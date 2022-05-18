Ушли, чтобы вернуться: какие зарубежные бренды продали свой бизнес в России
Компании ушли из России, но передали свои активы российским (или другим зарубежным) инвесторам
После начала спецоперации на Украине многие иностранные компании решили покинуть Россию. Это происходило по-разному: кто-то уходил с концами, полностью прекращая всю деятельность, кто-то приостановил работу на время. Некоторые же бренды решили продать свои российские активы другим инвесторам. Что это значит? И насколько такая продажа будет выгодна для экономики страны?
Ушли, чтобы вернуться
Крупные иностранные компании передают свой бизнес в России другим инвесторам, чтобы сохранить свои активы и при этом иметь возможность вернуться, когда ситуация стабилизируется. Буквально на днях началась новая волна продажи бизнеса. В частности, об этом сообщила сеть ресторанов быстрого питания McDonald's. Рестораны компании возобновят работу в России в середине июня под другим брендом, сохранив коллектив.
Кроме того, Минпромторг РФ объявил о переходе российских активов концерна Renault в государственную собственность: АВТОВАЗ передадут профильному институту НАМИ, а владельцем завода в Москве станет правительство столицы. Обслуживанием же проданных ранее автомобилей Renault займутся дилеры Lada.
Известно, что уже продали свой бизнес в России следующие крупные компании: хлебопекарный холдинг Fazer (теперь бизнес принадлежит булочно-кондитерскому комплексу «Коломенский»), сеть магазинов стройматериалов OBI (вероятным покупателем называют группу инвестиционно-строительных компаний MAX, магазины в России уже начали работать), компания по производству молочной продукции Valio (российская группа компаний «Велком»), застройщик YIT (группа компаний «Эталон»). Также известно, что нефтегазовая компания Shell намерена продать свои АЗС компании «Лукойл».
Как работать с тем, что осталось
Насколько хороша такая ситуация для российской экономики? По мнению профессора кафедры региональной экономики и управления человеческими ресурсами ОмГУ имени Достоевского Олега Роя, продажа бизнеса — хорошее дело, поскольку в этом случае сохраняется производственный ритм и рабочие места.
— Это правильная тенденция, но я категорически против национализации этих активов. Их нужно использовать в режиме поддержки, развития. В той ситуации, в которой мы сейчас находимся, это, конечно, правильное решение — нужно использовать его для того, чтобы не нарушать производственный ритм, адаптироваться, сохранить рабочие места для людей. Но важно, чтобы не было деградации объектов с точки зрения выполняемых ими функций, — считает Олег Рой.
Главный вопрос, по словам экономиста, заключается в том, чтобы правильно работать с тем, что оставили иностранные компании. Именно в этом случае покупатели не заметят никаких изменений.
— Можно получить в распоряжение высококачественное оборудование и довести его до крайне плохого состояния — таких случаев тоже было много. Очень важно, чтобы оборудование было не просто качественным, а включенным в какую-то технологическую цепочку, и чтобы вся цепочка работала, — заявил Олег Рой.
Организация работы иностранных компаний была удобна в том плане, что они привозили в Россию не только оборудование и необходимые материалы, а еще и собственные схемы менеджмента. Поэтому вся система работы была удобна не только для сотрудников, но и для обычных потребителей услуг.
— Насколько мы сможем всё это сохранить — неизвестно, у нас раньше не было таких примеров, чтобы в таком большом объеме нам оставляли площади, средства, производства. Можно сравнить, например, дилерский центр Suzuki и Lada, разница ощущается достаточно серьезная. Весь вопрос заключается в том, как мы сможем адаптировать существующие технологии, которые нам достались, к современным требованиям, которые к ним предъявляются, — подытожил Олег Рой.
СЮЖЕТ
Кстати, недавно Минпромторг РФ решил еще одну санкционную проблему: товары, которые больше нельзя купить в России, теперь снова можно ввозить в страну с помощью параллельного импорта (но не все). Мы разбирались, какие товары можно будет ввозить и насколько эта процедура законна.
Также эксперты обсудили ситуацию с уходом зарубежных компаний из России — они высказали свое мнение по поводу того, останутся ли жители нашей страны без импортных магазинов.