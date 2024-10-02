Уставшие опята и огромные вешенки: что находят новосибирцы в лесу — осенние фотографии

Грибов становится меньше Источник: Анастасия Переверзева











Большинство грибников уже закончили сезон тихой охоты. Но еще осталось малое количество отчаянных, которые пошли в последние дни сентября искать улов. И нашли. В лесах всё еще можно увидеть опята, вешенки, грузди и многое другое. НГС собрал некоторые истории.

Елена собирала грибы в Каракане Источник: Елена Чечина / «Грибные истории» / «ВКонтакте»











Елена во вторник, 1 октября, побывала в Каракане. Она рассказала, что грибов нашла немного. Опята в лесах были очень «уставшие».

— Опята в основном переростки и уже не очень годятся для приготовления. Боровики нам попадались, конечно. Но очень мало. На четверых штук двенадцать нашли. В основном переросшие. Взяли только одного красавчика, — рассказала Елена.

В лесах всё еще можно увидеть лисички, рыжики, грузди, но немного. Грузди чаще червивые.

На выходных была хорошая погода для прогулок Источник: Елена Чечина / «Грибные истории» / «ВКонтакте»











Лисички смогла найти Юлия Источник: Юлия Карпова / «Грибные истории» / «ВКонтакте»











Юлия вчера, 1 октября, закончила грибной сезон. В лесу она нашла немного лисичек. Но в целом, грибов было совсем немного.

Вешенки все были целые Источник: Анастасия Переверзева / «Грибные истории» / «ВКонтакте»











Анастасия на выходных поехала в Первомайский район за груздем, но его оказалось мало и он был червивый. Но девушку порадовала другая находка.

— Но, можно сказать, нашли клад из вешенок, никогда таких больших и в таком количестве не встречала. Все целые, — описала Анастасия.

В Кудряшах Алина нашла небольшие опята Источник: Алина / «Грибы и грибные места Новосибирска и Новосибирской области»











Такой улов нашла Светлана на выходных Источник: Светлана / «Грибы и грибные места Новосибирска и Новосибирской области»











На выходных новосибирцы еще активно ходили в лес Источник: Нина / «Грибы и грибные места Новосибирска и Новосибирской области»











А вот такой гриб нашла Ольга в выходные Источник: Ольга Романова









