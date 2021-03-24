Стартап из Академгородка придумал камеры, которые ищут в толпе больных ОРВИ и ковидом. Подписка стоит 2500 долларов

Маски в общественных местах и измерение температуры на входе в некоторые здания (например, торговый центр или правительство) за последний год стали неотъемлемой частью нашей жизни. И вскоре, возможно, к этим правилам добавится еще одно. Новосибирские стартаперы разработали умные камеры, которые вычисляют в офисах сотрудников с признаками ОРВИ и передают эту информацию начальству. По мнению разработчиков, технология может заменить живой фейс-контроль — больше никаких охранников и офис-менеджеров с бесконтактными термометрами, которые зачастую абсолютно бесполезны из-за заниженной температуры в 34–35 градусов.

Офис компании находится в Академпарке. На 13-м этаже в углу холла установлены две небольшие коробки. Снующие туда-сюда сотрудники как будто их не замечают. Камеры пока работают в тестовом режиме и не влияют на их работу. Они не сообщают руководству о состоянии здоровья сотрудников, а просто передают данные разработчикам.

По словам руководителя стартапа Игоря Мендзебровского, который смог поговорить с НГС только по Zoom, идея создать умную камеру появилась в доковидные времена. Одна из крупных европейских компаний обратилась к предпринимателю с запросом оптимизировать работу в их структуре.