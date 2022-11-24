Бизнес на военниках: сколько стоит отмазаться от армии и от мобилизации и законно ли это

После призывник идет на медобследование в военкомате — уже с готовым списком болезней. Там, по словам Альберта, пытаются занизить значимость диагноза, но чаще всего, видя документы из госбольниц, пасуют.



А болезнь, говорит Альберт Басыров, можно найти у всех.



— На моей практике никого еще не забрали. Можно через суд удерживать [призывника], тянуть время и обследоваться, обследоваться, обследоваться. В 98% случаев что-то найдут, — заверяет наш собеседник.



По словам Альберта, самый распространенный недуг среди призывников — плоскостопие 3-й степени и гипертония. Но случается и так, что находятся абсолютно здоровые. Они, отмечает специалист, как правило, устают от постоянных обследований и соглашаются на службу. Но и тогда, уверяет Альберт, фирма не бросает клиента и пытается выбить для него местечко потеплее — «в элитных войсках: ВДВ и погранвойсках».