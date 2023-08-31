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Дело молодоеИнтервью

«Трудно отличаться от конкурентов»: как красотка открыла студию арт-вечеринок и готовит франшизу на кистях и красках

Ая Абдуллаева хочет показать, что можно монетизировать творческий бизнес

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Сама Ая пока не занимается живописью, но хочет написать большую картину

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Глядя на хрупкую красавицу Аю Абдуллаеву, трудно поверить, что она основатель и владелец трех успешных бизнесов, известных в Екатеринбурге и за его пределами. Семь лет назад девушка вместе с двумя подругами открыла ивент-агентство «Терраса», которое организовывало мероприятия для таких крупных заказчиков, как Билайн, ВТБ и Red Bull. В 2019 году Ая создала студию арт-вечеринок «Том Сойер». Сейчас предпринимательница занимается развитием арт-галереи «Том Сойер» и запускает франшизу студий арт-вечеринок.

Ая Абдуллаева родилась в Екатеринбурге, у ее отца бизнес в сфере строительства, а мама домохозяйка. В 2014 году девушка окончила факультет «связи с общественностью и реклама» УрФУ и увлеклась индустрией мероприятий.

Бизнес как праздник

Ая, вы сразу решили заняться бизнесом?

— На последних курсах университета я устроилась работать в ивент-агентство, проработала там 3–4 месяца и решила пойти по стопам отца в предпринимательство. В 2016 году зарегистрировали с двумя подругами из университета свое ООО, это был бизнес в сфере организации массовых мероприятий.

Чем вас привлекла сфера праздников?

— Она казалась интересной: много работы вне офиса, постоянный движ, новые знакомства. Мне очень нравится идея, что из ничего, из идеи ты создаешь по крупицам мероприятие: строишь площадку, продумываешь программу, нанимаешь подрядчиков и команду, оформляешь ивент в фирменном стиле и наслаждаешься результатом своей работы — видишь, что получилось. А гости на мероприятии отдыхают и получают новый опыт. Но на деле, конечно же, всё оказалось сложнее: бесконечные сметы, договоры, правки, колоссальная ответственность за большие клиентские бюджеты и результат, выраженный в разных KPI.

За плечами этой хрупкой девушки уже три успешных бизнеса

За плечами этой хрупкой девушки уже три успешных бизнеса

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А близкие поддерживали?

— Всё делали сами, помощи и финансовых вложений извне не было. Первый офис, первые платежи — за всё несли ответственность самостоятельно. Со стороны родителей особой поддержки не было, потому что сфера праздников им казалась несерьезной.

Как вам удалось закрепиться на рынке, ведь было много более опытных конкурентов?

— Действительно, отрасль достаточно конкурентная, особенно в регионах, без московских бюджетов на ивенты. Но мы всегда побеждали за счет креативных идей и хорошего аккаунтского сервиса.

Агентству трудно отличаться от конкурентов, потому что ты реализуешь проекты клиента и становишься неким «серым кардиналом», вдобавок к этому накладываются условия NDA (соглашение о неразглашении). Но нас отличали ответственный подход к задачам, хорошее портфолио и индивидуальность.

Кто были ваши заказчики?

— Практически сразу в 2016 году мы начали выигрывать крупные тендеры: сначала от банков ВТБ, РоссельхозБанк и Банк Москвы, затем от Red Bull, с которым плодотворные отношения складывались долгие годы. Много классных мероприятий мы реализовали именно с ними.

В 2016 году мои соучредители приняли решение покинуть бизнес, и я продолжила его вести одна. Затем уже меня стали приглашать в тендеры крупные федеральные и мировые компании. К сожалению, в 2022 году основной пул зарубежных клиентов ушел, в связи с чем я приняла должность регионального представителя «Гонки Героев» на Урале.

Расскажите о самом необычном проекте?

— У нас был заказчик, для которого мы на протяжении нескольких лет в конце марта на закрытие сезона в Уктусе строили бассейны в снегу для аквашоу. Они были размером 15х10 метров, нужно было наполнить их водой и обеспечить, чтобы вода не замерзла в течение всего праздника. Участники разгонялись и прыгали с трамплина в разных костюмах в воду. Это было, конечно, потрясающе.

Как заработать на желании взрослых рисовать

А как появилась идея открыть студию арт-вечеринок «Том Сойер»?

— В 2019 году у меня наступил личностный кризис — захотелось чего-то более спокойного и «своего». К тому же я всегда мечтала работать в «красивом пространстве». Я наткнулась на франшизу конкурента Art-lab, и мне понравилась идея делать арт-вечеринки, где люди могут пообщаться и сами нарисовать настоящую картину, даже если они никогда до этого не брали в руки кисти. К сожалению или к счастью, на тот момент франшиза Art-lab в Екатеринбурге уже была выкуплена, и я подумала — неужели я, отучившись на рекламе и работая в рекламном бизнесе, не создам собственный бренд. Так и появился «Том Сойер». Мне очень помогли знания и опыт в организации ивентов и маркетинге, а также поддержка коллеги Юлии Зиник. Она полностью разделила мою идею и теперь является управляющей в студии.

Ая с командой студии «Том Сойер»

Ая с командой студии «Том Сойер»

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Почему, на ваш взгляд, этот формат так популярен?

— Я думаю, что людей всегда тянуло к творчеству. Плюс стандартные развлечения кафе и кино уже давно пора было чем-нибудь разбавить. Мне нравится, что люди уходят в приятном удивлении от себя — что у них действительно получаются классные картины. Да, взрослые умеют рисовать — они на самом деле много чего умеют! Надо просто пробовать и не забывать об этом. Еще классно, что гости сразу забирают картину, вешают ее дома или дарят близким. В трудные времена людям особенно хочется объединяться в группы, отвлекаться и создавать что-то своими руками.

Кто ходит к вам в студию?

— Наши основные клиенты — девушки, женщины, работающие в офисе или дома, кто-то сидит в декрете; достаток у гостей также разный. Часто девушки приводят своих мужчин — этот формат подходит для свиданий. В последнее время мужчины приходят и в одиночку. Наша задача — уходить от гендерного стереотипа, что творчество нужно только женщинам, поэтому мы рады абсолютно всем гостям. Также у нас проходит много праздников: дней рождений, девичников и корпоративов.

А вы сами рисуете?

— Пока нет, но как-нибудь хочу написать большую картину вместе со своими художниками. Получается, я сапожник без сапог.

Такие картины художники создают на заказ

Такие картины художники создают на заказ

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Насколько прибыльной оказалась идея?

— Не сказать, что это крупный бизнес, особенно, по сравнению с рекламным агентством, но с развитием студии нам удается достигать оборота до одного миллиона рублей в месяц. Планомерно за четыре года мы дошли до этой цифры. Это получилось за счет формата, слаженной и профессиональной работы художников и команды, за счет продвижения в социальных сетях.

Также структурировать бизнес мне помогла учеба на MBA в УСИБ. Мы внедрили регламенты, еженедельную отчетность, отладили бизнес-процессы.

Куда расти дальше: франшиза и арт-галерея

Как вы решили масштабировать бизнес?

— Логическое развитие «Тома Сойера» я увидела в двух направлениях: франшиза и открытие собственной галереи под нашим брендом. Франшиза — более быстрый способ развить бизнес. Плюс я нахожусь в том состоянии, когда мне хочется делиться опытом.

Почему франшиза — удачный формат для начинающих предпринимателей?

— Вести бизнес «Тома» довольно просто, он приятный. 100% отзывов от гостей — положительные, и это придает сил. Мне кажется, купив франшизу, можно обзавестись собственным делом, понять, как работает бизнес, получить опыт и знания, не наделав ошибок и не потеряв на них деньги.

Сейчас мы находимся на финальной стадии упаковки франшизы, получили товарный знак. Как только будем готовы, откроем продажи. Тесты показали, что запрос на этот бизнес есть в разных регионах, в том числе в Москве и Питере. В данный момент мы ведем переговоры с несколькими городами, но в планах запустить франшизу в начале следующего года.

Заказчики выбирают из каталога студии или создают свой индивидуальный эскиз, по которому картину пишут профессиональные художники

Заказчики выбирают из каталога студии или создают свой индивидуальный эскиз, по которому картину пишут профессиональные художники

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Что будет входить в пакет франшизы?

— Наш товарный знак и бренд, дизайн-проект помещения, передадим выстроенные бизнес-процессы и научим их использовать, маркетинговую стратегию. Также обучим, как подбирать и нанимать сотрудников, как проводить мастер-классы, чтобы гостям нравилось. Передадим формы отчетности — за какими показателями нужно следить, чтобы получать прибыль. Обеспечим скидки от поставщиков. И будем сопровождать первые месяцы до получения необходимых бизнес-результатов.

А что со вторым направлением — галереей? Удалось его реализовать?

— Галерея открылась совсем недавно. Мы задумали ее как сервис по написанию картин в интерьер. Создаем картины по проекту дизайнера, по референсу, фото из интернета, по личным предпочтениям клиента или можно выбрать изображение из наших каталогов. У нас талантливые художники, и их талант нужно распространять в массы.

Рынок искусства очень хаотичен, нет понятного ценообразования — какие-то художники продаются очень дорого, какие-то за копейки, у покупателя нет гарантий результата, и он всегда приобретает кота в мешке, если картина на заказ. Мне захотелось это исправить. Мы выбрали средний, доступный ценовой сегмент, но в итоге радость от приобретения картины всегда значительно превышает ее стоимость. Дом, в котором есть картина, становится особенным, ведь покупатель всегда вкладывает в нее свой смысл. Все в выигрыше. Вин-вин, так сказать.

Работы очень разнообразные

Работы очень разнообразные

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О балансе и уральских женщинах

Сложно ли женщине заниматься бизнесом?

— Могу однозначно сказать, что это делать стоит. Меня очень восхищают финансово самостоятельные и успешные женщины. Но в бизнесе мало гендера — не важно, мужчина ты или женщина, правила игры для всех одни. В итоге всё равно люди работают с людьми. И в деле важны человеческие качества, а не черты характера, присущие только женщинам или только мужчинам, если таковые вообще имеются.

И какие же это качества?

— Сказал — сделал. Да — да, по-уральски. Также важно уметь договариваться с людьми, быть предсказуемым руководителем, учиться и перенимать опыт, быть честным и заинтересованным.

Трудно ли совмещать работу и семью? Как удается соблюдать баланс?

— Пока у нас с мужем нет детей, только собака. Возможно, поэтому совмещать легко. Хотя уверена, что и дети не будут препятствием к собственному делу.

На начальном этапе баланса, конечно же, никакого не было — кажется, что я только работала. Со временем он наладился — достаточно много времени я посвящаю отдыху и путешествиям. Хочется наполнить свою жизнь впечатлениями — иначе зачем мы работаем так усердно?

О чем вы мечтаете?

— Нет какой-то глобальной цели или мечты, достигнув которой я скажу — всё, теперь я счастлива. В том периоде, когда жизнь представляется как путь, а не как цель, хочется максимально плодотворного и интересного пути.

Я хочу показать, что можно монетизировать творческий бизнес; мечтаю, чтобы в каждом доме висела картина от художников «Тома», а художники не терялись в этом материальном мире и всегда были при деле.

Если говорить об амбициях, хочется после себя что-то оставить.

Также хочу добавить больше исследовательских путешествий в свою жизнь. Мир посмотреть — съездить на край Африки, в Австралию, в Исландию, в пустыни, к водопадам, к ледникам. Это меня восхищает и остается надолго в памяти.

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