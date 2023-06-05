Новосибирцы выбрали 10 лучших компаний города на «Народной премии НГС» из сотни лучших, вошедших в шорт-лист.
В номинации «Бар и ресторан года» победил гастробар Poke Top. За наградой вышли директоры Анастасия Сприна и Яна Фомина.
«Медицинским центром года» стала клиника «Евромед», статуэтку получила главный врач клиники Ирина Подволоцкая.
Стоматологическая клиника «СтильДент» стала «Стоматологическим центром года». За наградой вышел главный врач Николай Сопильняк.
«Салоном красоты года» стала сеть салонов красоты NABS. Награду получили основатели сети Кристина и Александр Афонины.
Новосибирцы выбрали центр восточных языков KJC в качестве «Образовательного центра года». На сцену вышла директор Ирина Грош.
«Танцевальной студией года» признали школу танцев Flexx — за статуэткой поднялся генеральный директор российской сети танцевально-вокальных школ Flexx Павел Мычко, креативный директор Тимофей Бугров и коммерческий директор Иван Харитонов.
Семейный развлекательный центр «Веселый Остров» занял первое место в номинации «Детский центр года». За наградой на сцену поднялась управляющая Наталья Алутина.
Новосибирский государственный академический театр оперы и балета «НОВАТ» стал «Театром года». На сцену пригласили руководителя пресс-службы Марину Иванову.
В номинации «Кофейня и кондитерская года» победил кондитерский дом «Куликовский». Директор по внешним коммуникациям Мария Гаранина забрала награду.
Микрорайон «Европейский берег» стал «Жилым комплексом года». На сцену поднялся руководитель подразделения продаж в Сибирском федеральном округе Денис Гузенко.
Ранее мы публиковали онлайн-репортаж о «Народной премии НГС».