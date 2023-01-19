Правительство России рекомендовало открыть киоски около ТЦ — как это будет в Новосибирске

В федеральном Минпромторге подчеркнули, что документ носит рекомендательный характер. При этом региональные власти обязали до 1 июля 2023 года предоставить в министерство фотоотчеты с установленными киосками.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров рассказал НГС, что регион получил рекомендацию и будет ее прорабатывать:

— Мы и так эту работу проводим в том или ином виде. Плюс муниципалитеты проводят ярмарки самостоятельно. Что касается рекомендации, надо будет ее проработать вместе с торговыми центрами. В том числе с точки зрения безопасности. И надо понимать, насколько эта мера будет востребована производителями, — рассказал Андрей Гончаров.