freedom
СЕЙЧАС +27°С
Пробки 1/10
usd 76.82
eur 84.91
Тема дняВ Новосибирске потеплеет до +29 градусов
Все новости
Все новости
Народная премия НГС

Последний шанс предложить кандидата: сегодня завершится этап выдвижения на «Народную премию НГС»

Присылайте нам лучшие бизнесы города

363

Вы еще можете успеть предложить бизнес, который любите

Поделиться

В Новосибирске сегодня, 7 мая, завершится этап выдвижения кандидатов на «Народную премию НГС». Предложить лучший, по вашему мнению, бизнес вы можете до полуночи.

В полночь 7 мая завершится прием кандидатов. Мы получили от вас огромное количество заявок — почти 55 тысяч, но вы еще можете успеть предложить лучшие компании Новосибирска. Несколько дней назад кандидатов было 48 тысяч.

После завершения этапа выдвижения 8 и 9 мая мы сформируем шорт-лист из предложенных организаций. В него попадут 10 компаний в каждой номинации. Но номинантов из 11-й категории, которая посвящена малому бизнесу, лично рассмотрит редакция НГС.

Недавно мы пообщались с победителями «Народной премии НГС» 2022 года. Одни из лучших компаний открыли новые заведения, другие работают над качеством сервиса.

По теме

Народная премия НГСБизнесГолосованиеКандидаты
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter