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Осень «Заходим в зиму в сложных условиях»: в МЧС объяснили, чем новосибирцам грозит мокрая земля

«Заходим в зиму в сложных условиях»: в МЧС объяснили, чем новосибирцам грозит мокрая земля

Станет ли ситуация лучше, зависит от погоды

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25 комментариев

С затоплениями в этом году столкнулись дачные общества в Первомайском районе Новосибирска

Уровень рек и водоемов, а также увлажненность почвы в Новосибирской области выше нормы. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов во время пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС.

— Область заходит в зиму в достаточно сложных условиях: уровень рек и водоемов превышает среднестатистический. Также переувлажнена почва. Все еще будет зависеть от погоды в сентябре и октябре до наступления морозов. — сообщил Виктор Орлов.

По словам Виктора Орлова, все это может сказаться на паводках следующего года. НГС направил запрос в ГУ МЧС.

В конце августа дачи в Первомайском районе Новосибирска неожиданно начало топить. Сначала вода поднялась в расположенных вблизи КСМ садоводствах, потом пошла ниже, к многоквартирным домам на улице Узорной. В МЧС говорят, что подтопления связаны с высоким уровнем грунтовых вод и неочищенными стоками.

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Комментарии
27
КОСТЯ ТАКСИСТ
18 сентября 2024, 13:16
Платный мост когда достроят? Я уже накопил.
kuhkuhvv
18 сентября 2024, 12:31
полезно кстати
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