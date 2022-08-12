Новосибирские магазины Mothercare может занять российский производитель одежды
На место британской сети метит российская группа «Крокид»
В магазины британской сети Mothercare, которые закрылись еще в марте, может вскоре вернуться жизнь. О своем желании занять эти точки объявили в компании «Крокид».
О том, что российский производитель и продавец детской и женской одежды «Крокид» откроет не менее десяти магазинов под вывеской Crockid на площадях британской сети товаров для детей Mothercare, газете «КоммерсантЪ» сообщил представитель российской компании.
Саму сеть Mothercare в России развивала по франшизе кувейтская Alshaya Group. Всего было открыто 57 магазинов по всей стране, из них два в Новосибирске (в ТРЦ «Аура» и «Ройял парк»). В июле другое федеральное издание, «Ведомости», писало о планах распродажи товарных остатков перед окончательным закрытием.
Группе компаний «Крокид» принадлежат торговые марки и одноименные сети магазинов Crockid и Cubby. В Новосибирске сейчас работает четыре магазина Croсkid, все они расположены в других ТЦ, то есть, заняв площади Mothecare, они смогут расширить присутствие на местном рынке.
По данным «Контур.Фокуса», по 50% ООО «Крокид» владеют Наталья Асташова и Владислав Музыка. В 2021 году выручка компании была 2,9 миллиарда рублей, чистая прибыль — 480 миллионов рублей.
НГС отправил письменный запрос в сеть «Крокид», но до конца дня ответ не был получен.
Ранее НГС обнаружил, что товар из новосибирских магазинов испанской компании Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear