Дело на 4,5 миллиарда: сибирячка отсудила у китайцев долю в компании, которой хвалились перед Путиным

Что решил суд и на что это влияет



Новосибирский арбитражный суд принял решение по возврату производственных активов и 100% доли ООО «Ангиолайн» в АО «Ангиолайн». Истцом по этому делу выступила акционер и владелец 25% акций АО «Ангиолайн» Наталья Лебедева. Как пояснила адвокат Лебедевой Ольга Борисенко из компании PB Legal, ее подзащитная таким образом вернула себе четверть успешной новосибирской компании, которая оценивается экспертами от 4 до 6 миллиардов рублей. АО «Ангиолайн» в 2018 году на выставке « Технопром-2018 » хвалилось перед Владимиром Путиным.

Беспрецедентность данного процесса, по мнению Борисенко, в том, что миноритарный акционер смог отстоять свои права в российском суде. Копия полного текста решения Арбитражного суда находится в распоряжении редакции НГС.

