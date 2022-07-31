Дизайнер из глубинки шьет платья, как у жены президента и британской герцогини. Отличите оригинал от копии?
Мы узнали, сколько стоят такие наряды и какие еще платья ему заказывают
Ярославский модельер Роман Пахомов сшил копии платьев самых известных леди мира. Он повторил наряды Мелании Трамп и Кейт Миддлтон стоимостью более 100 тысяч рублей каждый. Во сколько обошлись копии? И кто их будет носить? 76.ru пообщался с модельером.
Роман родился в небольшом Переславле, окончил колледж технологии дизайна одежды в Королеве и вернулся в родной город с профессией «модельер-конструктор верхней одежды». В 2006 году знакомые пригласили его работать в Ярославль в компанию, которая занимается производством мужской одежды. Несколько лет Роман шил одежду в различных ателье и модных домах, а потом понял, что хочет создать и развивать собственное дело. Захотел — сделал. Сейчас у Романа свой бренд одежды.
— Бренд пока не очень известный, потому что я работаю один, без помощников. Поэтому сейчас основная работа — это всё-таки работа с индивидуальными клиентами. Второе направление — одежда из трикотажа. Это как раз то направление, с чем я выйду на маркетплейсы.
— Эта работа способна прокормить?
— В моём случае — да. Сейчас это мой основной источник дохода. Собственно, это может быть основным доходом только в том случае, если за плечами есть опыт работы и есть уже свой круг постоянных клиентов, а еще стартовый капитал на покупку оборудования. Если ты только начинаешь и у тебя за плечами мало опыта, будет сложнее. Вопрос времени, ведь опыт и мастерство не приходят сразу.
Модельер говорит, что бизнес немного просел во время пандемии. Действительно, заведения закрыты, многие работали из дома — перед кем красоваться в новом наряде? А вот уход брендов с начала спецоперации заставил людей посмотреть в сторону отечественных производителей.
— Конечно, уход брендов тоже сделал свое дело в пользу отечественного бизнеса. Люди наелись дешевым и не очень масс-маркетом, хотят подчеркнуть свою индивидуальность. Почему человек идет к мастеру? Он идет за мечтой. Мечтает девушка о каком-то платье, но никак не может его найти. Оно есть только в ее голове или где-то на картинке в интернете. А с мастером можно выбрать ткань и сшить платье мечты идеальным по фигуре.
Звездные платья
Роман исполнил такие мечты — он сшил «звездные платье» для своей возлюбленной. Первым стало белое платье экс-первой леди США Мелании Трамп от дизайнера Эндрю Джен стоимостью 2290 долларов (около 130 тысяч рублей по текущему курсу внутри России). Его модельер изготовил в 2020 году во время пандемии в качестве подарка.
Вторым — зеленое платье, как у герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон от лондонского дизайнера Эмилии Викстед. В наряде за 1380 фунтов стерлингов (
Для сравнения: цена изготовления платья на заказ у Романа — от 12–15 тысяч рублей.
— Эти платья для моей девушки. Она моя муза, мой источник к вдохновению и созданию. Ей очень нравятся образы звездных дам — Мелании Трамп и Кейт Миддлтон. Для нее это была мечта, которую я осуществил.
Роман детально повторил платья, даже кружево нашел очень похожее на то, которым отделан наряд супруги бывшего президента США.
— Подбирал похожий материал, старался повторить все нюансы, но шил, учитывал фигуру человека, для которого шью.
Для кого шьют модельеры
Есть у Романа и заказчики, которые просят создать им не только наряды для особого случая, но и базовый гардероб. Модельер говорит, что обычно с такими запросами приходят люди, которые хотят, чтобы мастер учел все нюансы и особенности их фигуры.
— У меня есть основной костяк клиентов. Это разные люди, но в основном бизнесвумен, женщины-юристы, адвокаты. Бывает, что приходят и дамы возраста 70+, но это разово. Основная возрастная категория — где-то 35–50 лет.
— Что просят сшить?
— Платья, юбки. Всё-таки девушки чаще заказывают платья.
— Вы где одеваетесь? Шьете что-то для себя?
— Да, конечно, я шью себе вещи. Правда, не всегда бывает время для самого себя. Половина моего гардероба — это вещи собственного бренда. До пандемии иногда покупал себе вещи в масс-маркете: Massimo Dutti, Zara, НМ.
Как профессионал Роман следит за изменениями в моде. Раньше ездил на неделю моды в Москву, теперь из-за загруженности смотрит за тенденциями в интернете, на телевидении.
— На самом деле сейчас мода стала очень такой быстрой, тенденции меняются одна за другой. Если раньше тенденции держались полгода, то сейчас два–три месяца — и уже что-то новое приходит. Я бы сравнил сегодняшнюю моду с фастфудом — всё на бегу. Но есть вещи, которые актуальны вне времени. Например, классическое черное платье Шанель, жакет Шанель. Меняется ткань, но крой остается неизменным уже много лет. Что касается цвета, то тенденция ярких цветов 1990-х–2000-х сохранится. Актуальным будет еще и белый цвет. Исторически прослеживается тенденция, что, когда в мире начинаются какие-либо боевые действия, дизайнеры отдают предпочтение белому цвету. Особенно ярко этот пример отражается перед началом Второй мировой войны. Возможно, потому, что белый цвет олицетворяет чистоту и свободу.