Обувную фабрику новосибирской «Обуви России» предложат инвесторам из Белоруссии
Сейчас производство остановлено, и когда возобновится — неизвестно
Бердскую обувную фабрику группы компаний «Обувь России», известную новосибирцам как «Фабрика С-ТЕП», предложат инвесторам из Белоруссии. Об этом рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров на пресс-конференции сегодня, 11 августа. Производство на фабрике было остановлено, но, по словам министра, проблему решают как на региональном, так и на федеральном уровне.
— Мы подготовили обращение на вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, попросили помощи в поиске инвесторов потенциальных, которые бы заинтересовались этим ресурсом, — рассказал о ситуации на производстве Андрей Гончаров. — И сейчас некоторые компании уже интересуются состоянием дел. <...> Плюс мы обратились к нашим белорусским партнерам в их достаточно мощный холдинг «Беллегпром» для того, чтобы они тоже этот актив посмотрели и им заинтересовались.
Концерн «Беллегпром» объединяет предприятия по производству и реализации товаров легкой промышленности. В состав концерна входит 96 организаций, 76 из них — промышленные. Они подразделяются на такие отрасли, как текстильная, швейная, трикотажная и кожевенно-обувная. Также в состав концерна входят 16 иных организаций и предприятий торговли.
На сегодняшний день задолженность «Обуви России» перед банками составляет порядка 7 миллиардов рублей, основные кредиторы, по словам Андрея Гончарова, «ПромСвязьБанк», Сбербанк и Банк ВТБ. Производство на обувной фабрике в Бердске было остановлено в целях «оптимизации расходов», уточнили в «Обуви России» 22 июля 2022 года.
— Мы решили временно приостановить работу фабрики, при этом важно отметить, что мы завершили производственную программу на этот год, выпустили весь ассортимент, который планировали. Сроки возобновления работы фабрики будут зависеть от результативности переговоров по реструктуризации, — сообщали представители группы компаний.
OR GROUP (ранее — «Обувь России») входит в число лидеров в обувном ритейле. Группа представлена в более чем 141 городе России (353 магазина, по данным сайта компании). Ей принадлежат такие бренды, как Westfalika (массовая повседневная обувь — производство на сторонних предприятиях), «Пешеход» (обувной дискаунтер), Rossita, Lizette (женская молодежная обувь), Emilia Estra (аксессуары), S-TEP (обувь собственного производства на литьевой подошве), all.go (летняя легкая обувь), PIONEER (обувь для экстремальных условий). Основным учредителем всех этих предприятий выступает ПАО «ОР Групп» — 50% акций принадлежат Антону Титову. Остальное, предположительно, обращается на рынке.
Объемы производства на бердской фабрике неуклонно падали: когда «Обувь России» купила предприятие, их планировали увеличить с 500 тысяч до 1 миллиона пар в год, но в
В прошлом году корреспондент НГС побывал на бердской фабрике и посмотрел, как там шьют обувь и делают тапочки с миньонами, а заодно выяснил, чего не хватает обувщикам для успешной работы.