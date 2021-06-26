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Некогда огромный книжный магазин «Капитал» открылся на новом месте — посмотрите, каким он стал

Площадь магазина сократилась почти в 10 раз

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До «Капитала» это помещение занимал магазин мобильных аксессуаров

До «Капитала» это помещение занимал магазин мобильных аксессуаров

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Книжный магазин «Капитал», закрытый этой весной из-за проблем с владельцем помещения, возобновил работу в бизнес-центре на Красном проспекте, 17. От прежних размеров, правда, не осталось и следа.

В новый магазин переехали привычные покупателям «Капитала» полки

В новый магазин переехали привычные покупателям «Капитала» полки

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«Капитал» занял второй этаж бизнес-центра с условным названием «Айсберг» — это здание, с фасадом из стеклянных панелей, укрепленных под разным углом. Здание построено сравнительно недавно, но до «Капитала» в помещении на втором этаже уже успели поработать и фирменная точка оператора сотовой связи, и сетевой магазин аксессуаров для мобильных телефонов.

Магазин открылся на первом этаже бизнес-центра «Айсберг»

Магазин открылся на первом этаже бизнес-центра «Айсберг»

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Новый «Капитал» унаследовал от старого только мебель — сюда переехали его шкафы из темного дерева и несколько диванов. В целом же площадь магазина сократилась почти в десять раз. Тем не менее уже в первый день работы здесь было немало посетителей.

И площадь, и выбор книг серьезно сократились

И площадь, и выбор книг серьезно сократились

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До закрытия «Капитал» был самым крупным книжным магазином Новосибирска в принципе и последним крупным магазином, принадлежащем местным предпринимателям. «Капитал» занимал фактически два уровня (первый этаж и подвал) в здании бывшего НИИ измерительных приборов. В этом магазине часто первыми появлялись книжные новинки, проводились встречи с писателями и другие культурные мероприятия.

До этого с рынка ушла компания «Аристотель» — большой ее магазин «Плиний Старший» работал напротив. После продажи торговых точек «Аристотеля» столичной сети «Читай город» на его месте какое-то время работал магазин под этим брендом, но потом закрылся и он. Сейчас небольшую часть этого помещения занимает сетевой алкомаркет.

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