Трущобы для мигрантов. Посмотрите, в каких адских условиях живут работники «китайских теплиц», где выращивают овощи
Ради хорошей зарплаты они готовы месяцами жить в антисанитарии
Самодельные нары, грязные матрасы, отсутствие нормальных туалетов и душевых комнат — в таких условиях живут десятки людей, которые приехали в Россию на заработки из Китая, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.
Они работают в «китайских теплицах» недалеко от Красноярска, где в промышленных масштабах выращивают овощи. Томаты «сливка» и «ташкентские», длинные гладкие «китайские» огурцы — всё то, что можно встретить на полках любого супермаркета.
Местные жители называют теплицы «китайскими», но в них уже давно работают мигранты разных национальностей. Например, на сборе огурцов корреспонденты NGS24.RU встретили узбека Камиля. Он не очень хорошо говорит по-русски, но всё же лучше, чем его китайский напарник, который может назвать только свое имя — Ее — и произнести фразу: «Оцень харашо».
На зарплаты сезонные работники не жалуются — один из них рассказал, что ему платят 45 тысяч рублей за месяц. А вот условиям, в которых мигрантам приходится жить, особо не позавидуешь — это больше похоже на трущобы, чем на жилье, пусть и временное. Они спят на нарах, которые отгорожены друг от друга грязными покрывалами и тряпками. Подробнее смотрите в нашем видеосюжете, который опубликован выше.
Многие мигранты живут здесь нелегально — во время последнего рейда в полицию доставили более 250 приезжих, некоторых из них уличили в подделке документов.
Вслед за полицейскими на место обитания незаконных мигрантов съездили и журналисты NGS24.RU. Репортаж с места событий читайте здесь.