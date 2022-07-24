Красивые сады, ароматные булочки и кожаные ремни: 3 истории бизнеса родом из Сибири

Как-то осенью Анастасия сидела в кофейне на дне рождения подруги и заметила, что в помещении комнатные цветы не пересажены, стоят в технических емкостях, в которых их купили. Она сказала официантке, что там очень плохой грунт, их нужно пересадить и затем подкармливать. На что сотрудник кофейни ответила, что этого некому сделать, и дала телефон владелицы:



— Вечером я подумала: «А как я напишу? Вот кто я такая?» Кофейня I Dolci — в итальянском стиле, и я в глубине души влюблена в Италию. В то время я читала книгу «Под солнцем Тосканы», в которой был коттедж под названием Bramasole — это переводится как «жажда к солнцу». Я не высылала свое предложение несколько дней, пока не придумала название. И решила, что студия будет называться Bramasole. В тот же вечер сделала визитки. В феврале я зарегистрировала ИП, и начались уже другие затраты — на зарплату, налоги. И стало меньше времени на творчество и детей, — делится создательница компании.

