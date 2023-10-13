Сибирячку с детской коляской отказались пускать на праздник в развлекательный центр — что ей пришлось сделать, чтобы попасть

— Запрет входить в здания и помещения с детской коляской — незаконен. Кроме того, если говорить о детских центрах, то, согласно Закону «О защите прав потребителей» и Гражданскому кодексу РФ, запрещено отказывать потребителю в заключении договора оказания услуг, — объяснила юрист. — Детский центр не вправе отдавать предпочтение одному посетителю перед другим, и нет такого закона, который устанавливает запрет на вход граждан в помещения любого назначения с детскими колясками. ⠀