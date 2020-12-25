Дело на 4,5 миллиарда: сибирячка отсудила у китайцев долю в компании, которой хвалились перед Путиным

Наталья Лебедева получила обратно долю новосибирского «Ангиолайна»
Арбитражный суд Новосибирской области вернул выведенные активы компании «Ангиолайн» и восстановил долю одного из акционеров — Натальи Лебедевой. Возвращенная доля Лебедевой — 25% от стоимости компании. По оценкам экспертов, полная стоимость компании «Ангиолайн», которая разрабатывает и производит коронарные стенты, составляет от 4 до 6 миллиардов рублей. Корреспондент НГС Илья Калинин пообщался со всеми сторонами этого дела и выяснил подробности беспрецедентного судебного решения, которое коснулось и одной китайской фирмы.
Что решил суд и на что это влияет
Новосибирский арбитражный суд принял решение по возврату производственных активов и 100% доли ООО «Ангиолайн» в АО «Ангиолайн». Истцом по этому делу выступила акционер и владелец 25% акций АО «Ангиолайн» Наталья Лебедева. Как пояснила адвокат Лебедевой Ольга Борисенко из компании PB Legal, ее подзащитная таким образом вернула себе четверть успешной новосибирской компании, которая оценивается экспертами от 4 до 6 миллиардов рублей. АО «Ангиолайн» в 2018 году на выставке «
Беспрецедентность данного процесса, по мнению Борисенко, в том, что миноритарный акционер смог отстоять свои права в российском суде. Копия полного текста решения Арбитражного суда находится в распоряжении редакции НГС.
Новосибирская компания «Ангиолайн» появилась в 2007 году. Она является крупным российским разработчиком и производителем коронарных стентов и других медицинских изделий для кардиологии. В 2013 году Наталья Лебедева вложила в компанию около
В 2019 году акционеры АО «Ангиолайн» Алексей Французов и Андрей Кудряшов инициировали новый выпуск акций, вывели производственные активы компании в дублирующую фирму и объявили о готовящейся ликвидации первоначальной компании. Доля Лебедевой, владеющей 25% компании, после всех этих процедур уменьшалась фактически до 9%, с чем она согласиться не могла и начала борьбу за компанию.
Наталья Лебедева со своим партнером — компанией Healthcare Solutions Holding
— Этот производственный актив зарабатывает деньги: в 2018 году около
В середине декабря 2020 года Арбитражный суд признал незаконным вывод производственных активов из АО «Ангиолайн» в дублирующую фирму. Процесс длился с октября 2019 года.
Что будет дальше
Ответчиками в этом судебном процессе выступали как физические лица — Андрей Кудряшов, Алексей Французов и появившийся позднее бывший член совета директоров Биотехнопарка в Кольцово Андрей Артамонов, так и ряд юридических лиц.
— Там Кудряшов, Французов, Артамонов… На самом деле эти три физических лица контролируют юридические лица, которые тоже выступают ответчиками в суде, — пояснила адвокат Ольга Борисенко.
В судебном процессе оказалась замешана и китайская фирма Sino-Russian New Century Import & Export Co., Ltd. ., которая летом 2020 года получила 74% успешной новосибирской компании. Как рассказывал тогда корреспонденту НГС Андрей Кудряшов, это было сделано для того, чтобы вывести на китайский рынок востребованную во всем мире продукцию новосибирского производителя.
— У нас есть основания полагать, что эта компания контролируется Кудряшовым и Французовым. Может, Артамоновым еще. Либо они Максима Горбунова как директора контролируют. Очень большие сомнения, что эта компания в конечном счете принадлежит китайским предпринимателям. А Горбунов, кстати, является представителем Новосибирской городской торгово-промышленной палаты в Китае. Возможно ли, что торгово-промышленная палата имеет отношение к воровству собственности — я не уверена. Но тем не менее Горбунов возглавляет и китайскую фирму, и представительство НГТПП в Китае, — рассказала адвокат.
Миноритарный акционер — акционер, размер пакета акций которого не позволяет ему напрямую участвовать в управлении компанией. Такой пакет акций называется «неконтролирующим».
Как уточнила Ольга Борисенко, следующим этапом станет исключение из числа акционеров «Ангиолайна» Кудряшова, Французова и китайской фирмы. Судебный процесс по этому поводу уже начался летом 2020 года.
— Самое значимая тут вещь, что вывод активов по заниженной цене в
Что сказала сторона, проигравшая арбитраж
Решение новосибирского арбитражного суда в законную силу еще не вступило: участники могут подать апелляцию. Один из акционеров компании и участник судебного процесса Алексей Французов отказался комментировать корреспонденту НГС как решение арбитража, так и вообще уточнять, будут ли они его оспаривать. Второй акционер и участник судебного процесса Андрей Кудряшов заметил лишь, что они обязательно будут подавать апелляцию. Больше Кудряшов говорить ничего не стал.
В октябре 2019 года НГС рассказал о другом решении Арбитражного суда, который признал незаконным выпуск дополнительных акций АО «Ангиолайн» и тем самым остановил ликвидацию компании.