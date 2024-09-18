«Заходим в зиму в сложных условиях»: в МЧС объяснили, чем новосибирцам грозит мокрая земля

Уровень рек и водоемов, а также увлажненность почвы в Новосибирской области выше нормы. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов во время пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС.
— Область заходит в зиму в достаточно сложных условиях: уровень рек и водоемов превышает среднестатистический. Также переувлажнена почва. Все еще будет зависеть от погоды в сентябре и октябре до наступления морозов. — сообщил Виктор Орлов.
По словам Виктора Орлова, все это может сказаться на паводках следующего года. НГС направил запрос в ГУ МЧС.
В конце августа дачи в Первомайском районе Новосибирска неожиданно начало топить. Сначала вода поднялась в расположенных вблизи КСМ садоводствах, потом пошла ниже, к многоквартирным домам на улице Узорной. В МЧС говорят, что подтопления связаны с высоким уровнем грунтовых вод и неочищенными стоками.