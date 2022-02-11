Закрылся последний фирменный магазин сети Bizzarro в Новосибирске

Последний монобрендовый магазин Bizzarro в ТЦ «Версаль» прекратил работу 1 февраля. Информацию об этом подтвердил создатель и владелец марки Валерий Зеленов.
Марка BIZZARRO создана в 2000 году для производства женской одежды совместно с итальянскими партнерами. Итальянцы поставляли ткани, однако основное производство располагалось в Новосибирске. Сеть монобрендовых магазинов BIZZARRO на пике развития насчитывала более 40 магазинов от Южно-Сахалинска до Белгорода (три четверти были открыты по франчайзингу).
Одной из причин закрытия магазинов Зеленов назвал то, что в качестве основного канала продаж он сейчас намерен использовать интернет-торговлю. Изменения ждут и сам бренд.
— Мне стал неинтересен тот формат, который сложился за 25 лет существования марки. Хочу вернуться к истокам, к основной идее, это яркая, необычная одежда для нескучных людей. На этот раз «Биззарро» будет гендерно-нейтральным,
По словам Зеленова, вся одежда будет производиться очень небольшими лимитированными сериями.
Права на марку BIZZARRO принадлежат компании «Биззарро Рус», единственным учредителем которой, по данным «Контур.Фокуса» сейчас является Валерий Зеленов. В 2020 году выручка компании составила около 78 миллионов рублей, чистая прибыль -2,4 миллиона рублей.
Нельзя не заметить, что сеть магазинов BIZZARRO начала сокращаться еще раньше. Так, летом 2020 года прекратила работу ее старейшая точка на улице Советской.