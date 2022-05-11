Как делают мотоциклы «Урал» по 2 миллиона и почему завод на грани закрытия. Отвечаем в одном видео
Санкции серьезно осложнили выпуск и продажу
За последние тридцать лет Ирбитский мотоциклетный завод пережил несколько банкротств. Ставший владельцем после одного из них Илья Хаит смог спасти производство и наладить экспорт легендарных мотоциклов с коляской — в США, Италии и Германии их покупают те, кто любит путешествовать. В России спрос на дорогущий «Урал» (сейчас за него просят 1,8 млн рублей) минимальный — всего лишь 50 из 1150 выпущенных в прошлом году продали на внутреннем рынке. На США приходится 40 процентов, Европа — около 30. Остальное — Азия.
Так что вполне логично, что санкции серьезно осложнили жизнь Ирбитского завода.
— Мы экспортеры на 99 процентов — нам надо и здесь выжить и рынок сохранить, — объясняет исполнительный директор предприятия Владимир Курмачев. — Очень сильно подорожала транспортировка: если раньше доставка до Европы стоила 2 тысячи евро, то теперь стала 10 тысяч!
Плюс к тому мотоциклы «Урал» на 70% состоят из импортных запчастей. На этом фоне собственник предприятия Илья Хаит объявил о переносе производства в Казахстан. Он пообещал, что Ирбитский мотоциклетный завод не закроют полностью: на нем будут изготавливать рамы и элементы корпусов. Однако Хаит предупредил, что компания будет вынуждена сократить часть работников в Ирбите и нанять новых в Петропавловске.
СЮЖЕТ
Впрочем, Владимир Курмачев уверяет, что и в Ирбите сохранится полноценное производство, которое будет работать на российский и азиатский рынки.
— В лучшем случае в Казахстане площадка заработает к осени — там пока ничего нет. Изучаем вопрос. Может, всё еще изменится. Может, не станет лучше, чем раньше, но хоть как-то... — надеется Курмачев.
Весьма вероятно, что совсем скоро американские байкеры будут ездить на «Уралах» с табличкой Made in Kazakhstan, а завод в Ирбите станет выпускать еще меньше мотоциклов.
Ранее мы публиковали большой репортаж о том, как сегодня живет Ирбитский мотоциклетный завод.
Ирбитский мотоциклетный завод был основан в ноябре 1941 года. Первую модель сделали на основе BMW R-71. После Великой Отечественной войны была поставлена задача увеличить выпуск мотоциклов в пять раз — до 20 тысяч штук в год. С 1953 года их стали экспортировать. Максимальное производство достигало 130 тысяч штук в год.
В 1992 году ИМЗ акционировали. После этого завод регулярно менял владельцев и несколько раз банкротился. В 2000 году три топ-менеджера предприятия купили ИМЗ. Сейчас 96% принадлежат Группе «ИМЗ-Урал», а 4% — Екатерине Румянцевой. Конечным бенефициаром является Илья Хаит. В 2021 году было выпущено 1150 мотоциклов. По данным «Контур.Фокуса», выручка составила 863 миллиона рублей, чистый убыток — 1,5 миллиона рублей.