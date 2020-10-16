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Сибирячка раскрутила бизнес с 5 тысяч рублей — теперь у неё своё производство и две сотрудницы

Как Раде Державец удалось создать коллектив, в котором сотрудники чувствуют себя счастливыми

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Рада говорит, что она — классический сапожник без сапог, первую сумку себе она сшила после шести лет работы с кожей. Первый ремень из остатков она забрала год назад

Рада говорит, что она — классический сапожник без сапог, первую сумку себе она сшила после шести лет работы с кожей. Первый ремень из остатков она забрала год назад

Создатель новосибирского бренда Rada Leather рассказала о своём бизнесе

Рада Державец работала в разных сферах — в event-агентстве, журнале и компании, занимающейся маркетингом. В декрете она активно занялась творчеством — и вязала, и варила свечи, и шила кукол, но однажды увидела у кого-то кожаный браслет и решила повторить его. Постепенно увлечение Рады превратилось в работу. Она открыла мастерскую, создала бренд Rada Leather и наняла двух сотрудниц, с которыми отлично сработалась. Журналист НГС Мария Тищенко узнала, как им удалось найти дело, от которого они получают удовольствие.


Мы заглянули в мастерскую к Раде Державец. Вы только посмотрите, что там есть:

Видео: Антон Дигаев

СЮЖЕТ

Маленький, но гордый бизнес

Рада Державец считает, что история её бизнеса началась довольно стандартно для девушек из России — с декрета.

— Я сидела в первом декрете, мне было скучно: сначала вязала носочки, варила свечки, шила куколок. И совершенно случайно наткнулась на это направление: увидела у кого-то кожаный браслет — просто полосочка в два оборота. Мне понравилось: это было красиво, и я поняла, что такие браслеты делаются очень просто — запросто могу сделать так же. Всё началось с браслетиков и пошло: я делала подарки для друзей, знакомых, родственников и размещала их в интернете. Потом знакомые стали делать какие-то серьёзные заказы, и постепенно появились заказы за деньги.

Рада любит большие партии, чтобы нужно было делать быстро и много

Рада любит большие партии, чтобы нужно было делать быстро и много

Вообще, по образованию Рада социолог. Она писала аналитические статьи для журнала, работала в банке маркетологом-аналитиком и в event-агентстве.

— Я попробовала разные сферы и поняла, чего мне в этом не хватает, — реального результата своей работы: того, что можно потрогать, оценить, что будет полезно людям. Я что-то делала, всё складывала в стол, и у меня было чувство неудовлетворённости: не понимала, зачем работаю. Когда я начала делать руками, ко мне пришёл человек, я ему отдала и вижу, что ему это нравится. Я поняла, что это мне нужно. Это то направление, которое мне интересно, я себя в нём комфортно ощущаю, — признаётся девушка.

У Рады есть правило: работу, которая дается ей сложно, она делегирует тем, кто с такими задачами справляется легче

У Рады есть правило: работу, которая дается ей сложно, она делегирует тем, кто с такими задачами справляется легче

Сначала Рада делала браслеты, а потом стала мастерить портупеи, сумки и ремни. На последних она сейчас акцентирует внимание. Вложения были постепенными. Для первого, стартового, набора инструментов, по мнению мастера, нужно около 5 тысяч рублей. Первый материал Рада купила на ярмарке мастеров — это были обрезки кожи, которые остались у девушки, занимающейся брошками. Можно начинать работать с помощью обычного канцелярского ножа и линейки.

Рада говорит, что каждый процесс нужно было осваивать самостоятельно: не было ресурса, где было бы написано, как выбрать кожу, как её обрабатывать и так далее. Она не с первого раза подобрала удобный инструмент, были и неудачные закупки кожи, например, с заводскими браками — кожа, которая открашивалась, с порезами, которые изначально не видны и расходятся при носке.

У мастерской есть&nbsp;оптовые клиенты — это в основном магазины одежды

У мастерской есть оптовые клиенты — это в основном магазины одежды

— У меня до сих пор болит душа за то, что у меня в изделиях что-то некачественно было, но без этого и развиваться нельзя. Ты всегда должен что-то улучшать, — считает Рада Державец.

Со временем она стала часто ездить в магазин, где продавалась кожа, и познакомилась там с девушкой — тогда она там работала, а теперь стала владелицей. Они обсуждали, что в Новосибирске негде учиться работать с кожей, например, шить сумки, и решили совместно открыть школу — «Академию кожи». Этот проект существует до сих пор. Рада ушла из него, потому что в какой-то момент ей стало сложно совмещать его с бизнесом.

Рада отказалась от шитья больших сумок, потому что на одну уходило четыре дня

Рада отказалась от шитья больших сумок, потому что на одну уходило четыре дня

— Совмещать было тяжело, потому что на тот момент я работала очень много. И проблема в том, что, когда ты работаешь дома, не можешь разделить: здесь моя работа, а здесь мой дом, тут я отдыхаю, поэтому я работала практически круглосуточно. Понимая, что у меня есть 24 часа и я теоретически могу много заказов взять, я их брала, брала, брала, и это был непрекращающийся поток, потому что нет разграничения, что до 18:00 я работаю, а потом — моё личное время. Переезд в мастерскую (это произошло через шесть лет работы дома) выделил время для семьи, потому что в 18:00 мой рабочий день закончился, я себе запретила брать что-либо домой, даже в случаях крайней необходимости, — у меня всё только здесь, — показывает владелица мастерской.

Клиенты, по словам Рады, бывают разные: раньше она старалась всем угодить, но сейчас начала даже отказывать.

Рада говорит, что портупеи возвращаются в моду

Рада говорит, что портупеи возвращаются в моду

— Я понимаю, что если не хочу что-то делать, то не буду. Надо, чтобы тебе всё-таки было комфортно то, что ты делаешь. Поэтому я перестала делать портупеи, потому что всё равно это скатывается в определённую сферу, хочешь ты этого или нет. Я себе нашла такое направление, чтобы не было никаких разговоров вокруг и странных запросов, — говорит Рада о ремнях.

При этом девушка подчёркивает, что, на её взгляд, портупея — это очень классная вещь, которая способна полностью изменить образ.

Обычные базовые ремни стоят 1400, поясные сумки — от 2500

Обычные базовые ремни стоят 1400, поясные сумки — от 2500

— Мне очень нравятся портупеи как аксессуар на одежду. Это небольшая деталь, которая формирует вокруг себя всё остальное. Какое бы отношение к ним ни сложилось, они очень универсальные: подходят ко всему — для образа и на работу, и в свет выйти, и на улицу погулять. Ещё один способ уйти от БДСМ-тематики — это предложить не чёрный цвет и не красный цвет, поэтому я хочу сделать акцент на простых классических моделях, которые можно носить со всем.

А вот для ремней Рада долго пыталась подобрать разные цвета и кожу хорошего качества, в итоге нашла поставщика, у которого есть 15 цветов кожи.

Клиенты мастерской — из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других регионов страны

Клиенты мастерской — из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других регионов страны

— Мне хотелось, чтобы это были женские ремни, которые нельзя купить в торговом центре, в магазине через дорогу. Если ты делаешь что-то руками, то должно быть что-то уникальное, — говорит Рада.

Татьяна Кулишкина познакомилась с Радой в метро и перешла к ней работать

Татьяна Кулишкина познакомилась с Радой в метро и перешла к ней работать

Свою работу Рада считает кропотливой, монотонной, но при этом разнообразной:

— Когда я поняла, что мне в день нужно делать 20 ремней, то решила, что нужен помощник. Я не могу это делать, мне становится скучно. Зато это дало мне возможность расширяться: когда у меня есть лишние руки, я могу брать больше заказов, дополнительно искать клиентов, появляются новые возможности.

Команда мастерской подобралась внезапно. Когда Рада поняла, что нуждается в помощнике, то обратилась в «Академию кожи», через которую проходит много мастеров. Ей посоветовали Александру.

Александра Луковникова раньше работала в другой сфере, а сейчас говорит, что каждый день чувствует себя счастливой на работе

Александра Луковникова раньше работала в другой сфере, а сейчас говорит, что каждый день чувствует себя счастливой на работе

— Я созвонилась с Сашей, Саша пришла и Саша осталась. Это был мой первый помощник. Со вторым сложилась вообще очень забавная история: я начала думать, что мы уже вдвоём что-то не справляемся, нужен ещё человек. Я ехала в метро, ко мне подошла девушка и спросила: «А вы Рада? Я как раз еду из "Академии кожи", видела с вами интервью в профиле». Я сказала: «Хотите? Приходите — и будем работать». Таня бросила всё и пришла работать. Это очень приятно. Я формулировала запрос, что мне нужен помощник, и помощник сам меня находил. Если ко мне первый раз в жизни человек подошёл в метро, наверное, это не просто так. Причём я не рассчитывала на положительный ответ, потому что понимала, что у человека есть работа, — поражается Рада Державец.

Александра Луковникова работала в автомобильной сфере — прошла карьерный путь начиная от кассира до категорийного менеджера по автозапчастям, маслам. Татьяна Кулишкина работала риелтором восемь лет. Сейчас девушки очень любят свою работу и чувствуют себя счастливыми.

Рада хочет контролировать качество товаров, поэтому не думает о расширении бизнеса

Рада хочет контролировать качество товаров, поэтому не думает о расширении бизнеса

Рада признается, что у неё снова есть потребность в помощнике — в мастерской даже сделали ещё одно рабочее место. Она считает, опираясь на сложившийся опыт, что нужный человек найдет её сам, когда Рада будет к этому готова.

Рада уже подготовила место для ещё одного помощника, но хочет, чтобы он снова нашел её сам, когда она будет готова

Рада уже подготовила место для ещё одного помощника, но хочет, чтобы он снова нашел её сам, когда она будет готова

Владелица мастерской говорит, что всё равно не рассматривает своё дело как бизнес для заработка.

— Для меня это дело, которое мне нравится, поэтому у меня нет бизнес-плана, что через год у меня будет 30 сотрудников, которые будут клепать по 200 ремней в день. Я хочу оставаться в сегменте какого-то среднего бизнеса, чтобы не потерять ручную работу. Во-первых, когда это прям бизнес-бизнес, то возникают другие отношения в коллективе, другое отношение к своей работе, а мне хочется остаться в сегменте крафтовых изделий. Не сильно большие объёмы, при этом я могу сама отследить, потому что я лично несу ответственность за изделие. Если я сама не смогу отследить, то для меня это уже будет стресс. То есть это должен быть тот объём, который я смогу пропустить через себя.

Сейчас в мастерской есть разное оборудование: швейная машинка, вырубной. На него ушло около 120 тысяч рублей

Сейчас в мастерской есть разное оборудование: швейная машинка, вырубной. На него ушло около 120 тысяч рублей

Какие ещё истории почитать

Истории других предпринимателей, которые с нуля основали небольшой бизнес и рассказали о своём опыте, можно прочитать в нашем спецпроекте «Маленький, но гордый бизнес».

Пара бросила Питер ради цветочного бизнеса в Сибири: в пандемию их выручка подскочила в два раза. Их историю мы рассказываем здесь (и посмотрите, какой у них очаровательный помощник).

Удивляет и история самого самого юного кондитера Новосибирска, которая начала своё дело с медовика.

Семья из Новосибирска своими руками построила дом с секретным садом и придумала, как сделать так, чтобы он сам на себя зарабатывал.

Если вы знаете о других интересных маленьких бизнесах, которые создали новосибирцы, расскажите об этом журналисту НГС Марии Тищенко!

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