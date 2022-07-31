Дизайнер из глубинки шьет платья, как у жены президента и британской герцогини. Отличите оригинал от копии?

Модельер говорит, что бизнес немного просел во время пандемии. Действительно, заведения закрыты, многие работали из дома — перед кем красоваться в новом наряде? А вот уход брендов с начала спецоперации заставил людей посмотреть в сторону отечественных производителей.



— Конечно, уход брендов тоже сделал свое дело в пользу отечественного бизнеса. Люди наелись дешевым и не очень масс-маркетом, хотят подчеркнуть свою индивидуальность. Почему человек идет к мастеру? Он идет за мечтой. Мечтает девушка о каком-то платье, но никак не может его найти. Оно есть только в ее голове или где-то на картинке в интернете. А с мастером можно выбрать ткань и сшить платье мечты идеальным по фигуре.