СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 58.53
eur 58.90
Тема дняБизнесмен борется с полицией из-за сети кофеен
Все новости
Все новости

Трущобы для мигрантов. Посмотрите, в каких адских условиях живут работники «китайских теплиц», где выращивают овощи

Ради хорошей зарплаты они готовы месяцами жить в антисанитарии

203

Самодельные нары, грязные матрасы, отсутствие нормальных туалетов и душевых комнат — в таких условиях живут десятки людей, которые приехали в Россию на заработки из Китая, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

Они работают в «китайских теплицах» недалеко от Красноярска, где в промышленных масштабах выращивают овощи. Томаты «сливка» и «ташкентские», длинные гладкие «китайские» огурцы — всё то, что можно встретить на полках любого супермаркета.

Местные жители называют теплицы «китайскими», но в них уже давно работают мигранты разных национальностей. Например, на сборе огурцов корреспонденты NGS24.RU встретили узбека Камиля. Он не очень хорошо говорит по-русски, но всё же лучше, чем его китайский напарник, который может назвать только свое имя — Ее — и произнести фразу: «Оцень харашо».

На зарплаты сезонные работники не жалуются — один из них рассказал, что ему платят 45 тысяч рублей за месяц. А вот условиям, в которых мигрантам приходится жить, особо не позавидуешь — это больше похоже на трущобы, чем на жилье, пусть и временное. Они спят на нарах, которые отгорожены друг от друга грязными покрывалами и тряпками. Подробнее смотрите в нашем видеосюжете, который опубликован выше.

Многие мигранты живут здесь нелегально — во время последнего рейда в полицию доставили более 250 приезжих, некоторых из них уличили в подделке документов.

Вслед за полицейскими на место обитания незаконных мигрантов съездили и журналисты NGS24.RU. Репортаж с места событий читайте здесь.

мигрантытрудовая миграция«китайские теплицы»
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2