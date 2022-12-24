«Нужно отыгрывать оргазмы»: владелец вебкам-студии рассказал об изнанке бизнеса. 18+

Важен хороший, мощный компьютер или ноутбук. В то время можно было найти тысяч за 50. Также нужен стабильный скоростной интернет. Веб-камеры мы брали за 10–12 тысяч рублей. Микрофоны стоили тоже 10 тысяч. Для света сойдет простая кольцевая лампа или софтбоксы, смотря какую картинку хотите получить на выходе.



Далее декор: подсветки, игрушки, подушки, пледы, цветы. В общем, всё, что душе угодно — но чтобы выглядело симпатично.



— С какими трудностями вы столкнулись, когда открывались?



— Первая проблема была в декоре. Нам пришлось долго и упорно изучать обстановку на чужих стримах: что популярно, какие цвета у подсветок должны быть. Много внимания уделили мелочам. Также нужно было понимать, какие категории пользуются спросом и какая внешность моделей востребована.

