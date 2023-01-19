Правительство России рекомендовало открыть киоски около ТЦ — как это будет в Новосибирске

Правительство России рекомендовало регионам открыть киоски около торговых центров. С такой инициативой выступил глава Минпромторга Денис Мантуров. Письмо было разослано по регионам 11 января 2023 года, пишет РБК. Новосибирск письмо уже получил.
Регионам рекомендуют организовать работу по открытию киосков и других нестационарных торговых объектов (к ним относятся, в частности, павильоны, киоски, палатки, лотки и автолавки) для товаров российских производителей у входов в торговые центры и магазины.
Предоставлять торговые места предлагают без проведения торгов, на льготных условиях или на безвозмездной основе. Это, по мнению Мантурова, поддержит малый и средний бизнес, который будет использовать покупательский трафик крупных магазинов и ТЦ.
В федеральном Минпромторге подчеркнули, что документ носит рекомендательный характер. При этом региональные власти обязали до 1 июля 2023 года предоставить в министерство фотоотчеты с установленными киосками.
Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров рассказал НГС, что регион получил рекомендацию и будет ее прорабатывать:
— Мы и так эту работу проводим в том или ином виде. Плюс муниципалитеты проводят ярмарки самостоятельно. Что касается рекомендации, надо будет ее проработать вместе с торговыми центрами. В том числе с точки зрения безопасности. И надо понимать, насколько эта мера будет востребована производителями, — рассказал Андрей Гончаров.
Он добавил, что в ближайшее время министерство проведет встречи с представителями торговых центров и местными производителями, чтобы обсудить эти вопросы.
Директор сети торговых центров «Континент» Наталья Патрина назвала инициативу нормальной, особенно для районных ТЦ. По ее словам, в центре города нет свободных площадей, а нестационарные торговые объекты могут еще сильнее усложнить ситуацию с парковками.
— Зависит от конкретного объекта и возможности торгового центра установить этот киоск. Часто прилегающая территория находится в аренде под определенное назначение. Например, «парковка торгового центра». Если торговый центр установит там стационарный объект, то та же самая администрация района либо мэрия придет и сделает предписание. С точки зрения уместно или нет — тоже зависит от формата торгового центра и его концепции. Почему бы и нет? Часто делают ярмарки около входов в ТЦ. В общем, инициатива нормальная, надо смотреть конкретику, — рассказала НГС Наталья Патрина.
В 2022 году в городе собирались снести почти 400 ларьков. На это выделили 12 миллионов. Мероприятия запланировали к Молодежному чемпионату мира по хоккею. 1 марта стало известно, что соревнование отменили. После этого мэрия наложила мораторий на демонтаж нестационарных объектов, которые ранее заключили договоры на размещение. Так хотели поддержать малый и средний бизнес.
После этого в мэрии заявили, что все-таки снесут 330 киосков — те, в которых торгуют незаконно.