 года российская экономика регулярно сталкивается с последствиями санкций и необходимостью замещать импортные товары и технологии российскими аналогами. Получается с переменным успехом, но на общем фоне новосибирские производства выглядят достойно: у нас смогли и наладить выпуск популярного препарата для лечения заболеваний щитовидной железы, и клонировать картошку, чтобы при недостатке семенного материала получать хороший урожай. На первый взгляд достойно выглядит и такое сложное, наукоемкое производство, как изготовление камер видеонаблюдения: их, например, делают именно в Новосибирске. Правда, в последнее время умные девайсы оказались в центре скандала — пока локального, разгорающегося в соцсети компьютерных специалистов Habr. Сервисный инженер из Тюмени разобрал произведенную в Сибири камеру и не нашел в ней ни единой отечественной детали. Даже комментарии в коде — и те оказались на китайском языке. НГС изучил публикацию, связался с производителями камер, а заодно спросил у экспертов, можно ли считать такие девайсы импортозамещением.
Импортозамещение по-сибирски
26 сентября 2023 года в социальной сети компьютерных специалистов Habr.com была опубликована статья сервисного мастера из Тюмени Сергея. На волне постов о том, как якобы произведенная в России электроника на самом деле собрана из китайских деталей и имеет китайское же микропрограммное обеспечение, мужчина разобрал попавшую к нему в руки российскую IP-видеокамеру модели SC4PROIх, по документам произведенную компанией SiCam, и числящуюся в реестре произведенной в России радиолектроники под номером РЭ-9464/22.
Результат оказался неутешительным: по словам Сергея, внутри китайского корпуса он нашел плату видеомодуля, до степени смешения похожую на часто используемую китайскую, китайскую же плату подсветки, снаружи — модуль питания, произведенный всё в той же стране.
— Мелкие различия в компонентах обуславливаются ревизиями платы и разрешениями сенсора, в остальном это идентичные модули, — сравнил российский и китайский модули Сергей. — В простеньких бытовых одноплатных IP-камерах видеомодуль — это ключевая часть. На нем располагается процессор, память, сенсор, контроллер питания — это полноценная материнская плата. Поэтому «китайский видеомодуль» в 90% случаев равно «китайская камера».
Похоже, не в Новосибирске написали и программное обеспечение для камеры: изучив код, сервисный мастер выяснил, что комментарии к нему написаны иероглифами. Обратившись в китайскую компанию, производящую платы, Сергей, по его словам, узнал, что прошивка у девайса тоже китайская.
— Камера собрана из китайских OEM‑компонентов, имеет китайскую прошивку и никогда не разрабатывалась в России — если, конечно, под разработкой инженеры Si‑Cam не подразумевают скручивание отверткой вместе двух китайских плат в китайском же корпусе, — ехидно резюмировал автор публикации. — Очень сильно сомневаюсь, что на эти камеры есть конструкторская или технологическая документация (во всяком случае, не на иероглифах), и в лучшем случае, это крупноузловая сборка на территории РФ.
Кто делает камеры в Новосибирске
Импортозамещающую камеру, которую разобрал тюменец, производит новосибирская торгово-производственная компания Si-Cam. На сайте компании указано, что «Сибирские камеры Si-Cam — это собственное производство с системой автоматизации. Над созданием каждой выпускаемой единицы товара трудится инженер, технолог и дизайнер». Там же представлен удобный каталог, где можно выбрать IP и аналоговые камеры видеонаблюдения, а также другое высокотехнологичное оборудование».
На сайте опубликованы и данные о юридическом лице. Согласно им, производством и продажей камер занимается индивидуальный предприниматель Лидия Сергеевна Четверикова, зарегистрированная 4 июня 2013 года. По данным сервиса «Контур.Фокус», основной вид деятельности ИП — «Торговля оптовая электронным оборудованием и его запасными частями», также среди видов деятельности присутствует «Производство аппаратуры для записи и воспроизведения звука и изображения». Организационно-правовая форма удобна тем, что узнать о выручке и чистой прибыли индивидуального предпринимателя невозможно, однако только на госзакупках Лидия Сергеевна заработала 134,5 миллиона рублей.
По данным сервиса Rusprofile, камеры видеонаблюдения предпринимательница поставляла в различные государственные учреждения: от медицинских до уголовно-исполнительных.
Так, прямо сейчас на исполнении у ИП Четвериковой находится контракт по поставке отечественных IP-камер (правда, другой, не подвергавшейся разбору модели) в лагерь «Артек», на общую сумму 1 миллион 370 тысяч рублей. В 2023 же году ИП поставила камеры наблюдения на 6 миллионов 840 тысяч рублей в УФСИН России по Чувашской Республике, всего же только за август и сентябрь Sib-Cam заключило 25 контрактов, семь из которых в процессе исполнения, а остальные — уже исполнены. Среди контрагентов ИП в частности есть администрация Калининского района Новосибирска.
Топ-5 контрагентов ИП составляют ОБУ «УМФЦ Липецкой области», ФКУ ЦИТОВ ГУФСИН России по Челябинской области, ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Саратовской области, УФСИН России по Чувашской Республике — Чувашии, и ГБУ «БДД». Впятером государственные учреждения заплатили сибирским импортозаместителям почти 36 миллионов рублей.
Также, по данным сервиса Rusprofile, начиная с 2020 года ИП Четверикова как производитель отечественной телекоммуникационной продукции трижды получала финансовые вливания (возвратные) от Минэкономразвития.
На сайте поиска работников HH.ru сегодня актуальны две вакансии для работы в компании — кладовщик-комплектовщик и инженер технической поддержки видеонаблюдения. Была и еще одна вакансия, от 29 сентября 2023 года, менеджер ВЭД. В списках требований к кандидату указывалось обязательное знание английского языка, а также знание китайского языка — как существенное преимущество для кандидата. Платить ценному специалисту собирались до 120 тысяч рублей в месяц.
Фактический адрес компании указан по адресу Нижегородская, 270/6, в промзоне Октябрьского района. Это двухэтажное офисное здание, офис Си-Кам занимает помещение на первом этаже. На сайте фирмы указано, то там находится пункт выдачи товара. Где расположено производство, не известно.
«Просто кто-то сильно обиделся»: мнение производителей
Чтобы узнать, как относятся к претензиям досужего сервисного мастера из Тюмени сами производители сибирских камер, мы обратились за комментарием к самой Лидии Сергеевне. Связаться с предпринимательницей не удалось: по указанному на ее сайте телефону менеджер ответила, что всё общение происходит в письменном виде. После отправки запроса журналистам перезвонил директор ООО «НПП Сибирские Видеокамеры» Евгений Киселев. По словам управленца, компания является дочерним предприятием ИП. Юридических связей между компаниями, по данным сервиса Rusprofile, нет, однако НПП зарегистрировано по тому же адресу, что и ИП Четверикова.
По данным сервиса Rusprofile, единственным учредителем ООО «НПП Сибирские видеокамеры» также является Евгений Киселев. Основной вид деятельности микропредприятия — разработка компьютерного программного обеспечения, данными о выручке компании сервис не располагает.
Как рассказал Евгений Киселев, сибирские видеокамеры действительно собираются из китайских комплектующих и имеют китайский код — на базовом уровне. Дальше их собирают, совершенствуют и дополняют функциями согласно пожеланиям заказчика.
— Неотъемлемой частью покупки является заполнение опросного листа, где указываются требующиеся функции: наличие микрофона или его отсутствие, дальность ИК-подсветки, встроенная сирена, встроенный датчик удара, куча других дополнительных функций. <...> — заявил предприниматель. — Например, в тюрьмах стоят видеокамеры, которые при ударе определенной силы включают сирену и посылают сигналы тревоги на пульт. Чтобы это было возможным, необходимо написать программу для микропроцессора, который дополнительно устанавливается в камеру. И вот именно эту работу наша структура проводит.
По словам Евгения Киселева, камеры, которые устанавливают за колючей проволокой, отличаются от той, которую разобрал тюменский инженер и снаружи, например, устойчивые антивандальные корпусы для них специально производят в Тольятти.
Полностью изготавливать видеокамеры с нуля, для того чтобы называться российским производством, не требуется. Ни согласно требованиям законодательства, ни с точки зрения здравого смысла, уверен Евгений Киселев:
— Если бы могли написать программное обеспечение с нуля, которое полностью закрывало бы все потребности, это было бы здорово. Но на сегодняшний день это в России никто не делает.
— Есть понятие проработки производства. Если посмотреть на всё российское производство, я не знаю ни одного, которое могло бы произвести матрицу системы видеонаблюдения. Во-вторых, чтобы кто-то писал основной код, я тоже не видел. Всё, что есть на российском рынке, это некие модули, которые дополняют [этот основной код], — заявил предприниматель. — То программное обеспечение, на которое обратил внимание автор статьи, является неотъемлемой частью самого изделия.
Евгений Киселев уверен, что в России и в частности в Новосибирской области производится достаточная часть комплектующих, чтобы выполнить условия Торгово-промышленной палаты и Минпромторга и с чистой совестью называться отечественным производством, а статья на Хабре — часть конкуренции.
— Просто кто-то очень сильно обиделся на нас, — уверено предполагает управленец. — Не хочет, чтобы мы дальше работали. Ну, пусть кричат. Мы даже догадываемся, кто это.
Назвать предполагаемого нечистоплотного конкурента он, впрочем, отказался.
По мнению Евгения Киселева, нет ничего подозрительного и в том, что сибирские камеры впускает индивидуальная предпринимательница. Законом, говорит управленец, выбор такой организационно-правовой формы не запрещен.
«Может, там уникальный софт»: что думают о новосибирских камерах предприниматели
Если рядовые технари всерьез сомневаются, что такое производство можно называть импортозамещением не иначе как с сарказмом, российские предприниматели придерживаются позиции, что не всё так однозначно.
— Может так получиться, что в этой камере «железка» стоит очень дешево и не иметь никакой оценочной стоимости, — предполагает директор новосибирского стартапа Игорь Мендзебровский. — Может быть, там написан уникальный софт. Я приведу пример: у нас до начала СВО была разработка, сейчас она отошла к нашему европейскому инвестору. Умная камера отслеживала ряд параметров, в том числе и ОРВИ. Она была полностью собрана на иностранных комплектующих. Но софт, который заставлял ее считать модели, отслеживать различные параметры, был российский.
По словам стартапера, в его случае стоимость камеры при производстве малыми партиями составляла 1 тысячу долларов, стоимость софта — 10 тысяч долларов.
— Насколько я понял, автор статьи на Хабре доступ к софту не получил. Он открыл китайский софт, но мы не знаем, с каким софтом изделие будет работать на спецобъектах. Может быть, на тех объектах камеры работают и со специальным софтом, — предположил предприниматель. — Очень однобоко написанная статья.
Уверен, что китайские детали и китайский код не свидетельствуют о злом умысле компании-производителя и предприниматель, автор книги «Китайцы: инструкция по применению» Алексей Рязанцев. Он предположил, что скорее всего производство сибирских камер можно отнести к модели OEM, когда устройство делается из доступных на рынке компонентов, с использованием разработанного китайским поставщиком дизайна. Такой вид наиболее выгодный для конечного покупателя.
— Ничего предосудительного в OEM-модели нет, — уверен Алексей Рязанцев. — Большая часть локальных брендов, которые выпускаются на Российском рынке, работают именно по ней. В другом случае сделать интересную стоимость невозможно, выйдет затратно по времени и очень дорого.
Впрочем, по мнению Рязанцева, даже если все компоненты привезли из Китая, а в России их собрали и вложили в сделанную в Новосибирске коробку, ничего страшного не произошло:
— С точки зрения бизнеса, даже если доступные, неавторские компоненты привезли в Россию и собрали в России, то устройство произведено в России, — уверен он.
Смутило Алексея Рязанцева другое: организационно-правовая форма юрлица совсем нехарактерна для крупного предприятия:
— То, что это индивидуальный предприниматель, то, что компания находится где-то в гаражах, еще несколько факторов наводят, мягко говоря, на подозрения, — предположил он. — У нас, к сожалению, есть недобросовестные компании, которые завозят готовые устройства из Китая, лепят на них шильдики и говорят, что эти устройства сделаны в России.
Не берясь оценивать конкретный кейс, специалист по тендерной документации Наталия Жигулина в свою очередь утверждает, что назвать любое китайское производство российским — дело незаконное, но выгодное.
— Если в закупочной документации прописан нацрежим (какой страной должна быть произведена техника. — Прим. ред.), то выгоднее прописывать страной происхождения Россию. В этом случае поставщику победить на аукционе, потому что его цена при победе не снизится на 15%, — объяснила специалист. — Иными словами, российские камеры при прочих равных имеют значительно большие шансы на заключение госконтракта.
Что говорят в Минпромторге
Чтобы понять, можно ли считать продукцию компании импортозамещением, журналисты обратились в министерство промышленности и торговли России. Специалисты ответили, что на первый взгляд никаких проблем с новосибирскими камерами не видят… но есть нюанс.
— Минпромторг России выдал заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации <…> на основании акта экспертизы, выданного Союзом «ТПП Новосибирской области», — ответили на запрос НГС в министерстве. — Соблюдение стоимостного критерия определяется и проверяется Торгово-промышленной палатой России.
Сомневаться в том, что камеры произведены действительно в Новосибирске, у чиновников повода пока не было, однако он вполне может появиться.
— Публичные заявления в СМИ о несоответствии продукции требованиям, предъявляемым к российской продукции, могут служить основанием для инициирования повторной проверки торгово-промышленной палатой, — добавили в министерстве.
НГС направил запрос в ТПП России, чтобы подробнее узнать, какие именно дорогостоящие компоненты или работы позволили новосибирским камерам считаться российским производством.
В 2022 году журналист НГС Анна Богданова разбиралась, в каких сферах требуются специалисты по импортозамещению, и сколько им готовы платить. А Стас Соколов изучил, чем производители крепких спиртных напитков решили заменить импортный виски. Итоговые варианты его не порадовали.