Как делают мотоциклы «Урал» по 2 миллиона и почему завод на грани закрытия. Отвечаем в одном видео

Так что вполне логично, что санкции серьезно осложнили жизнь Ирбитского завода.

— Мы экспортеры на 99 процентов — нам надо и здесь выжить и рынок сохранить, — объясняет исполнительный директор предприятия Владимир Курмачев. — Очень сильно подорожала транспортировка: если раньше доставка до Европы стоила 2 тысячи евро, то теперь стала 10 тысяч!

Плюс к тому мотоциклы «Урал» на 70% состоят из импортных запчастей. На этом фоне собственник предприятия Илья Хаит объявил о переносе производства в Казахстан. Он пообещал, что Ирбитский мотоциклетный завод не закроют полностью: на нем будут изготавливать рамы и элементы корпусов. Однако Хаит предупредил, что компания будет вынуждена сократить часть работников в Ирбите и нанять новых в Петропавловске.