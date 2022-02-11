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Закрылся последний фирменный магазин сети Bizzarro в Новосибирске

Марка сохранится, но перестанет быть чисто женской

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Сеть магазинов BIZZARRO просуществовала 20 лет

Сеть магазинов BIZZARRO просуществовала 20 лет

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Последний монобрендовый магазин Bizzarro в ТЦ «Версаль» прекратил работу 1 февраля. Информацию об этом подтвердил создатель и владелец марки Валерий Зеленов.

Марка BIZZARRO создана в 2000 году для производства женской одежды совместно с итальянскими партнерами. Итальянцы поставляли ткани, однако основное производство располагалось в Новосибирске. Сеть монобрендовых магазинов BIZZARRO на пике развития насчитывала более 40 магазинов от Южно-Сахалинска до Белгорода (три четверти были открыты по франчайзингу).

Одной из причин закрытия магазинов Зеленов назвал то, что в качестве основного канала продаж он сейчас намерен использовать интернет-торговлю. Изменения ждут и сам бренд.

— Мне стал неинтересен тот формат, который сложился за 25 лет существования марки. Хочу вернуться к истокам, к основной идее, это яркая, необычная одежда для нескучных людей. На этот раз «Биззарро» будет гендерно-нейтральным, т. е. как одежда, которую могут носить как женщины, так и мужчины.

По словам Зеленова, вся одежда будет производиться очень небольшими лимитированными сериями.

Права на марку BIZZARRO принадлежат компании «Биззарро Рус», единственным учредителем которой, по данным «Контур.Фокуса» сейчас является Валерий Зеленов. В 2020 году выручка компании составила около 78 миллионов рублей, чистая прибыль -2,4 миллиона рублей.

Нельзя не заметить, что сеть магазинов BIZZARRO начала сокращаться еще раньше. Так, летом 2020 года прекратила работу ее старейшая точка на улице Советской.

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закрытие магазиновBizzarro
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