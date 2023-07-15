Зазывала финансовой пирамиды хвастается жизнью в Дубае, пока его ищет МВД. Как он обманывал людей — схема

Топ-менеджера финансовой пирамиды Life is Good Сергея Санникова объявили в федеральный розыск. А сам 34-летний бизнесмен из Татарстана тем временем хвастается роскошной жизнью в ОАЭ.
Где и как он сейчас живет? И чем известна финансовая пирамида, к которой он имеет отношение? Подробности смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.
На «директора 10-го уровня» Санникова завели уголовное дело. По данным наших коллег из 116.RU, это может быть связано с тем, что он был активным зазывалой инвестиционных проектов Life is Good. Самый заметный из них — жилищный кооператив «Бест вей», который предлагал купить жилье по условиям выгоднее, чем у банков. На деле, как считает Центробанк, кооператив покупал квартиры пайщикам за счет взносов новых участников.
В 2021 году регулятор включил Life is Good и его «дочек» в черный список. После этого финансовая пирамида рухнула, вкладчики больше не могли вывести деньги. Под ударом оказались и 2 тысячи пайщиков, которые вселились в жилье, но пока не стали его собственниками. Появилось уголовное дело об «организации деятельности по привлечению денежных средств» в особо крупном размере.
Основатель пирамиды Роман Василенко с супругой успели сбежать на Кипр. Санников тоже улетел (или, как он пишет, релоцировался) в Дубай. Внимание со стороны правоохранителей не мешает ему зарабатывать на очередном инвестиционном фонде. Многодетный отец и бизнесмен кичится в соцсетях отдыхом на яхте, полетами на бизнес-джетах, дорогими автомобилями, брендовой одеждой. А еще вспоминает историю своего успешного успеха.
— 6 лет работал охранником на заводе, далее пошел в продажи — стал топ-менеджером. За 8 лет в продажах стал стабильно держать обороты продаж от 1 миллиарда в месяц, — рассказывал о себе мужчина, не упоминая название проекта.