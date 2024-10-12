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Новосибирскую область засыпает снегом

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Осень Трасса встала из-за гололеда: Новосибирскую область засыпает снегом — холодные фото

Трасса встала из-за гололеда: Новосибирскую область засыпает снегом — холодные фото

В Новосибирске осадков не обещают

1 189
2 комментария

Фотографии выглядят зимними

В Новосибирской области ночью с 11 на 12 октября выпал снег. Некоторые населенные пункты засыпало осадками. В телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» публикуют снежные кадры из Сузуна, Ордынки и Маслянино.

На трассе появился гололед

На трассе Барнаул-Новосибирск ночью машины встали из-за ДТП. На дороге был гололед, а машины покрылись корочками льда.

— Всё колом и все колом. Все, пришла зима, — рассказал автор видео.

Снег засыпан машины

Снег идет на юге регионе

По данным Яндекс.Погоды, снег идет в части региона. Осадки в этих местах обещают до конца дня. Новосибирск снег не заденет.

В Новосибирской области ожидаются холодные дни — температура может опуститься до -13 градусов. Также будет достаточно сильный ветер с порывами до 20 м/с.

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Комментарии
2
Гость
7 минут
Ух же ты.в марусино сухо
Гость
7 минут
шккктлва, оп чем новость? снег - это осадки!
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