Первый новосибирский дискаунтер владельца «Пятерочки» заработает в «Сельпо»

Владелец сетей «Пятерочка» и «Перекресток» группа X5 планирует открыть в Новосибирске первый магазин своей сети дискаунтеров «Чижик». Он появится в отдаленном микрорайоне «Родники».
На карте 2ГИС уже появился первый новосибирский адрес магазина сети дискаунтеров «Чижик» — улица Кочубея, 4. Это одноэтажное здание, построенное изначально для супермаркета «Горожанка», впоследствии переоборудованное компанией «Райдекс» в маленький торговый центр под названием «Универсам Сельпо». Интересно, что там уже работает другой дискаунтер — «Светофор».
«Чижик» — сравнительно новый проект X5, это небольшие магазины с высокой долью товаров под собственными марками, сокращенным ассортиментом и более низкими, чем в обычных супермаркетах (таких, как «Пятерочка» или «Магнит»), ценами. В мае в компании сообщили, что планируют открыть в Новосибирске до конца года до десяти торговых точек новой сети.
НГС обратился за комментарием в группу X5, чтобы уточнить информацию по планам компании.
Посмотреть, что представляют собой магазины «Чижик» и чем они отличаются от привычной новосибирцам «Пятерочки», можно в материале обозревателя НГС, который в это году обошел несколько торговых точек сети в Москве и Подмосковье.