Уставшие опята и огромные вешенки: что находят новосибирцы в лесу — осенние фотографии

Большинство грибников уже закончили сезон тихой охоты. Но еще осталось малое количество отчаянных, которые пошли в последние дни сентября искать улов. И нашли. В лесах всё еще можно увидеть опята, вешенки, грузди и многое другое. НГС собрал некоторые истории.
Елена во вторник, 1 октября, побывала в Каракане. Она рассказала, что грибов нашла немного. Опята в лесах были очень «уставшие».
— Опята в основном переростки и уже не очень годятся для приготовления. Боровики нам попадались, конечно. Но очень мало. На четверых штук двенадцать нашли. В основном переросшие. Взяли только одного красавчика, — рассказала Елена.
В лесах всё еще можно увидеть лисички, рыжики, грузди, но немного. Грузди чаще червивые.
Юлия вчера, 1 октября, закончила грибной сезон. В лесу она нашла немного лисичек. Но в целом, грибов было совсем немного.
Анастасия на выходных поехала в Первомайский район за груздем, но его оказалось мало и он был червивый. Но девушку порадовала другая находка.
— Но, можно сказать, нашли клад из вешенок, никогда таких больших и в таком количестве не встречала. Все целые, — описала Анастасия.
Белый гриб огромных размеров обнаружили в лесу жители Бердска. По словам автора поста, гриб весил 4,9 килограмма.