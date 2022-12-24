«Нужно отыгрывать оргазмы»: владелец вебкам-студии рассказал об изнанке бизнеса. 18+

Екатеринбуржец Евгений вместе с другом два года назад основал вебкам-студию. Тогда 22-летний парень был уверен, что бизнес — легальный, но когда выяснилось, что за съемки голых девушек может грозить уголовка, молодые люди свернули студию.
В интервью нашим коллегам из E1.RU Евгений рассказал, сколько стоил такой бизнес, какой доход приносил, где он искал моделей.
— Сколько стоило открыть свою студию?
— К этому нужно основательно подходить. Например, выбор помещения — это один из самых ответственных шагов. Нам очень повезло, так как квартира у нас уже была в собственности и находилась в доме почти без соседей. Рядом должно быть минимальное количество соседей: сами понимаете, нельзя привлекать лишнего внимания. Окна не должны выходить на соседний дом, мало ли что. Плюс модели всё равно шумят. Тем более если стримить на западную аудиторию, там другой часовой пояс: у нас все спят, а модель будет стонать несколько часов подряд. Вряд ли соседи будут рады такому.
Важен хороший, мощный компьютер или ноутбук. В то время можно было найти тысяч за 50. Также нужен стабильный скоростной интернет. Веб-камеры мы брали за 10–12 тысяч рублей. Микрофоны стоили тоже 10 тысяч. Для света сойдет простая кольцевая лампа или софтбоксы, смотря какую картинку хотите получить на выходе.
Далее декор: подсветки, игрушки, подушки, пледы, цветы. В общем, всё, что душе угодно — но чтобы выглядело симпатично.
— С какими трудностями вы столкнулись, когда открывались?
— Первая проблема была в декоре. Нам пришлось долго и упорно изучать обстановку на чужих стримах: что популярно, какие цвета у подсветок должны быть. Много внимания уделили мелочам. Также нужно было понимать, какие категории пользуются спросом и какая внешность моделей востребована.
Второе, что доставило немало трудностей — соседи. Мы миллион раз проверили слышимость. От этого зависит безопасность студии в дальнейшем.
Третья проблема была в подборе персонала. Нельзя просто взять и выставить на сайтах вакансию «Ищу модель для вебкама», нужно было завуалировать и найти площадки. Потом этап отсеивания людей — тоже очень кропотливый и сложный.
Четвертая проблема — вывод денег с площадки.
— Как вы оформляли бизнес? Студия работала официально?
— Нет, мы работали неофициально. Все доходы выводились через криптовалюту. Когда мы открывались, компаньон уверял меня, что, если девушка просто сидит голой перед камерой, это не считается порнографией. Если нет самого полового акта, то ты «чист» перед законом. То, что всё обстоит иначе, я выяснил позже.
— Каковы плюсы и минусы такого бизнеса?
— Из плюсов могу выделить то, что доход пассивный. За тебя работает модель, ты просто берешь процент от того, что она заработала. Звучит как в сказке: ты ничего не делаешь, а деньги приходят.
Из минусов однозначно — сложный старт. Много крупных вложений, подбор девушек. Нужно время, пока модель раскрутится и найдет свою аудиторию. Модель может просто уйти в другую студию или, когда накопит денег, начнет стримить из дома, чтобы не платить процент студии.
— Когда модель уходит из студии, ее аккаунт удаляют. Это не дает гарантии, что модель останется с вами?
— Мы удаляем студийный аккаунт, но нет, это никак не мотивирует модель остаться в студии. Есть платформы, которые продвигают в топ новые аккаунты. Тогда модель поднимается в топ, а старые зрители находят «любимую» стримершу заново. Аудитория на таких сайтах чаще всего одна и та же, так что вернуть подписчиков довольно легко.
Раскачаться без студии можно, просто многие об этом не знают. Но если девушка сама во всем разобралась, накопила денег на оборудование, то ее уже не остановить. Не будем же мы против воли держать.
— Когда студия начала приносить первую прибыль? Сколько стоило ее содержать?
— Большинство расходов уходило на коммунальные услуги и интернет. Салфетки, смазки, антисептики стоят копейки.
За самый первый стрим из нашей студии уже начали приходить деньги — в сумме вышло 50 долларов, не считая комиссию сайта. Через месяц студия приносила уже хороший доход. Но всё очень непредсказуемо. Некоторые модели уже за первый стрим собирают 2000 подписчиков и в привате могут заработать много денег, а могут стримить месяцами и не заработать ничего.
Собственно, как везде, что на ютьюбе, что в тиктоке. Можешь снимать и стрельнуть, а может быть наоборот.
Искали моделей в стриптиз-клубах и на сайтах
— Вебкам популярен в Екатеринбурге?
— Да, очень! Даже когда я не занимался студией, регулярно встречал моделей. Многие работают в офисе, администраторами, на зарплатах 30 тысяч рублей, а тут они получают возможность зарабатывать больше — без ограничений. Некоторые совмещают. Например, приезжают четыре раза в неделю, стримят по несколько часов и могут заработать в разы больше — но, естественно, далеко не все. Легкие деньги. Словом, то, что все любят.
— Как вы искали моделей в студию? Какие были критерии?
— Конкретных критериев не было. Мы просто смотрели, чтобы девушка была ухоженной, опрятной, раскрепощенной, харизматичной. В первое время — чтобы была готова работать без дохода, пока раскачивается аккаунт.
Очень часто искали моделей в стрип-клубах, разговаривали и предлагали работу стриптизершам. На обычных сервисах по поиску работы выставляли завуалированные объявления, где искали девушек, которые будут стримить.
Я публиковал сторис, где упоминал, что ищу девушек. Опрашивали знакомых, подруг, тех, кто работает уже или может согласиться. Создавали фейковый аккаунт на сайте знакомств. Там, кстати, писали прямым текстом.
— Как проходит собеседование на роль вебкам-модели?
— Просто общались с девушками. Если видели, что она позитивная, открытая, с чувством эмпатии, без комплексов, инициативная, то чаще всего брали. Могли попросить раздеться, потанцевать, покрутиться, чтобы понять, как она двигается.
— Какими качествами должна обладать модель, чтобы добиться успеха в вебкаме?
— Внешность действительно решает. Многим нравятся девушки с милым лицом. Надо быть опрятной. Самое главное — быть интересной, потому что картинка может нравиться, но зацепить будет нечем.
Нужно любить свою работу, полностью отдавать энергию, тебе самой должно нравиться то, что ты делаешь. Если тебе нужны только деньги — мемберы (зрители. — Прим. ред.) это чувствуют. Шоу должно быть интересным, тогда можно зарабатывать неплохие деньги даже без хорошего оборудования.
— Сколько девочек работало на вас? Часто ли они сменялись?
— У нас было четыре смены, каждая длилась четыре часа, хотя я знаю студии, где девочки работали по 10 часов. В нашей студии было три комнаты для стриминга, кухня, душ, комната отдыха.
В среднем работало десять девушек. Кто-то стримил регулярно, кто-то попробовал пару раз и ушел.
— Встречаются ли мужчины среди моделей?
— Мы придерживались того, чтобы не приводить парней в студию. Как минимум для комфорта девочек. Иногда модели спрашивали разрешения привести друга, чтобы провести совместный стрим, мы относились очень осторожно к таким случаям.
Однажды компаньон написал мне, что сейчас у нас на студии стримит парень. Я, если честно, был в шоке. Оказалось, что этот парень — египтянин, познакомился с моим напарником в каком-то клубе и сказал, что очень хочет зарабатывать. Конечно, это пользуется спросом, но наша студия быстро отказалась от этой идеи. Мы работали исключительно с девушками.
— Со стороны кажется, что работа модели простая. Так ли это?
— Нет. Чтобы зарабатывать много — нужно трудиться. Во-первых, очень тяжелый график, если ты хочешь работать на западную аудиторию. Трансляция будет начинаться в три часа ночи и работать можешь вплоть до 8–9 утра. Чем дольше ты онлайн, тем больше вероятность уйти с полным кошельком.
После ночи перед экраном, под софитами, лампами ужасно болят глаза, под конец ты практически ничего не видишь. В комнате часто становится душно. Окно не откроешь, иначе будет слышно с улицы или соседям. Шторы тоже всегда закрыты. Во-вторых, нужно улыбаться, со всеми общаться. Нужно отыгрывать эмоции, оргазмы. Эмоционально работа выжимает человека.
В-третьих, эта работа давит на самооценку. Если девочка час сидит и к ней никто не заходит, она начинает думать, что с ней что-то не так. В-четвертых, физически далеко не все могут так долго стримить. Игрушки начинают натирать, это больно.
Нравилось смотреть, как девушка захлебывается
— Встречаются ли среди зрителей извращенцы?
— Да, разные бывают фетиши у людей. Как-то раз к нашей модели на приват зашел мужчина. Он заплатил кучу денег, чтобы девушка принесла тазик и как можно дольше находилась под водой без воздуха. Ему очень нравилось смотреть, как она захлебывается, потом еще и сверху чаевых оставил.
У знакомой модели на приват заходил мужчина, явно под запрещенными веществами. Платил за то, чтобы она смотрела, как он сует себе бутылку в одно место.
Еще мы иногда проверяли, как идет трансляция, чтобы звук не отставал и картинка не теряла качества. Включили стрим нашей модели, а к мемберу в комнату заходит жена. Они начинают ругаться, орать. Мужик продолжал мастурбировать, пока ссорился с женой. Смеялись всей студией.
О сливах видео родственникам
— Говорят, что студии могут шантажировать своих моделей записями трансляций. Использовали ли вы такие методы?
— Мы никогда никого не шантажировали, но моих знакомых девочек сливали. Иногда это делают недовольные зрители. Записывают трансляцию, находят девушку по лицу в социальных сетях и рассылают друзьям, родителям.
Еще одну девочку слила студия, в которой она работала до нас. Она в паре с подружкой за смену могла спокойно сделать тысячу долларов. Конечно, студия не хотела терять такого ценного сотрудника. Через два дня после увольнения началась рассылка ее видео друзьям в соцсетях.
— Были ли случаи, когда девушку узнавали родственники. Как они действовали в таких случаях?
— Как раз вот эту девочку узнал брат после рассылки. До родителей дело не дошло, но он позвонил и сказал, что сестра — позор семьи. С братом девочка больше не общается.
К сливам всегда нужно быть готовым. Этого не исправить. И никакие деньги платить нельзя! Простой развод, когда модели говорят, что удалят видео, если скинешь 100 тысяч рублей. Естественно, не удалят. Платить деньги — бесполезно. Просить удалить — тоже. Рано или поздно все забудут об этом сливе. Многим моделям в таких случаях помогает работа с психологом.
— Случались ли у девушек нервные срывы?
— Был срыв у модели, когда ей прямо на трансляции начала звонить мама. Переклинило, и всё. Начала рыдать, еле успокоили, чаем горячим отпаивали.
У знакомой в студии девочку тоже переклинило. Она просто сидела, говорила с продюсером и вдруг начала орать, верещать, бить лампы, софиты, посуду, буквально всё, что под руку попадалось. Она не могла себя контролировать. Нам повезло, что подобных случаев было мало.
Сколько зарабатывают модели и зачем идут в студии
— От чего зависит зарплата моделей? Сколько девочки зарабатывают?
— Все получают по-разному, четкую сумму не назову. За смену доход может быть 200 рублей, а может и 50 тысяч. Зависит от того, сколько мемберы заплатили модели за стрим. Из этой суммы вы платите комиссию сервису. Дальше остаток делится между студией и самой моделью.
Мы начинали с 50/50. Некоторые модели были недовольны, это очень высокий процент для студии. Когда доход стал стабильнее и больше, мы свой процент снизили.
— В чем выгода для девушек была работать на вас, а не самостоятельно?
— У кого-то банально нет мощного компьютера и денег на оборудование. Кто-то не знает, как работать с программами для записи видео и потокового вещания. У некоторых нет нужного знания английского языка. С выводом средств много проблем.
Всеми этими моментами занимается студия, в этом наша главная обязанность. Некоторым моделям проще прийти, отстримить и сразу получить зарплату в рублях на руки. Девушка приходит в свое время по графику, у нее уже всё оборудование настроено, аккаунты открыты. Если случится проблема с сайтом, техникой, мембером, всегда на связи сидят администраторы, которые помогут.
Почему студия закрылась
— Для многих сфер бизнеса тяжелыми ударами был ковид и начало спецоперации. Как они повлияли на вебкам?
— В ковид индустрия, наоборот, взлетела. Посетителей на сайтах стало больше в разы. Все сидели дома, многим было нечего делать.
После начала спецоперации стало сложнее выводить деньги. Российские карты не работают, биржи некоторые заблокировали, с регистрациями были небольшие проблемы. Но большинство финансовых проблем можно обойти криптовалютой.
— Как ваша семья относилась к бизнесу?
— Маме, конечно, не нравилось, чем я занимался. И девушка, с которой я встречался на момент открытия студии, тоже не одобряла. Она говорила, что это грязь. Даже когда я дистанционно решал какие-то проблемы со студией, она была недовольна.
— Почему вы закрыли свою студию?
— Я был молод и глуп. Когда бизнес начинался, не оценивал все риски всерьез. В любой момент нас могли привлечь по 242-й статье УК РФ «Незаконное изготовление порнографических материалов». Родители, когда узнали, объяснили всё по полочкам. Мы решили закрыть студию, хотя доход был хороший.
— Рискнули бы вы второй раз открыть свою студию?
— Наверное, нет. Тогда у нас был инвестор, а сейчас, на свои честно заработанные деньги, так рисковать бы не стал. К тому же есть риск оказаться в колонии. Правильно говорят: «Бесплатный сыр только в мышеловке».
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