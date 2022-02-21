«Обувь России» объявила дефолт и закрыла каждый десятый магазин — что происходит с обувным гигантом

Основным учредителем всех этих предприятий выступает ПАО «ОР Групп» — 50% акций принадлежат Антону Титову. Остальное предположительно обращается на рынке. Уставной капитал «ОР Групп», по данным «Контур.Фокус», составляет 11,3 миллиарда рублей. В 2020 году ПАО показало чистый убыток в размере 31,6 миллиона рублей.

Дефолт и долги по зарплате

В редакцию НГС за последнее время обратилось несколько сотрудников компании «Обувь России» и работающей с ней фирмы с жалобами на задержки зарплат и других выплат. Один сотрудник утверждал, что сотрудники обувной фабрики в Бердске с начала года не получают полную зарплату. Другой — что задержка не превышала одной недели. Сотрудник предприятия-поставщика также говорил о задержках, дополнительно сообщая и о задолженности со стороны «ОР» перед его фирмой.

Никаких документов, подтверждающих данные о задержках, источниками редакции предоставлены не были. А в самой группе компаний «Обувь России» на запрос НГС ответили, что «в настоящее время задолженность по заработной плате со стороны компании перед сотрудниками отсутствует».