Никаких дождей и +20 градусов: какая погода ждет новосибирцев на рабочей неделе — прогнозы сервисов

Самое время запланировать прогулку! Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирск придет тепло на следующей рабочей неделе. Воздух днем будет прогреваться до +19 градусов, а серьезных осадков не ожидается. Смотрим прогнозы популярных погодных сервисов.

Гидрометцентр обещает облачную погоду без дождей. Самым теплым днем станет 1 октября. Воздух прогреется до +18 градусов. Затем температура будет постепенно понижаться до +10… +13 градусов в дневные часы. В ночное время суток в первой половине недели будет +6… +8 градусов, во второй — +2 градуса.

Самый теплый день — 1 октября Источник: meteoinfo.ru











По данным сервиса «Яндекс.Погода», 1 октября будет до +20 градусов, а в среду, 2 октября, уже значительно холоднее +12 градусов. Дождей не будет, но и ясных дней сервис не прогнозирует. Ночные температуры будут около +2… +6 градусов.

Дождей не будет, но и ясных дней сервис не прогнозирует Источник: «Яндекс.Погода»











Gismeteo также радует новосибирцев прогнозом — начало недели будет жаркое. Самый холодный день будет 3 октября с показателем в +9 градусов. При этом в пятницу, 4 октября, ожидается ясная погода. Завтра, 30 сентября, возможен небольшой дождь.

Дождь может пойти только завтра, 30 сентября Источник: gismeteo.ru









