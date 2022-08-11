Обувную фабрику новосибирской «Обуви России» предложат инвесторам из Белоруссии

— Мы подготовили обращение на вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, попросили помощи в поиске инвесторов потенциальных, которые бы заинтересовались этим ресурсом, — рассказал о ситуации на производстве Андрей Гончаров. — И сейчас некоторые компании уже интересуются состоянием дел. <...> Плюс мы обратились к нашим белорусским партнерам в их достаточно мощный холдинг «Беллегпром» для того, чтобы они тоже этот актив посмотрели и им заинтересовались.