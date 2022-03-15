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«Бархатные ручки» — всё? Что будет с заводами Unilever в России после санкций

В компании рассказали, как придется перестроить бизнес

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Заводы продолжат работать, но ассортимент придется пересмотреть

Заводы продолжат работать, но ассортимент придется пересмотреть

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Российским заводам британской компании Unilever пришлось пересмотреть ассортимент продукции из-за санкций. В начале марта европейский офис компании заявил, что приостановит работу в России.

— Ввиду сокращения импорта сырья и упаковочных материалов нашему бизнесу предстоит столкнуться с рядом операционных трудностей, — рассказали E1.RU в Unilever. — Наши потребители могут увидеть определенные изменения в нашем ассортименте, при этом качество продукции не изменится.

Как именно предприятия пересмотрят ассортимент, в компании не уточнили. Но отметили, что заводы в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле продолжат выпускать товары. А это средства личной гигиены, товары для дома и пищевая продукция. Вот список брендов:

  • «100 рецептов красоты»;
  • Axe;
  • Calve;
  • Camay;
  • Cif;
  • Cornetto;
  • Domestos;
  • Dove;
  • Knorr;
  • Lipton;
  • Rexona;
  • «Бархатные ручки»;
  • «Золотой стандарт»;
  • «Инмарко»;
  • «Лесной бальзам»;
  • «Черный жемчуг»;
  • «Чистая Линия».

Напомним, 8 марта британская компания Unilever заявила о корректировке работы в России из-за спецоперации на Украине.

— Мы приостановили весь импорт и экспорт нашей продукции в Россию и из России, и мы прекратим все расходы на средства массовой информации и рекламу. Мы не будем больше вкладывать капитал в страну и не будем получать прибыль от нашего присутствия в России, — объявил генеральный директор Unilever Алан Джоуп. — Мы продолжим поставлять наши повседневные продукты питания и средства гигиены, произведенные в России, населению страны, и мы будем держать это под пристальным вниманием.

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Мы также публиковали полный список компаний, которые заявили об уходе из России.

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