Банк ВТБ планирует признать банкротом бывшую «Обувь России» — ее головной офис находится в Новосибирске

Банк ВТБ планирует обратиться в Арбитражный суд Москвы с требованием признать несостоятельным ООО «ОР» — бывшую «Обувь России». В качестве причины обращения в арбитраж банк указывает на «наличие признаков банкротства» у ОР. Информацию об этом опубликовали на сайте Федресурса.

По данным «Контур.Фокуса», ООО «ОР» зарегистрировано в 2003 году в Москве. Компания занимается розничной торговлей обувью в специализированных магазинах. Учреждена ПАО «ОР Групп». Конечные владельцы — Антон Титов, Дмитрий Карпенко, Вячеслав Шабайкин. Уставный капитал компании — 1 574 351 925 рублей.