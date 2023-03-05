«Видели сложенный пополам телевизор? А я видел»: сотрудник пункта выдачи заказов — о тоннах брака на маркетплейсе

Я сам видел, как маленькая кружка или даже тушь для ресниц приезжает в коробке, в которую войдет микроволновая печь или пылесос. У сотрудников, которые занимаются переупаковкой, даже не возникает мысли поискать коробку поменьше. Зачем? За это же не доплачивают.



Почему никто не улыбается клиентам?

Почему на складе всё так плохо с квалифицированным персоналом, а менеджеры пункта выдачи встречают вас без улыбок? Потому что на них недавно повесили большой штраф. За что? А просто так!



Брак идет со склада на пункт выдачи, клиент, получая такой заказ, естественно, отказывается от него. С клиента берут деньги за возврат, а менеджер платит 10–20% от суммы товара за то, что посмотрел на бракованную вещь. А иногда на сотрудников пунктов выдачи и вовсе вешают полную стоимость товара, когда выявляется подмена или некомплект. Это называется депремированием. А товары-то не всегда дешевые.