Новосибирские магазины Mothercare может занять российский производитель одежды

В магазины британской сети Mothercare, которые закрылись еще в марте, может вскоре вернуться жизнь. О своем желании занять эти точки объявили в компании «Крокид».



О том, что российский производитель и продавец детской и женской одежды «Крокид» откроет не менее десяти магазинов под вывеской Crockid на площадях британской сети товаров для детей Mothercare, газете «КоммерсантЪ» сообщил представитель российской компании.

