Банк ВТБ планирует признать банкротом бывшую «Обувь России» — ее головной офис находится в Новосибирске

Банк ВТБ планирует обратиться в Арбитражный суд Москвы с требованием признать несостоятельным ООО «ОР» — бывшую «Обувь России». В качестве причины обращения в арбитраж банк указывает на «наличие признаков банкротства» у ОР. Информацию об этом опубликовали на сайте Федресурса.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «ОР» зарегистрировано в 2003 году в Москве. Компания занимается розничной торговлей обувью в специализированных магазинах. Учреждена ПАО «ОР Групп». Конечные владельцы — Антон Титов, Дмитрий Карпенко, Вячеслав Шабайкин. Уставный капитал компании —
В феврале 2022 года группа объявила о фактическом дефолте по биржевым облигациям серии БО-07 на сумму 592 миллионов рублей.
Также вчера на своем сайте OR Group объявила о техническом дефолте. Согласно информации компании, он был допущен, так как не удалось погасить 25% от номинальной стоимости долга по облигационным обязательствам — более 370,7 миллионов рублей.
OR GROUP была основана в 2003 году, штаб-квартира Группы расположена в Новосибирске, также есть офис в Москве. Это розничная торговая платформа, которая управляет торговыми точками брендов Westfalika, «Пешеход», Emilia Estra, Rossita, Lisette, S-TEP, all.go, Snow Guard, medelista, Pioneer of Arctic Travel.
— Публикация на Федресурсе соответствует регламенту и законодательству РФ. Совместно с Proxima Capital Group мы ведем активные переговоры с банками по программе комплексной реструктуризации задолженности, включающей действующие кредитные линии и выпуски облигаций. OR является российским производителем и продавцом обуви, одежды и других товаров, работая на рынке более 20 лет. Компания входит в список системообразующих предприятий легкой промышленности. В текущих условиях правительство готовит меры поддержки потребительского сектора, уделяя особое внимание отечественным компаниям, работающим в данном сегменте. Учитывая данную ситуацию, мы рассчитываем на достижение договоренности с основными банками-кредиторами, — сообщили НГС в PR-отделе OR GROUP.
Proxima Capital Group — российская инвестиционная компания, основана в 2013 году. Proxima Capital Group работает в 2 основных направлениях: инвестирует собственные средства в капитал непубличных компаний, а также оказывает консалтинговые услуги в области инвестиционного банкинга и по работе с проблемными активами.
Корреспондент НГС направил запрос в банк ВТБ с просьбой прокомментировать ситуацию.
Проблемы у крупного российского обувного ритейлера «Обувь России» начались еще какое-то время назад. Созданная в Новосибирске группа компаний объявила дефолт по облигациям, а его сотрудники пожаловались на задержки зарплат и начали подыскивать новую работу. Что произошло, читайте в материале Стаса Соколова.