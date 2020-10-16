Сибирячка раскрутила бизнес с 5 тысяч рублей — теперь у неё своё производство и две сотрудницы

Создатель новосибирского бренда Rada Leather рассказала о своём бизнесе
Рада Державец работала в разных сферах — в event-агентстве, журнале и компании, занимающейся маркетингом. В декрете она активно занялась творчеством — и вязала, и варила свечи, и шила кукол, но однажды увидела у кого-то кожаный браслет и решила повторить его. Постепенно увлечение Рады превратилось в работу. Она открыла мастерскую, создала бренд Rada Leather и наняла двух сотрудниц, с которыми отлично сработалась. Журналист НГС Мария Тищенко узнала, как им удалось найти дело, от которого они получают удовольствие.
Мы заглянули в мастерскую к Раде Державец. Вы только посмотрите, что там есть:
Видео: Антон Дигаев
Рада Державец считает, что история её бизнеса началась довольно стандартно для девушек из России — с декрета.
— Я сидела в первом декрете, мне было скучно: сначала вязала носочки, варила свечки, шила куколок. И совершенно случайно наткнулась на это направление: увидела у кого-то кожаный браслет — просто полосочка в два оборота. Мне понравилось: это было красиво, и я поняла, что такие браслеты делаются очень просто — запросто могу сделать так же. Всё началось с браслетиков и пошло: я делала подарки для друзей, знакомых, родственников и размещала их в интернете. Потом знакомые стали делать какие-то серьёзные заказы, и постепенно появились заказы за деньги.
Вообще, по образованию Рада социолог. Она писала аналитические статьи для журнала, работала в банке маркетологом-аналитиком и в event-агентстве.
— Я попробовала разные сферы и поняла, чего мне в этом не хватает, — реального результата своей работы: того, что можно потрогать, оценить, что будет полезно людям. Я что-то делала, всё складывала в стол, и у меня было чувство неудовлетворённости: не понимала, зачем работаю. Когда я начала делать руками, ко мне пришёл человек, я ему отдала и вижу, что ему это нравится. Я поняла, что это мне нужно. Это то направление, которое мне интересно, я себя в нём комфортно ощущаю, — признаётся девушка.
Сначала Рада делала браслеты, а потом стала мастерить портупеи, сумки и ремни. На последних она сейчас акцентирует внимание. Вложения были постепенными. Для первого, стартового, набора инструментов, по мнению мастера, нужно около 5 тысяч рублей. Первый материал Рада купила на ярмарке мастеров — это были обрезки кожи, которые остались у девушки, занимающейся брошками. Можно начинать работать с помощью обычного канцелярского ножа и линейки.
Рада говорит, что каждый процесс нужно было осваивать самостоятельно: не было ресурса, где было бы написано, как выбрать кожу, как её обрабатывать и так далее. Она не с первого раза подобрала удобный инструмент, были и неудачные закупки кожи, например, с заводскими браками — кожа, которая открашивалась, с порезами, которые изначально не видны и расходятся при носке.
— У меня до сих пор болит душа за то, что у меня в изделиях что-то некачественно было, но без этого и развиваться нельзя. Ты всегда должен что-то улучшать, — считает Рада Державец.
Со временем она стала часто ездить в магазин, где продавалась кожа, и познакомилась там с девушкой — тогда она там работала, а теперь стала владелицей. Они обсуждали, что в Новосибирске негде учиться работать с кожей, например, шить сумки, и решили совместно открыть школу — «Академию кожи». Этот проект существует до сих пор. Рада ушла из него, потому что в какой-то момент ей стало сложно совмещать его с бизнесом.
— Совмещать было тяжело, потому что на тот момент я работала очень много. И проблема в том, что, когда ты работаешь дома, не можешь разделить: здесь моя работа, а здесь мой дом, тут я отдыхаю, поэтому я работала практически круглосуточно. Понимая, что у меня есть 24 часа и я теоретически могу много заказов взять, я их брала, брала, брала, и это был непрекращающийся поток, потому что нет разграничения, что до 18:00 я работаю, а потом — моё личное время. Переезд в мастерскую (это произошло через шесть лет работы дома) выделил время для семьи, потому что в 18:00 мой рабочий день закончился, я себе запретила брать что-либо домой, даже в случаях крайней необходимости, — у меня всё только здесь, — показывает владелица мастерской.
Клиенты, по словам Рады, бывают разные: раньше она старалась всем угодить, но сейчас начала даже отказывать.
— Я понимаю, что если не хочу что-то делать, то не буду. Надо, чтобы тебе всё-таки было комфортно то, что ты делаешь. Поэтому я перестала делать портупеи, потому что всё равно это скатывается в определённую сферу, хочешь ты этого или нет. Я себе нашла такое направление, чтобы не было никаких разговоров вокруг и странных запросов, — говорит Рада о ремнях.
При этом девушка подчёркивает, что, на её взгляд, портупея — это очень классная вещь, которая способна полностью изменить образ.
— Мне очень нравятся портупеи как аксессуар на одежду. Это небольшая деталь, которая формирует вокруг себя всё остальное. Какое бы отношение к ним ни сложилось, они очень универсальные: подходят ко всему — для образа и на работу, и в свет выйти, и на улицу погулять. Ещё один способ уйти от БДСМ-тематики — это предложить не чёрный цвет и не красный цвет, поэтому я хочу сделать акцент на простых классических моделях, которые можно носить со всем.
А вот для ремней Рада долго пыталась подобрать разные цвета и кожу хорошего качества, в итоге нашла поставщика, у которого есть 15 цветов кожи.
— Мне хотелось, чтобы это были женские ремни, которые нельзя купить в торговом центре, в магазине через дорогу. Если ты делаешь что-то руками, то должно быть что-то уникальное, — говорит Рада.
Свою работу Рада считает кропотливой, монотонной, но при этом разнообразной:
— Когда я поняла, что мне в день нужно делать 20 ремней, то решила, что нужен помощник. Я не могу это делать, мне становится скучно. Зато это дало мне возможность расширяться: когда у меня есть лишние руки, я могу брать больше заказов, дополнительно искать клиентов, появляются новые возможности.
Команда мастерской подобралась внезапно. Когда Рада поняла, что нуждается в помощнике, то обратилась в «Академию кожи», через которую проходит много мастеров. Ей посоветовали Александру.
— Я созвонилась с Сашей, Саша пришла и Саша осталась. Это был мой первый помощник. Со вторым сложилась вообще очень забавная история: я начала думать, что мы уже вдвоём что-то не справляемся, нужен ещё человек. Я ехала в метро, ко мне подошла девушка и спросила: «А вы Рада? Я как раз еду из "Академии кожи", видела с вами интервью в профиле». Я сказала: «Хотите? Приходите — и будем работать». Таня бросила всё и пришла работать. Это очень приятно. Я формулировала запрос, что мне нужен помощник, и помощник сам меня находил. Если ко мне первый раз в жизни человек подошёл в метро, наверное, это не просто так. Причём я не рассчитывала на положительный ответ, потому что понимала, что у человека есть работа, — поражается Рада Державец.
Александра Луковникова работала в автомобильной сфере — прошла карьерный путь начиная от кассира до категорийного менеджера по автозапчастям, маслам. Татьяна Кулишкина работала риелтором восемь лет. Сейчас девушки очень любят свою работу и чувствуют себя счастливыми.
Рада признается, что у неё снова есть потребность в помощнике — в мастерской даже сделали ещё одно рабочее место. Она считает, опираясь на сложившийся опыт, что нужный человек найдет её сам, когда Рада будет к этому готова.
Владелица мастерской говорит, что всё равно не рассматривает своё дело как бизнес для заработка.
— Для меня это дело, которое мне нравится, поэтому у меня нет бизнес-плана, что через год у меня будет 30 сотрудников, которые будут клепать по 200 ремней в день. Я хочу оставаться в сегменте какого-то среднего бизнеса, чтобы не потерять ручную работу. Во-первых, когда это прям бизнес-бизнес, то возникают другие отношения в коллективе, другое отношение к своей работе, а мне хочется остаться в сегменте крафтовых изделий. Не сильно большие объёмы, при этом я могу сама отследить, потому что я лично несу ответственность за изделие. Если я сама не смогу отследить, то для меня это уже будет стресс. То есть это должен быть тот объём, который я смогу пропустить через себя.
Какие ещё истории почитать
Истории других предпринимателей, которые с нуля основали небольшой бизнес и рассказали о своём опыте, можно прочитать в нашем спецпроекте «Маленький, но гордый бизнес».
Пара бросила Питер ради цветочного бизнеса в Сибири: в пандемию их выручка подскочила в два раза. Их историю мы рассказываем здесь (и посмотрите, какой у них очаровательный помощник).
Удивляет и история самого самого юного кондитера Новосибирска, которая начала своё дело с медовика.
Семья из Новосибирска своими руками построила дом с секретным садом и придумала, как сделать так, чтобы он сам на себя зарабатывал.
Если вы знаете о других интересных маленьких бизнесах, которые создали новосибирцы, расскажите об этом журналисту НГС Марии Тищенко!
Телефон редакции8-923-157-00-00