«Трудно отличаться от конкурентов»: как красотка открыла студию арт-вечеринок и готовит франшизу на кистях и красках

Глядя на хрупкую красавицу Аю Абдуллаеву, трудно поверить, что она основатель и владелец трех успешных бизнесов, известных в Екатеринбурге и за его пределами. Семь лет назад девушка вместе с двумя подругами открыла ивент-агентство «Терраса», которое организовывало мероприятия для таких крупных заказчиков, как Билайн, ВТБ и Red Bull. В 2019 году Ая создала студию арт-вечеринок «Том Сойер». Сейчас предпринимательница занимается развитием арт-галереи «Том Сойер» и запускает франшизу студий арт-вечеринок.
Ая Абдуллаева родилась в Екатеринбурге, у ее отца бизнес в сфере строительства, а мама домохозяйка. В 2014 году девушка окончила факультет «связи с общественностью и реклама» УрФУ и увлеклась индустрией мероприятий.
Бизнес как праздник
— Ая, вы сразу решили заняться бизнесом?
— На последних курсах университета я устроилась работать в ивент-агентство, проработала там 3–4 месяца и решила пойти по стопам отца в предпринимательство. В 2016 году зарегистрировали с двумя подругами из университета свое ООО, это был бизнес в сфере организации массовых мероприятий.
— Чем вас привлекла сфера праздников?
— Она казалась интересной: много работы вне офиса, постоянный движ, новые знакомства. Мне очень нравится идея, что из ничего, из идеи ты создаешь по крупицам мероприятие: строишь площадку, продумываешь программу, нанимаешь подрядчиков и команду, оформляешь ивент в фирменном стиле и наслаждаешься результатом своей работы — видишь, что получилось. А гости на мероприятии отдыхают и получают новый опыт. Но на деле, конечно же, всё оказалось сложнее: бесконечные сметы, договоры, правки, колоссальная ответственность за большие клиентские бюджеты и результат, выраженный в разных KPI.
— А близкие поддерживали?
— Всё делали сами, помощи и финансовых вложений извне не было. Первый офис, первые платежи — за всё несли ответственность самостоятельно. Со стороны родителей особой поддержки не было, потому что сфера праздников им казалась несерьезной.
— Как вам удалось закрепиться на рынке, ведь было много более опытных конкурентов?
— Действительно, отрасль достаточно конкурентная, особенно в регионах, без московских бюджетов на ивенты. Но мы всегда побеждали за счет креативных идей и хорошего аккаунтского сервиса.
Агентству трудно отличаться от конкурентов, потому что ты реализуешь проекты клиента и становишься неким «серым кардиналом», вдобавок к этому накладываются условия NDA (соглашение о неразглашении). Но нас отличали ответственный подход к задачам, хорошее портфолио и индивидуальность.
— Кто были ваши заказчики?
— Практически сразу в 2016 году мы начали выигрывать крупные тендеры: сначала от банков ВТБ, РоссельхозБанк и Банк Москвы, затем от Red Bull, с которым плодотворные отношения складывались долгие годы. Много классных мероприятий мы реализовали именно с ними.
В 2016 году мои соучредители приняли решение покинуть бизнес, и я продолжила его вести одна. Затем уже меня стали приглашать в тендеры крупные федеральные и мировые компании. К сожалению, в 2022 году основной пул зарубежных клиентов ушел, в связи с чем я приняла должность регионального представителя «Гонки Героев» на Урале.
— Расскажите о самом необычном проекте?
— У нас был заказчик, для которого мы на протяжении нескольких лет в конце марта на закрытие сезона в Уктусе строили бассейны в снегу для аквашоу. Они были размером 15х10 метров, нужно было наполнить их водой и обеспечить, чтобы вода не замерзла в течение всего праздника. Участники разгонялись и прыгали с трамплина в разных костюмах в воду. Это было, конечно, потрясающе.
Как заработать на желании взрослых рисовать
— А как появилась идея открыть студию арт-вечеринок «Том Сойер»?
— В 2019 году у меня наступил личностный кризис — захотелось чего-то более спокойного и «своего». К тому же я всегда мечтала работать в «красивом пространстве». Я наткнулась на франшизу конкурента Art-lab, и мне понравилась идея делать арт-вечеринки, где люди могут пообщаться и сами нарисовать настоящую картину, даже если они никогда до этого не брали в руки кисти. К сожалению или к счастью, на тот момент франшиза Art-lab в Екатеринбурге уже была выкуплена, и я подумала — неужели я, отучившись на рекламе и работая в рекламном бизнесе, не создам собственный бренд. Так и появился «Том Сойер». Мне очень помогли знания и опыт в организации ивентов и маркетинге, а также поддержка коллеги Юлии Зиник. Она полностью разделила мою идею и теперь является управляющей в студии.
— Почему, на ваш взгляд, этот формат так популярен?
— Я думаю, что людей всегда тянуло к творчеству. Плюс стандартные развлечения кафе и кино уже давно пора было чем-нибудь разбавить. Мне нравится, что люди уходят в приятном удивлении от себя — что у них действительно получаются классные картины. Да, взрослые умеют рисовать — они на самом деле много чего умеют! Надо просто пробовать и не забывать об этом. Еще классно, что гости сразу забирают картину, вешают ее дома или дарят близким. В трудные времена людям особенно хочется объединяться в группы, отвлекаться и создавать что-то своими руками.
— Кто ходит к вам в студию?
— Наши основные клиенты — девушки, женщины, работающие в офисе или дома, кто-то сидит в декрете; достаток у гостей также разный. Часто девушки приводят своих мужчин — этот формат подходит для свиданий. В последнее время мужчины приходят и в одиночку. Наша задача — уходить от гендерного стереотипа, что творчество нужно только женщинам, поэтому мы рады абсолютно всем гостям. Также у нас проходит много праздников: дней рождений, девичников и корпоративов.
— А вы сами рисуете?
— Пока нет, но как-нибудь хочу написать большую картину вместе со своими художниками. Получается, я сапожник без сапог.
— Насколько прибыльной оказалась идея?
— Не сказать, что это крупный бизнес, особенно, по сравнению с рекламным агентством, но с развитием студии нам удается достигать оборота до одного миллиона рублей в месяц. Планомерно за четыре года мы дошли до этой цифры. Это получилось за счет формата, слаженной и профессиональной работы художников и команды, за счет продвижения в социальных сетях.
Также структурировать бизнес мне помогла учеба на MBA в УСИБ. Мы внедрили регламенты, еженедельную отчетность, отладили бизнес-процессы.
Куда расти дальше: франшиза и арт-галерея
— Как вы решили масштабировать бизнес?
— Логическое развитие «Тома Сойера» я увидела в двух направлениях: франшиза и открытие собственной галереи под нашим брендом. Франшиза — более быстрый способ развить бизнес. Плюс я нахожусь в том состоянии, когда мне хочется делиться опытом.
— Почему франшиза — удачный формат для начинающих предпринимателей?
— Вести бизнес «Тома» довольно просто, он приятный. 100% отзывов от гостей — положительные, и это придает сил. Мне кажется, купив франшизу, можно обзавестись собственным делом, понять, как работает бизнес, получить опыт и знания, не наделав ошибок и не потеряв на них деньги.
Сейчас мы находимся на финальной стадии упаковки франшизы, получили товарный знак. Как только будем готовы, откроем продажи. Тесты показали, что запрос на этот бизнес есть в разных регионах, в том числе в Москве и Питере. В данный момент мы ведем переговоры с несколькими городами, но в планах запустить франшизу в начале следующего года.
— Что будет входить в пакет франшизы?
— Наш товарный знак и бренд, дизайн-проект помещения, передадим выстроенные бизнес-процессы и научим их использовать, маркетинговую стратегию. Также обучим, как подбирать и нанимать сотрудников, как проводить мастер-классы, чтобы гостям нравилось. Передадим формы отчетности — за какими показателями нужно следить, чтобы получать прибыль. Обеспечим скидки от поставщиков. И будем сопровождать первые месяцы до получения необходимых бизнес-результатов.
— А что со вторым направлением — галереей? Удалось его реализовать?
— Галерея открылась совсем недавно. Мы задумали ее как сервис по написанию картин в интерьер. Создаем картины по проекту дизайнера, по референсу, фото из интернета, по личным предпочтениям клиента или можно выбрать изображение из наших каталогов. У нас талантливые художники, и их талант нужно распространять в массы.
Рынок искусства очень хаотичен, нет понятного ценообразования — какие-то художники продаются очень дорого, какие-то за копейки, у покупателя нет гарантий результата, и он всегда приобретает кота в мешке, если картина на заказ. Мне захотелось это исправить. Мы выбрали средний, доступный ценовой сегмент, но в итоге радость от приобретения картины всегда значительно превышает ее стоимость. Дом, в котором есть картина, становится особенным, ведь покупатель всегда вкладывает в нее свой смысл. Все в выигрыше. Вин-вин, так сказать.
О балансе и уральских женщинах
— Сложно ли женщине заниматься бизнесом?
— Могу однозначно сказать, что это делать стоит. Меня очень восхищают финансово самостоятельные и успешные женщины. Но в бизнесе мало гендера — не важно, мужчина ты или женщина, правила игры для всех одни. В итоге всё равно люди работают с людьми. И в деле важны человеческие качества, а не черты характера, присущие только женщинам или только мужчинам, если таковые вообще имеются.
— И какие же это качества?
— Сказал — сделал. Да — да, по-уральски. Также важно уметь договариваться с людьми, быть предсказуемым руководителем, учиться и перенимать опыт, быть честным и заинтересованным.
— Трудно ли совмещать работу и семью? Как удается соблюдать баланс?
— Пока у нас с мужем нет детей, только собака. Возможно, поэтому совмещать легко. Хотя уверена, что и дети не будут препятствием к собственному делу.
На начальном этапе баланса, конечно же, никакого не было — кажется, что я только работала. Со временем он наладился — достаточно много времени я посвящаю отдыху и путешествиям. Хочется наполнить свою жизнь впечатлениями — иначе зачем мы работаем так усердно?
— О чем вы мечтаете?
— Нет какой-то глобальной цели или мечты, достигнув которой я скажу — всё, теперь я счастлива. В том периоде, когда жизнь представляется как путь, а не как цель, хочется максимально плодотворного и интересного пути.
Я хочу показать, что можно монетизировать творческий бизнес; мечтаю, чтобы в каждом доме висела картина от художников «Тома», а художники не терялись в этом материальном мире и всегда были при деле.
Если говорить об амбициях, хочется после себя что-то оставить.
Также хочу добавить больше исследовательских путешествий в свою жизнь. Мир посмотреть — съездить на край Африки, в Австралию, в Исландию, в пустыни, к водопадам, к ледникам. Это меня восхищает и остается надолго в памяти.