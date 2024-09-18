«Заходим в зиму в сложных условиях»: в МЧС объяснили, чем новосибирцам грозит мокрая земля

С затоплениями в этом году столкнулись дачные общества в Первомайском районе Новосибирска Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Уровень рек и водоемов, а также увлажненность почвы в Новосибирской области выше нормы. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов во время пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС.

— Область заходит в зиму в достаточно сложных условиях: уровень рек и водоемов превышает среднестатистический. Также переувлажнена почва. Все еще будет зависеть от погоды в сентябре и октябре до наступления морозов. — сообщил Виктор Орлов.

По словам Виктора Орлова, все это может сказаться на паводках следующего года. НГС направил запрос в ГУ МЧС.