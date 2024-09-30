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Осень От 0 до +19 градусов: синоптики предупредили новосибирцев о перепаде температур

От 0 до +19 градусов: синоптики предупредили новосибирцев о перепаде температур

Переменчивая погода установится на этой неделе

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3 комментария

В ближайшие дни в городе ожидается прохладная, но сухая погода

В Новосибирске и области в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание. Температура на территории региона может опуститься до -2 градусов. При этом в ближайшие три дня синоптики не прогнозируют осадки.

В Новосибирске ночью 1 октября ожидается температура +8…+10 градусов, днем +17…+19 градусов. Ветер западный силой 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

2 октября ночью синоптики прогнозируют +5…+7 градусов ночью и +11…+13 градусов днем. Ветер западный 4-9 м/с.

3 октября ночная температура составит 0…+2 градуса, днем +9…+11 градусов. Ветер меняет направление на северо-западное, сила составит 3-8 м/с.

— По области 1 октября +6…+11 градусов в ночные часы, днем +16…+21 градус. Потом постепенно фон понижается, — объяснила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

В среду 2 октября в Новосибирской области прогнозируют ночью +2…+7 градусов, днем +10…+15 градусов. В четверг ожидается от -2 до +3 градусов ночью, днем +9…+14 градусов. Ожидается, что тепло вновь придет в регион на выходных.

Накануне, 29 сентября, НГС изучил прогноз популярных сервисов на ближайшую рабочую неделю. В Новосибирске возможно тепло до +20 градусов.

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Комментарии
3
Гость
8 минут
Какой прогноз у нас сегодня милый С чем ты опять проснулся не в ладу Какую блаж имеешь ты в виду Главный всего погода в доме А все другое суета
Гость
9 минут
То есть +19 ожидается днем во вторник, а ноль ночью в четверг - и это называется у них "перепад".
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