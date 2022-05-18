Ушли, чтобы вернуться: какие зарубежные бренды продали свой бизнес в России

Как работать с тем, что осталось

Насколько хороша такая ситуация для российской экономики? По мнению профессора кафедры региональной экономики и управления человеческими ресурсами ОмГУ имени Достоевского Олега Роя, продажа бизнеса — хорошее дело, поскольку в этом случае сохраняется производственный ритм и рабочие места.

— Это правильная тенденция, но я категорически против национализации этих активов. Их нужно использовать в режиме поддержки, развития. В той ситуации, в которой мы сейчас находимся, это, конечно, правильное решение — нужно использовать его для того, чтобы не нарушать производственный ритм, адаптироваться, сохранить рабочие места для людей. Но важно, чтобы не было деградации объектов с точки зрения выполняемых ими функций, — считает Олег Рой.