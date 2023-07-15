Зазывала финансовой пирамиды хвастается жизнью в Дубае, пока его ищет МВД. Как он обманывал людей — схема

Основатель пирамиды Роман Василенко с супругой успели сбежать на Кипр. Санников тоже улетел (или, как он пишет, релоцировался) в Дубай. Внимание со стороны правоохранителей не мешает ему зарабатывать на очередном инвестиционном фонде. Многодетный отец и бизнесмен кичится в соцсетях отдыхом на яхте, полетами на бизнес-джетах, дорогими автомобилями, брендовой одеждой. А еще вспоминает историю своего успешного успеха.