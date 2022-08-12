СЕЙЧАС +26°С
Пробки 8/10
usd 60.62
eur 62.52
Тема дняКто займет магазины бренда Mothercare
Все новости
Все новости

Новосибирские магазины Mothercare может занять российский производитель одежды

На место британской сети метит российская группа «Крокид»

598
Закрытый магазин Mothercare в ТРЦ «Ройял Парк»

Закрытый магазин Mothercare в ТРЦ «Ройял Парк»

Поделиться

В магазины британской сети Mothercare, которые закрылись еще в марте, может вскоре вернуться жизнь. О своем желании занять эти точки объявили в компании «Крокид».

О том, что российский производитель и продавец детской и женской одежды «Крокид» откроет не менее десяти магазинов под вывеской Crockid на площадях британской сети товаров для детей Mothercare, газете «КоммерсантЪ» сообщил представитель российской компании.

Саму сеть Mothercare в России развивала по франшизе кувейтская Alshaya Group. Всего было открыто 57 магазинов по всей стране, из них два в Новосибирске (в ТРЦ «Аура» и «Ройял парк»). В июле другое федеральное издание, «Ведомости», писало о планах распродажи товарных остатков перед окончательным закрытием.

Группе компаний «Крокид» принадлежат торговые марки и одноименные сети магазинов Crockid и Cubby. В Новосибирске сейчас работает четыре магазина Croсkid, все они расположены в других ТЦ, то есть, заняв площади Mothecare, они смогут расширить присутствие на местном рынке.

По данным «Контур.Фокуса», по 50% ООО «Крокид» владеют Наталья Асташова и Владислав Музыка. В 2021 году выручка компании была 2,9 миллиарда рублей, чистая прибыль — 480 миллионов рублей.

НГС отправил письменный запрос в сеть «Крокид», но до конца дня ответ не был получен.

Ранее НГС обнаружил, что товар из новосибирских магазинов испанской компании Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear и т. д.) вывезли еще в конце июля.

По теме

Импортозамещение
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2