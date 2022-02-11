Закрылся последний фирменный магазин сети Bizzarro в Новосибирске

Последний монобрендовый магазин Bizzarro в ТЦ «Версаль» прекратил работу 1 февраля. Информацию об этом подтвердил создатель и владелец марки Валерий Зеленов.



Марка BIZZARRO создана в 2000 году для производства женской одежды совместно с итальянскими партнерами. Итальянцы поставляли ткани, однако основное производство располагалось в Новосибирске. Сеть монобрендовых магазинов BIZZARRO на пике развития насчитывала более 40 магазинов от Южно-Сахалинска до Белгорода (три четверти были открыты по франчайзингу).

