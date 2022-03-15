«Бархатные ручки» — всё? Что будет с заводами Unilever в России после санкций

Российским заводам британской компании Unilever пришлось пересмотреть ассортимент продукции из-за санкций. В начале марта европейский офис компании заявил, что приостановит работу в России.
— Ввиду сокращения импорта сырья и упаковочных материалов нашему бизнесу предстоит столкнуться с рядом операционных трудностей, — рассказали E1.RU в Unilever. — Наши потребители могут увидеть определенные изменения в нашем ассортименте, при этом качество продукции не изменится.
Как именно предприятия пересмотрят ассортимент, в компании не уточнили. Но отметили, что заводы в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле продолжат выпускать товары. А это средства личной гигиены, товары для дома и пищевая продукция. Вот список брендов:
- «100 рецептов красоты»;
- Axe;
- Calve;
- Camay;
- Cif;
- Cornetto;
- Domestos;
- Dove;
- Knorr;
- Lipton;
- Rexona;
- «Бархатные ручки»;
- «Золотой стандарт»;
- «Инмарко»;
- «Лесной бальзам»;
- «Черный жемчуг»;
- «Чистая Линия».
Напомним, 8 марта британская компания Unilever заявила о корректировке работы в России из-за спецоперации на Украине.
— Мы приостановили весь импорт и экспорт нашей продукции в Россию и из России, и мы прекратим все расходы на средства массовой информации и рекламу. Мы не будем больше вкладывать капитал в страну и не будем получать прибыль от нашего присутствия в России, — объявил генеральный директор Unilever Алан Джоуп. — Мы продолжим поставлять наши повседневные продукты питания и средства гигиены, произведенные в России, населению страны, и мы будем держать это под пристальным вниманием.
СЮЖЕТ
Компания ООО «Юнилевер Русь» была основана в 1998 году. По данным «Контур.Фокуса», выручка в 2020 году составила
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