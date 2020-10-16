Сибирячка раскрутила бизнес с 5 тысяч рублей — теперь у неё своё производство и две сотрудницы

Рада Державец считает, что история её бизнеса началась довольно стандартно для девушек из России — с декрета.



— Я сидела в первом декрете, мне было скучно: сначала вязала носочки, варила свечки, шила куколок. И совершенно случайно наткнулась на это направление: увидела у кого-то кожаный браслет — просто полосочка в два оборота. Мне понравилось: это было красиво, и я поняла, что такие браслеты делаются очень просто — запросто могу сделать так же. Всё началось с браслетиков и пошло: я делала подарки для друзей, знакомых, родственников и размещала их в интернете. Потом знакомые стали делать какие-то серьёзные заказы, и постепенно появились заказы за деньги.