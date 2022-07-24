Красивые сады, ароматные булочки и кожаные ремни: 3 истории бизнеса родом из Сибири
Кому-то для начала потребовалось 16 тысяч рублей, а кому-то больше миллиона
Среди номинаций четвертой «Народной премии НГС» появились несколько новых, одна из которых — «Сделано в Сибири». Это может быть как крупное производство с миллиардными оборотами, которое снабжает товаром всю страну и даже зарубежье, так и небольшой бренд, который родился именно у нас. Решать вам. А пока вы предлагаете своих кандидатов, почитайте подборку, посвященную местному бизнесу.
Бизнес на садах
Сибирячка Анастасия Спиридонова дважды уходила в декрет. Первый — в совсем юном возрасте, когда училась на четвертом курсе факультета энергетики в НГТУ и вообще не понимала, кем будет дальше. Она закончила учебу, но ее профессиональный путь начался неожиданно: девушка стала тренером по детскому фитнесу. Потом стала менеджером по работе с клиентами «Яндекса» и работала там до второго декрета в 2012 году.
В том же году Спиридоновы построили дом и переехали в него, когда дочке исполнилось 9 месяцев. После переезда Настя с головой погрузилась в дачно-загородную жизнь и пошла на курсы по ландшафтному дизайну.
— Это фантастически влияло на качество общения с ребенком, хоть времени и стало меньше. У меня появился интерес, такой же сильный, как к самому ребенку. После курсов я не смогла остановиться: сделала план для своего участка, завела блог во «ВКонтакте», куда просто скидывала идеи, — вспоминает девушка.
Двухмесячное обучение на курсах стоило 16 тысяч рублей — это по сути было первым вложением в бизнес. К расходам на тот момент добавились профессиональные маркеры и бумага — будущий ландшафтный дизайнер рисовала свои идеи от руки. К окончанию обучения у Анастасии уже появились первые заказчики. Чтобы выучить названия и особенности растений, девушка устроилась чернорабочим в питомник. Постепенно она смогла завершить проект своего сада и занималась заказами.
Как-то осенью Анастасия сидела в кофейне на дне рождения подруги и заметила, что в помещении комнатные цветы не пересажены, стоят в технических емкостях, в которых их купили. Она сказала официантке, что там очень плохой грунт, их нужно пересадить и затем подкармливать. На что сотрудник кофейни ответила, что этого некому сделать, и дала телефон владелицы:
— Вечером я подумала: «А как я напишу? Вот кто я такая?» Кофейня I Dolci — в итальянском стиле, и я в глубине души влюблена в Италию. В то время я читала книгу «Под солнцем Тосканы», в которой был коттедж под названием Bramasole — это переводится как «жажда к солнцу». Я не высылала свое предложение несколько дней, пока не придумала название. И решила, что студия будет называться Bramasole. В тот же вечер сделала визитки. В феврале я зарегистрировала ИП, и начались уже другие затраты — на зарплату, налоги. И стало меньше времени на творчество и детей, — делится создательница компании.
За шесть лет работы команда разрослась практически до 20 постоянных сотрудников и около 10 сезонных работников. Все новые сотрудники обучаются «в полях». Некоторые через две недели говорят, что работа тяжелая, нужно много ходить, поднимать лейку — и уходят.
Сейчас над проектом в компании работают четыре человека — Анастасия, дизайнер, архитектор и визуализатор, потому что у каждого специалиста свои сильные стороны.
Бизнес на булочках
Ания и Тимур Чегодарь в 2017 году открыли семейную пекарню «Выпечка счастья». Познакомилась пара, когда работала в одной сырьевой компании. В тот период они узнали о новых видах сырья для выпечки, которое редко используют в Сибири. Тимур занимался продажами, а Ания была технологом-демонстратором — ездила на разные предприятия и презентовала работникам разную выпечку.
— Когда мы открылись с тем ассортиментом, который придумали на основе современных ингредиентов, то увидели много удивленных людей. Они недоумевали, что в одном месте сконцентрировано такое количество разных новинок. Этого не было. Поэтому люди не понимали, почему хлеб стоит столько и что это за хлеб такой. Мы участвовали в разных фестивалях, снимали видео. Определенный ассортимент прижился, и эта продукция по сей день с нами, — делится Ания.
Предприниматели уже отследили, когда люди чаще покупают хлеб, а когда — реже, и в зависимости от этого выстраивают свою работу.
— Осень — с сентября по декабрь — хлебный сезон. Самые сложные месяцы — это январь, июнь. Декабрь, возможно. Кажется, что это достаточно прибыльный месяц, но там все талию соблюдают перед праздниками, никто ничего не ест, идет падение, — рассказывает Ания.
Для запуска своего дела, рассказывают супруги, одной печки за 650 тысяч оказалось недостаточно. Им потребовалось еще около 1 миллиона 700 тысяч рублей на ремонт, оборудование, тестомесы, столы, холодильник. Тогда семья начала искать инвестора среди знакомых и незнакомых людей. И им это удалось. В дальнейшем семья хочет открывать новые точки.
Бизнес на ремнях
Рада Державец работала в разных сферах: в event-агентстве, журнале и компании, занимающейся маркетингом. В декрете она активно занялась творчеством — и вязала, и варила свечи, и шила кукол, но однажды увидела у кого-то кожаный браслет и решила повторить его. Постепенно увлечение Рады превратилось в работу. Она открыла мастерскую, создала бренд Rada Leather и наняла двух сотрудниц, с которыми отлично сработалась.
Вложения были постепенными. Для первого, стартового, набора инструментов, по мнению мастера, нужно около 5 тысяч рублей. Первый материал Рада купила на «Ярмарке мастеров» — это были обрезки кожи, которые остались у девушки, занимающейся брошками. Можно начинать работать с помощью обычного канцелярского ножа и линейки.
Рада вспоминает, что каждый процесс нужно было осваивать самостоятельно: не было ресурса, где было бы написано, как выбрать кожу, как ее обрабатывать. Она не с первого раза подобрала удобный инструмент, были и неудачные закупки кожи, например, с заводскими браками — кожа, которая открашивалась, с порезами, которые изначально не видны и расходятся при носке.
Свою работу Рада считает кропотливой, монотонной, но при этом разнообразной:
— Когда я поняла, что мне в день нужно делать 20 ремней, то решила, что нужен помощник. Я не могу это делать, мне становится скучно. Зато это дало мне возможность расширяться: когда у меня есть лишние руки, я могу брать больше заказов, дополнительно искать клиентов, появляются новые возможности.
Владелица мастерской говорит, что всё равно не рассматривает свое дело как бизнес для заработка.
— Для меня это дело, которое мне нравится, поэтому у меня нет бизнес-плана, что через год у меня будет 30 сотрудников, которые будут клепать по 200 ремней в день. Я хочу оставаться в сегменте какого-то среднего бизнеса, чтобы не потерять ручную работу. Во-первых, когда это прямо бизнес-бизнес, то возникают другие отношения в коллективе, другое отношение к своей работе, а мне хочется остаться в сегменте крафтовых изделий. Не сильно большие объемы, при этом я могу сама отследить, потому что я лично несу ответственность за изделие. Если я сама не смогу отследить, то для меня это уже будет стресс. То есть это должен быть тот объем, который я смогу пропустить через себя.
Ранее мы рассказывали о том, что компании обещают новосибирцам, которые выдвинут их на «Народную премию НГС».