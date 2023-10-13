Сибирячку с детской коляской отказались пускать на праздник в развлекательный центр — что ей пришлось сделать, чтобы попасть

Жительница Новосибирска пожаловалась, что ее подругу не пустили на день рождения в развлекательный центр. По ее словам, сотрудники запретили пройти одной из ее гостей, потому что та была с коляской, в которой лежал новорожденный ребенок. Директор уверена, что детская коляска опасна для других посетителей.
Женщина с коляской нарушает технику безопасности
Как написала сибирячка в отзыве на сервисе Flamp, инцидент произошел 6 октября в развлекательном центре «Банана парк», расположенном в ТЦ «Континент» на улице Троллейная, 130а. Женщины собирались пройти внутрь, но сотрудница запретила зайти.
— Пришла администратор, начала разъяснять что это их правило, а также, что мы нарушаем их технику безопасности, которую диктует Роспотребнадзор, — сообщила сибирячка.
Женщина написала, что долго пыталась объяснить сотрудникам, что с коляской можно пройти в заведение, но это не удалось.
— Когда я сказала, что их отказ незаконен и мы сейчас пройдем с коляской, нам ответили: «Ну тогда мы отменяем ваше мероприятие, проводить его не будем», — передает слова сотрудника автор отзыва.
Как указала сибирячка, спорить дальше она не стала, чтобы не сорвать день рождения ребенка, но отправила жалобу в Роспотребнадзор. НГС также направил запрос в ведомство.
Опасно для других детей
НГС связался с развлекательным центром «Банана парк», управляющая подтвердила, что подобный инцидент произошел. Женщине с коляской запретили зайти из-за того, что это может быть опасно для других детей.
— Наши правила рассчитаны на безопасность наших маленьких клиентов. У нас нет специального места на территории парка для коляски, есть только рядом. Это могло повлиять на посещение других посетителей, — рассказала управляющая.
Управляющая отметила, что коляску предложили оставить около парка в специальном месте и снять с коляски люльку, чтобы разместить ребенка. А также предоставили дополнительный столик, на которой можно было поставить люльку.
Запрет незаконен
Как рассказала НГС практикующий юрист Анастасия Павленко, люди с детскими колясками относятся к категории маломобильных групп населения. Существует государственная программа «Доступная среда», которая направлена на создание одинаковых возможностей для разных категорий населения.
— Запрет входить в здания и помещения с детской коляской — незаконен. Кроме того, если говорить о детских центрах, то, согласно Закону «О защите прав потребителей» и Гражданскому кодексу РФ, запрещено отказывать потребителю в заключении договора оказания услуг, — объяснила юрист. — Детский центр не вправе отдавать предпочтение одному посетителю перед другим, и нет такого закона, который устанавливает запрет на вход граждан в помещения любого назначения с детскими колясками. ⠀
По словам эксперта, когда сотрудник запрещает войти в помещение с коляской, то такие действия называются самоуправством. Это самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актам, осуществление своего действительного или предполагаемого права, не причиняющего существенного вреда (статья 19.1 КоАП РФ).
Недавно на «Гастрокорте» Центрального рынка развернулся конфликт между двумя посетителями и охранником. Мужчин, которые хотели поесть в кафе, не пустили внутрь.