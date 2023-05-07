Последний шанс предложить кандидата: сегодня завершится этап выдвижения на «Народную премию НГС»

В Новосибирске сегодня, 7 мая, завершится этап выдвижения кандидатов на «Народную премию НГС». Предложить лучший, по вашему мнению, бизнес вы можете до полуночи.

В полночь 7 мая завершится прием кандидатов. Мы получили от вас огромное количество заявок — почти 55 тысяч, но вы еще можете успеть предложить лучшие компании Новосибирска. Несколько дней назад кандидатов было 48 тысяч.