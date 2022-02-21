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«Обувь России» объявила дефолт и закрыла каждый десятый магазин — что происходит с обувным гигантом

На рынке говорят о задержках зарплаты, в компании это отрицают

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Миньоны не спасли «Обувь России» от дефолта

Миньоны не спасли «Обувь России» от дефолта

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Крупный российский обувной ритейлер «Обувь России» испытывает серьезные сложности. Созданная в Новосибирске группа компаний объявила дефолт по облигациям, а сейчас его сотрудники жалуются на задержки зарплат и начинают подыскивать новую работу. В группе признают некоторые сложности, но намерены вернуть бизнесу былой успех. Что происходит — в материале обозревателя НГС Стаса Соколова.

OR GROUP (ранее — «Обувь России») входит в число лидеров в обувном ритейле, уступая по числу магазинов только Kari. Группа представлена более чем в 300 городах России, в ней работают более 4 тысяч человек. Ей принадлежат такие бренды, как Westfalika (массовая повседневная обувь — производство на сторонних предприятиях), «Пешеход» (обувной дискаунтер), Rossita, Lizette (женская молодежная обувь), Emilia Estra (аксессуары), S-TEP (обувь собственного производства на литьевой подошве), all.go (летняя легкая обувь), PIONEER (обувь для экстремальных условий).

Основным учредителем всех этих предприятий выступает ПАО «ОР Групп» — 50% акций принадлежат Антону Титову. Остальное предположительно обращается на рынке. Уставной капитал «ОР Групп», по данным «Контур.Фокус», составляет 11,3 миллиарда рублей. В 2020 году ПАО показало чистый убыток в размере 31,6 миллиона рублей.

Дефолт и долги по зарплате

В редакцию НГС за последнее время обратилось несколько сотрудников компании «Обувь России» и работающей с ней фирмы с жалобами на задержки зарплат и других выплат. Один сотрудник утверждал, что сотрудники обувной фабрики в Бердске с начала года не получают полную зарплату. Другой — что задержка не превышала одной недели. Сотрудник предприятия-поставщика также говорил о задержках, дополнительно сообщая и о задолженности со стороны «ОР» перед его фирмой.

Никаких документов, подтверждающих данные о задержках, источниками редакции предоставлены не были. А в самой группе компаний «Обувь России» на запрос НГС ответили, что «в настоящее время задолженность по заработной плате со стороны компании перед сотрудниками отсутствует».

В компании опровергают наличие задержек по зарплате

В компании опровергают наличие задержек по зарплате

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При этом «Обувь России» действительно испытывает сложности. В январе группа объявила дефолт по своим облигациями одной серии — сейчас у «ОР» не погашенных облигаций почти на 600 миллионов рублей по номиналу. В компании это не отрицают, однако отмечают, что дефолт затронул только один выпуск облигаций, обладателем 99% которого является единственный инвестор — «Промсвязьбанк» («ПСБ»). То есть по сути речь идет о банковском кредите, который был технически оформлен как заем. «ОР» вела с «ПСБ» переговоры по реструктуризации этого долга, достигнуть устраивающей обе стороны схемы пока не удалось. С одной стороны, дефолт, конечно, осложняет дальнейшие заимствования. С другой — требовать возвращения своих вложений по суду обладателю облигаций куда сложнее, чем обычному кредитору.

— По другим выпускам дефолта нет, группа в плановом режиме осуществляет выплаты по всем рыночным выпускам облигаций. Так, с начала текущего года были выплачены купонные доходы по выпускам облигаций в общем объеме более 85 миллионов рублей. На данный момент в обращении на Московской бирже находится 8 торгующихся выпусков облигаций, общий объем в обращении с учетом прошедших оферт и амортизаций составляет 4,75 миллиарда рублей. Основными банками-кредиторами группы являются ВТБ, Сбербанк и «Промсвязьбанк», — отметили в компании.

Прибыли нет, обороты падают

Судя по финансовой отчетности из «Контур.Фокус», сложности у новосибирского гиганта начались в 2020 году. Так, основная операционная компания группы ООО «Обувь России» впервые за последние пять лет показала чистый убыток более 40 миллионов рублей при выручке в 7,3 миллиарда. При этом сам оборот просел по сравнению с предыдущим годом не принципиально — на 2%. У основного производственного предприятия группы — ООО «Фабрика С-ТЕП» — ситуация была не лучше. При выручке в 239,4 миллиона рублей (падение на 33%) предприятие получило чистый убыток в 57,7 миллиона.

Официальные итоги 2021 года пока не подведены, но, судя по операционным результатам, объем консолидированной неаудированной выручки группы за 2021 год уменьшился еще на 21%, прогнозируют в компании.

Из магазинов в онлайн


Одной из основных причин проблем последних двух лет в компании называют общее сокращение продаж в обычной рознице. Сильнее всего это было заметно в 2020 году вовремя антиковидных ограничений, когда десятки магазинов в ТЦ просто перестали работать, а в оставшихся формально открытыми резко упала посещаемость, потому что покупатели старались в принципе меньше бывать в людных местах. Другим глобальным явлением стало смещение продаж из традиционной розницы в онлайн, которое отмечают все участники рынка.

За четыре месяца «ОР» закрыла каждый десятый магазин своей розничной сети

За четыре месяца «ОР» закрыла каждый десятый магазин своей розничной сети

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В 2021 году «Обувь России» вынуждена была закрыть порядка 10% торговых точек — прежде всего те, что располагались в ТЦ. Основная волна этих закрытий пришлась на четвертый квартал прошлого года. Так, в сентябре 2021-го у компании было порядка 800 магазинов, а уже к середине февраля 2022 года их осталось 727. Для сравнения: еще осенью 2019 года под брендами OR Group работали порядка 870 торговых точек.

При этом в группе компаний отмечают, что выручка собственного маркетплейса Westfalika в 2021 году выросла почти на 60%.

Будущее в «Обуви России» видят в превращении магазинов в сервисные пункты, где собственно полки с товаром будут играть скорее роль шоурума, а основная деятельность будет связана выдачей купленных онлайн товаров. Для этого в январе 2022 года компания начала работать с «Яндекс.Маркетом», а в прошлом году онлайн-витрины группы появились на Wildberries и Ozon.

Магазины не в тренде

OR Group — не единственная компания отрасли, которая сейчас испытывает сложности. Бренд женской одежды BIZZARRO в феврале закрыл последний фирменный магазин — его создатель и владелец Валерий Зеленов также планирует развивать его дальше за счет онлайн-продаж. В середине февраля Сбер подал заявление в Арбитражный суд Москвы о банкротстве структур ООО «Паоло конте» (выпускает и продает обувь под брендом Paolo Conte), задолженность которого превышает 1 миллиард рублей.

В сети Westfalika немного переусердствовали с расширением ассортимента

В сети Westfalika немного переусердствовали с расширением ассортимента

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Исполнительный директор Discovery Research Group Илья Ломакин считает, что тенденция сокращения магазинов и ухода в онлайн характерна сейчас для всех участников рынка.

— «Живые» торговые точки уже не так нужны. Упала даже сама посещаемость ТЦ, торговля уходит в онлайн, — считает Ломакин.

В компании «Infoline-Аналитика» скептически относятся к перспективам развития собственного маркетплейса группы (Westfalika), так как подобные площадки не смогут никогда конкурировать с крупнейшими мультикатегорийными, вроде Wildberries, Ozon или AliExpress.

Часть магазинов Westfalika стали походить на сельские универмаги

Часть магазинов Westfalika стали походить на сельские универмаги

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Прошлой осенью обозреватель НГС посетил фабрику «Обуви России» в Бердске. Как работает предприятие, которое пытается конкурировать с ЕССО и LOWA, можно посмотреть в фоторепортаже с предприятия.

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