От 0 до +19 градусов: синоптики предупредили новосибирцев о перепаде температур

В Новосибирске и области в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание. Температура на территории региона может опуститься до -2 градусов. При этом в ближайшие три дня синоптики не прогнозируют осадки.
В Новосибирске ночью 1 октября ожидается температура +8…+10 градусов, днем +17…+19 градусов. Ветер западный силой 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
2 октября ночью синоптики прогнозируют +5…+7 градусов ночью и +11…+13 градусов днем. Ветер западный 4-9 м/с.
3 октября ночная температура составит 0…+2 градуса, днем +9…+11 градусов. Ветер меняет направление на северо-западное, сила составит 3-8 м/с.
— По области 1 октября +6…+11 градусов в ночные часы, днем +16…+21 градус. Потом постепенно фон понижается, — объяснила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
В среду 2 октября в Новосибирской области прогнозируют ночью +2…+7 градусов, днем +10…+15 градусов. В четверг ожидается от -2 до +3 градусов ночью, днем +9…+14 градусов. Ожидается, что тепло вновь придет в регион на выходных.
Накануне, 29 сентября, НГС изучил прогноз популярных сервисов на ближайшую рабочую неделю. В Новосибирске возможно тепло до +20 градусов.