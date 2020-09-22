Новосибирцы стали меньше есть: торговля продуктами обвалилась на 10%, а общепит — почти наполовину

Торговля продуктами питания в Новосибирске просела в августе на 10%, а общепит не досчитался в августе почти 47% оборота, несмотря на снятие ограничений в августе. Падение отмечено в сфере услуг и розничной торговле.



Новосибирское подразделение Федеральной службы государственной статистики (Росстат) опубликовало данные изменения оборота предприятий торговли, общественного питания и услуг Новосибирской области. Хуже всего дела обстоят на ресторанном рынке.



По данным Росстата, выручка рестораторов в августе составила только 53,2% от показателей 2019 года. Это лучше, чем в июле (46,8%) и в июне (39,9%), поскольку в прошлом месяце с общепита были сняты основные ограничения (возможность обслуживания в зале). Но какого-то кардинального влияния на ситуацию снятие запретов не оказало. Это объясняется как общим падением покупательской способности населения, так и тем фактом, что некоторые заведения или вовсе не смогли открыться после карантина, или сделали это уже к концу месяца.

