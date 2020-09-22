Новосибирцы стали меньше есть: торговля продуктами обвалилась на 10%, а общепит — почти наполовину

Новосибирские рестораторы потеряли 8 миллиардов рублей
Торговля продуктами питания в Новосибирске просела в августе на 10%, а общепит не досчитался в августе почти 47% оборота, несмотря на снятие ограничений в августе. Падение отмечено в сфере услуг и розничной торговле.
Новосибирское подразделение Федеральной службы государственной статистики (Росстат) опубликовало данные изменения оборота предприятий торговли, общественного питания и услуг Новосибирской области. Хуже всего дела обстоят на ресторанном рынке.
По данным Росстата, выручка рестораторов в августе составила только 53,2% от показателей 2019 года. Это лучше, чем в июле (46,8%) и в июне (39,9%), поскольку в прошлом месяце с общепита были сняты основные ограничения (возможность обслуживания в зале). Но какого-то кардинального влияния на ситуацию снятие запретов не оказало. Это объясняется как общим падением покупательской способности населения, так и тем фактом, что некоторые заведения или вовсе не смогли открыться после карантина, или сделали это уже к концу месяца.
Всего же за первые восемь месяцев общественное питание потеряло (по сравнению с тем же периодом прошлого года) уже 7,8 млрд рублей оборота.
Тяжело чувствует себя и сфера услуг, оборот которой в августе едва превысил 80% от прошлогодних показателей, а за первые восемь месяцев составил лишь 82%.
Неважно чувствует себя и торговля, которая не досчиталась порядка 5% оборота в августе. А в денежном выражении с начала года потери составили 1,1 млрд рублей.
Обращает на себя внимание, что в августе на 10% обвалились продажи именно продуктов питания — сокращение произошло на 1,2 миллиарда рублей. Притом что оборот в непродовольственной рознице даже немножко вырос — на 0,3%.
Самой тяжелой ситуация в общественном питании была в мае этого года, когда общие потери за месяц составили порядка 1,6 млрд рублей.