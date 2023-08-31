«Трудно отличаться от конкурентов»: как красотка открыла студию арт-вечеринок и готовит франшизу на кистях и красках

На начальном этапе баланса, конечно же, никакого не было — кажется, что я только работала. Со временем он наладился — достаточно много времени я посвящаю отдыху и путешествиям. Хочется наполнить свою жизнь впечатлениями — иначе зачем мы работаем так усердно?



— О чем вы мечтаете?



— Нет какой-то глобальной цели или мечты, достигнув которой я скажу — всё, теперь я счастлива. В том периоде, когда жизнь представляется как путь, а не как цель, хочется максимально плодотворного и интересного пути.



Я хочу показать, что можно монетизировать творческий бизнес; мечтаю, чтобы в каждом доме висела картина от художников «Тома», а художники не терялись в этом материальном мире и всегда были при деле.



Если говорить об амбициях, хочется после себя что-то оставить.

