22 сентября вторник
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 4/10
usd 76.04
eur 90.01

Все новости

Все новости

Новосибирцы стали меньше есть: торговля продуктами обвалилась на 10%, а общепит — почти наполовину

Рестораторы Новосибирска потеряли с начала года уже около 8 миллиардов рублей

3 704
108Обсудить

Поделиться

Летом общепит потерял больше половины своего привычного оборота

Летом общепит потерял больше половины своего привычного оборота

Новосибирские рестораторы потеряли 8 миллиардов рублей

Торговля продуктами питания в Новосибирске просела в августе на 10%, а общепит не досчитался в августе почти 47% оборота, несмотря на снятие ограничений в августе. Падение отмечено в сфере услуг и розничной торговле.

Новосибирское подразделение Федеральной службы государственной статистики (Росстат) опубликовало данные изменения оборота предприятий торговли, общественного питания и услуг Новосибирской области. Хуже всего дела обстоят на ресторанном рынке.

По данным Росстата, выручка рестораторов в августе составила только 53,2% от показателей 2019 года. Это лучше, чем в июле (46,8%) и в июне (39,9%), поскольку в прошлом месяце с общепита были сняты основные ограничения (возможность обслуживания в зале). Но какого-то кардинального влияния на ситуацию снятие запретов не оказало. Это объясняется как общим падением покупательской способности населения, так и тем фактом, что некоторые заведения или вовсе не смогли открыться после карантина, или сделали это уже к концу месяца.

Всего же за первые восемь месяцев общественное питание потеряло (по сравнению с тем же периодом прошлого года) уже 7,8 млрд рублей оборота.

Судя по данным статистики, новосибирцам скоро понадобятся тележки поменьше

Судя по данным статистики, новосибирцам скоро понадобятся тележки поменьше

Тяжело чувствует себя и сфера услуг, оборот которой в августе едва превысил 80% от прошлогодних показателей, а за первые восемь месяцев составил лишь 82%.

Неважно чувствует себя и торговля, которая не досчиталась порядка 5% оборота в августе. А в денежном выражении с начала года потери составили 1,1 млрд рублей.

Обращает на себя внимание, что в августе на 10% обвалились продажи именно продуктов питания — сокращение произошло на 1,2 миллиарда рублей. Притом что оборот в непродовольственной рознице даже немножко вырос — на 0,3%.

Самой тяжелой ситуация в общественном питании была в мае этого года, когда общие потери за месяц составили порядка 1,6 млрд рублей.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

Росстатобщепитстатистикаторговля
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (108)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!