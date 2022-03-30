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Владелец Sinsay и Reserved остановил торговлю в России — фото с закрытыми магазинами из Новосибирска

Также компании принадлежат бренды Cropp, House и Mohito

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У LPP Group было 14 магазинов в Новосибирске

У LPP Group было 14 магазинов в Новосибирске

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Польская компания LPP Group, которой принадлежат Sinsay, Cropp, House, Reserved, Mohito, решила приостановить деятельность в России. В Новосибирске было 14 магазинов указанных брендов. Сегодня, 30 марта, корреспондент НГС проверил их закрытие в торговых центрах города.

О том, что LPP Group решила приостановить работу сразу всех своих магазинов в России, сообщило агентство «Интерфакс».

Магазин Reserved в ТРЦ «Аура»

Магазин Reserved в ТРЦ «Аура»

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— Компания завершила операции, необходимые для остановки работы магазинов в РФ, и сегодня закрыла последний, — цитирует агентство заявление LPP Group. На сайте компании, впрочем, никакой информации об этом нет. Ранее LPP остановила поставки продукции в Россию, инвестиции, развитие сети и онлайн-продажи.

У компании LPP Group было 9 магазинов молодежной марки Sinsay в разных торговых точках. Два крупных одежных магазина Reserved работали в ТРЦ «Аура» и МЕГЕ. Кроме того Cropp и House были расположены в «Ауре», а Mohito — в МЕГЕ.

Как лично убедился корреспондент НГС, все торговые точки перечисленных брендов в «Ауре» действительно сегодня не работали. При этом в ТРЦ также можно заметить большой баннер, который обещает открытие в сентябре магазина Reserved (на более крупной площадке). То, что Reserved, Sinsay и Mohito сегодня не работают, подтвердили и в отделе информации МЕГИ.

CROPP в ТРЦ «Аура»

CROPP в ТРЦ «Аура»

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Sinsay в «Ауре»

Sinsay в «Ауре»

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LPP Group присоединилась к уже довольно длинному списку компаний и брендов, приостановивших работу на российском рынке. В Новосибирске по этой причине закрылись уже больше сорока магазинов. А вчера о прекращении работы в России объявила французская сеть Decathlon.

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