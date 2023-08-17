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Первый новосибирский дискаунтер владельца «Пятерочки» заработает в «Сельпо»

X5 Retail Group планирует открыть в Новосибирске несколько десятков магазинов сети «Чижик»

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Так выглядит торговый центр «Универсам Сельпо» на Родниках

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Владелец сетей «Пятерочка» и «Перекресток» группа X5 планирует открыть в Новосибирске первый магазин своей сети дискаунтеров «Чижик». Он появится в отдаленном микрорайоне «Родники».

На карте 2ГИС уже появился первый новосибирский адрес магазина сети дискаунтеров «Чижик» — улица Кочубея, 4. Это одноэтажное здание, построенное изначально для супермаркета «Горожанка», впоследствии переоборудованное компанией «Райдекс» в маленький торговый центр под названием «Универсам Сельпо». Интересно, что там уже работает другой дискаунтер — «Светофор».

«Чижик» — сравнительно новый проект X5, это небольшие магазины с высокой долью товаров под собственными марками, сокращенным ассортиментом и более низкими, чем в обычных супермаркетах (таких, как «Пятерочка» или «Магнит»), ценами. В мае в компании сообщили, что планируют открыть в Новосибирске до конца года до десяти торговых точек новой сети.

НГС обратился за комментарием в группу X5, чтобы уточнить информацию по планам компании.

Так выглядит логотип дискаунтера «Чижик»

Так выглядит логотип дискаунтера «Чижик»

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Посмотреть, что представляют собой магазины «Чижик» и чем они отличаются от привычной новосибирцам «Пятерочки», можно в материале обозревателя НГС, который в это году обошел несколько торговых точек сети в Москве и Подмосковье.

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