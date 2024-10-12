Трасса встала из-за гололеда: Новосибирскую область засыпает снегом — холодные фото

В Новосибирской области ночью с 11 на 12 октября выпал снег. Некоторые населенные пункты засыпало осадками. В телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» публикуют снежные кадры из Сузуна, Ордынки и Маслянино.
На трассе Барнаул-Новосибирск ночью машины встали из-за ДТП. На дороге был гололед, а машины покрылись корочками льда.
— Всё колом и все колом. Все, пришла зима, — рассказал автор видео.
По данным Яндекс.Погоды, снег идет в части региона. Осадки в этих местах обещают до конца дня. Новосибирск снег не заденет.
В Новосибирской области ожидаются холодные дни — температура может опуститься до -13 градусов. Также будет достаточно сильный ветер с порывами до 20 м/с.