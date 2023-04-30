Ни пером описать. Как семья променяла спокойную пенсию на павлинью ферму

Разведением павлинов Ирина Буркова занялась семь лет назад. Ее поголовье экзотических птиц в селе Кузнецкое — самое большое в Челябинской области.

— Люблю павлинов и очень хотела их завести. Незадолго до выхода на пенсию попробовала, и всё получилось. Из Ставропольского края привезли нам 4 яйца, из них вылупились 4 павлина, — вспоминает хозяйка павлиньей фермы. — Выросли, стали свои яйца откладывать. Приплод от них я продала, на вырученные деньги купила белых и чернокрылых павлинов, уже взрослых. В тот же год они дали яйца. Так и пошло дело.