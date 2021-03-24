Стартап из Академгородка придумал камеры, которые ищут в толпе больных ОРВИ и ковидом. Подписка стоит 2500 долларов

В Новосибирске тестируют умные камеры, выявляющие больных ОРВИ и ковидом
Резидент новосибирского технопарка — стартап Health Vision — запустил пилотную серию умных камер. Они считывают биометрические данные и анализируют состояние человека, попавшего в объектив. Две камеры уже установлены в Академгородке. Журналист НГС Алина Каур протестировала, как они работают, и поговорила с руководителем компании — разработчика Игорем Мендзебровским. Рассказываем, сколько стоит умная камера, как она вычисляет зараженных людей и почему российский рынок, по мнению стартаперов, пока не заинтересован в такой разработке.
Маски в общественных местах и измерение температуры на входе в некоторые здания (например, торговый центр или правительство) за последний год стали неотъемлемой частью нашей жизни. И вскоре, возможно, к этим правилам добавится еще одно. Новосибирские стартаперы разработали умные камеры, которые вычисляют в офисах сотрудников с признаками ОРВИ и передают эту информацию начальству. По мнению разработчиков, технология может заменить живой фейс-контроль — больше никаких охранников и офис-менеджеров с бесконтактными термометрами, которые зачастую абсолютно бесполезны из-за заниженной температуры в 34–35 градусов.
Офис компании находится в Академпарке. На 13-м этаже в углу холла установлены две небольшие коробки. Снующие туда-сюда сотрудники как будто их не замечают. Камеры пока работают в тестовом режиме и не влияют на их работу. Они не сообщают руководству о состоянии здоровья сотрудников, а просто передают данные разработчикам.
По словам руководителя стартапа Игоря Мендзебровского, который смог поговорить с НГС только по Zoom, идея создать умную камеру появилась в доковидные времена. Одна из крупных европейских компаний обратилась к предпринимателю с запросом оптимизировать работу в их структуре.
— Сотрудники этой компании безумно дорогие, и когда заболевает один человек, то начинают болеть остальные коллеги, люди выпадают из процесса, страдают клиенты, среди которых банки, страховые компании... Мы поработали над их запросом, проверили пару гипотез и уперлись в технологические проблемы, — рассказал Игорь Мендзебровский.
С приходом коронавируса стартап ускорил работу над проектом. Разработчики придумали систему видеонаблюдения, которая сканирует всех людей, входящих в здание. Камера считывает показатели температуры, пульса, частоту дыхания. Таким образом устройство распознает потенциально зараженных людей и передает информацию начальству.
— Технология распознавания лиц, которую мы видим сейчас, — уже прошлый или позапрошлый век. Наше изделие работает на нейрочипах, которые считают и крутят нейросеть сразу на себе. Наша камера автономна, не связана с интернетом и не сливает персональные данные, не записывает картинки. Камера работает в режиме реального времени. Нам было важно соблюсти анонимность. В мире есть тенденция к изменению получения персональных данных. Поэтому мы изначально закладывали, что не хотим знать, что это за человек. Мы просто идентифицируем, что это homo sapiens. А компания сама определяет, кто это, — говорит руководитель стартапа.
Сейчас они выпускают коммерческие «пилоты» камер, которые анализируют небольшое количество показателей. Например, умная камера может проверить наличие СИЗов на человеке, измерить температуру, выявить с помощью тепловой карты, где собираются сотрудники, чтобы обнаружить нарушения социальной дистанции. Также с помощью датчиков умные камеры анализируют содержание углекислого газа в воздухе и пыли. В ближайшие несколько лет разработчики намерены расширить количество показателей камеры до 25.
Камеры, по словам Игоря Мендзебровского, не продаются, а сдаются в аренду вместе с программным обеспечением: «Мы ставим до 25 камер на точку и берем за подписку 2–2,5 тысячи долларов в месяц».
Умными камерами заинтересовались пока только компании из скандинавских стран — Швеции и Дании. На российском рынке новая разработка пока не нашла своего применения.
— С 2013 года, как я пришел работать в технопарк, моя компания на
По данным системы «Контур.Фокус», Игорь Мендзебровский является генеральным директором и единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью ООО «Энтерайдиас НСК». Компания зарегистрирована в мае 2016 года в Академгородке. Компания многопрофильная, в списке ее интересов — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, а также разработки компьютерного ПО, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов. 2019 год ООО «Энтерайдиас НСК» закрыла с чистой прибылью в 5 миллионов рублей.
В конце прошлого года новосибирским научно-производственным площадкам — Биотехнопарку и Академпарку — власти региона выделили участок в 10,9 га. Его планируется использовать для строительства вторых очередей этих объектов.