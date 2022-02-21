«Обувь России» объявила дефолт и закрыла каждый десятый магазин — что происходит с обувным гигантом

Крупный российский обувной ритейлер «Обувь России» испытывает серьезные сложности. Созданная в Новосибирске группа компаний объявила дефолт по облигациям, а сейчас его сотрудники жалуются на задержки зарплат и начинают подыскивать новую работу. В группе признают некоторые сложности, но намерены вернуть бизнесу былой успех. Что происходит — в материале обозревателя НГС Стаса Соколова.
OR GROUP (ранее — «Обувь России») входит в число лидеров в обувном ритейле, уступая по числу магазинов только Kari. Группа представлена более чем в 300 городах России, в ней работают более 4 тысяч человек. Ей принадлежат такие бренды, как Westfalika (массовая повседневная обувь — производство на сторонних предприятиях), «Пешеход» (обувной дискаунтер), Rossita, Lizette (женская молодежная обувь), Emilia Estra (аксессуары), S-TEP (обувь собственного производства на литьевой подошве), all.go (летняя легкая обувь), PIONEER (обувь для экстремальных условий).
Основным учредителем всех этих предприятий выступает ПАО «ОР Групп» — 50% акций принадлежат Антону Титову. Остальное предположительно обращается на рынке. Уставной капитал «ОР Групп», по данным «Контур.Фокус», составляет 11,3 миллиарда рублей. В 2020 году ПАО показало чистый убыток в размере 31,6 миллиона рублей.
Дефолт и долги по зарплате
В редакцию НГС за последнее время обратилось несколько сотрудников компании «Обувь России» и работающей с ней фирмы с жалобами на задержки зарплат и других выплат. Один сотрудник утверждал, что сотрудники обувной фабрики в Бердске с начала года не получают полную зарплату. Другой — что задержка не превышала одной недели. Сотрудник предприятия-поставщика также говорил о задержках, дополнительно сообщая и о задолженности со стороны «ОР» перед его фирмой.
Никаких документов, подтверждающих данные о задержках, источниками редакции предоставлены не были. А в самой группе компаний «Обувь России» на запрос НГС ответили, что «в настоящее время задолженность по заработной плате со стороны компании перед сотрудниками отсутствует».
При этом «Обувь России» действительно испытывает сложности. В январе группа объявила дефолт по своим облигациями одной серии — сейчас у «ОР» не погашенных облигаций почти на 600 миллионов рублей по номиналу. В компании это не отрицают, однако отмечают, что дефолт затронул только один выпуск облигаций, обладателем 99% которого является единственный инвестор — «Промсвязьбанк» («ПСБ»). То есть по сути речь идет о банковском кредите, который был технически оформлен как заем. «ОР» вела с «ПСБ» переговоры по реструктуризации этого долга, достигнуть устраивающей обе стороны схемы пока не удалось. С одной стороны, дефолт, конечно, осложняет дальнейшие заимствования. С другой — требовать возвращения своих вложений по суду обладателю облигаций куда сложнее, чем обычному кредитору.
— По другим выпускам дефолта нет, группа в плановом режиме осуществляет выплаты по всем рыночным выпускам облигаций. Так, с начала текущего года были выплачены купонные доходы по выпускам облигаций в общем объеме более 85 миллионов рублей. На данный момент в обращении на Московской бирже находится 8 торгующихся выпусков облигаций, общий объем в обращении с учетом прошедших оферт и амортизаций составляет
Прибыли нет, обороты падают
Судя по финансовой отчетности из «Контур.Фокус», сложности у новосибирского гиганта начались в 2020 году. Так, основная операционная компания группы ООО «Обувь России» впервые за последние пять лет показала чистый убыток более 40 миллионов рублей при выручке в
Официальные итоги 2021 года пока не подведены, но, судя по операционным результатам, объем консолидированной неаудированной выручки группы за 2021 год уменьшился еще на 21%, прогнозируют в компании.
Из магазинов в онлайн
Одной из основных причин проблем последних двух лет в компании называют общее сокращение продаж в обычной рознице. Сильнее всего это было заметно в 2020 году вовремя антиковидных ограничений, когда десятки магазинов в ТЦ просто перестали работать, а в оставшихся формально открытыми резко упала посещаемость, потому что покупатели старались в принципе меньше бывать в людных местах. Другим глобальным явлением стало смещение продаж из традиционной розницы в онлайн, которое отмечают все участники рынка.
В 2021 году «Обувь России» вынуждена была закрыть порядка 10% торговых точек — прежде всего те, что располагались в ТЦ. Основная волна этих закрытий пришлась на четвертый квартал прошлого года. Так, в сентябре
При этом в группе компаний отмечают, что выручка собственного маркетплейса Westfalika в 2021 году выросла почти на 60%.
Будущее в «Обуви России» видят в превращении магазинов в сервисные пункты, где собственно полки с товаром будут играть скорее роль шоурума, а основная деятельность будет связана выдачей купленных онлайн товаров. Для этого в январе 2022 года компания начала работать с «Яндекс.Маркетом», а в прошлом году онлайн-витрины группы появились на Wildberries и Ozon.
Магазины не в тренде
OR Group — не единственная компания отрасли, которая сейчас испытывает сложности. Бренд женской одежды BIZZARRO в феврале закрыл последний фирменный магазин — его создатель и владелец Валерий Зеленов также планирует развивать его дальше за счет онлайн-продаж. В середине февраля Сбер подал заявление в Арбитражный суд Москвы о банкротстве структур ООО «Паоло конте» (выпускает и продает обувь под брендом Paolo Conte), задолженность которого превышает 1 миллиард рублей.
Исполнительный директор Discovery Research Group Илья Ломакин считает, что тенденция сокращения магазинов и ухода в онлайн характерна сейчас для всех участников рынка.
— «Живые» торговые точки уже не так нужны. Упала даже сама посещаемость ТЦ, торговля уходит в онлайн, — считает Ломакин.
В компании «Infoline-Аналитика» скептически относятся к перспективам развития собственного маркетплейса группы (Westfalika), так как подобные площадки не смогут никогда конкурировать с крупнейшими мультикатегорийными, вроде Wildberries, Ozon или AliExpress.
Прошлой осенью обозреватель НГС посетил фабрику «Обуви России» в Бердске. Как работает предприятие, которое пытается конкурировать с ЕССО и LOWA, можно посмотреть в фоторепортаже с предприятия.