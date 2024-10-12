Трасса встала из-за гололеда: Новосибирскую область засыпает снегом — холодные фото

Фотографии выглядят зимними Источник: Новосибирск с огоньком / Телеграм











В Новосибирской области ночью с 11 на 12 октября выпал снег. Некоторые населенные пункты засыпало осадками. В телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» публикуют снежные кадры из Сузуна, Ордынки и Маслянино.

На трассе появился гололед Источник: АСТ-54 Black / телеграм-канал

На трассе Барнаул-Новосибирск ночью машины встали из-за ДТП. На дороге был гололед, а машины покрылись корочками льда.

— Всё колом и все колом. Все, пришла зима, — рассказал автор видео.

Снег засыпан машины Источник: АСТ-54 Black / телеграм-канал

Снег идет на юге регионе Источник: Яндекс.Карты











По данным Яндекс.Погоды, снег идет в части региона. Осадки в этих местах обещают до конца дня. Новосибирск снег не заденет.