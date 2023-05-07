Последний шанс предложить кандидата: сегодня завершится этап выдвижения на «Народную премию НГС»

В Новосибирске сегодня, 7 мая, завершится этап выдвижения кандидатов на «Народную премию НГС». Предложить лучший, по вашему мнению, бизнес вы можете до полуночи.
В полночь 7 мая завершится прием кандидатов. Мы получили от вас огромное количество заявок — почти 55 тысяч, но вы еще можете успеть предложить лучшие компании Новосибирска. Несколько дней назад кандидатов было 48 тысяч.
После завершения этапа выдвижения 8 и 9 мая мы сформируем шорт-лист из предложенных организаций. В него попадут 10 компаний в каждой номинации. Но номинантов из
Чтобы предложить своего кандидата, вы можете перейти по соответствующим ссылкам из категорий:
Недавно мы пообщались с победителями «Народной премии НГС» 2022 года. Одни из лучших компаний открыли новые заведения, другие работают над качеством сервиса.