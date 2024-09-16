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Осень Сорвут отопительный сезон: в Линево могут ввести режим повышенной готовности из-за отсутствия горячей воды

Сорвут отопительный сезон: в Линево могут ввести режим повышенной готовности из-за отсутствия горячей воды

Глава поселка обвинил ресурсоснабжающую организацию

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4 комментария

Глава поселка передал заявление в прокуратуру

В рабочем поселке Линево в Новосибирской области отсутствует горячая вода и могут ввести режим повышенной готовности. Об этом заявил в видеообращении глава поселка Дмитрий Грушевой.

Глава сообщил, что компания «СибТЭК» не подает тепло. Сегодня, 16 сентября, глава вместе с представителями муниципального предприятия «РКЦ» отвезли заявление в Прокуратуру Новосибирской области.

К жителям обратился глава поселка

—  Если сегодня теплоноситель не будет подан, с завтрашнего дня объявляем режим повышенной готовности со всеми вытекающими последствиями. Будем решать вопрос в другом порядке, — рассказал Дмитрий Грушевой.

ООО «СибТЭК» существует с 2012 года. Генеральный директор компании Корней Гиберт. Он же является конечным владельцев компании. Его фирме ООО СИБЭСК принадлежит 99,9% «СибТЭК». Остальным 0,1% владеет Павел Мерзляков. Выручка «СибТЭК» на конец 2023 года, по данным Контур.Фокус, 610,2 миллиона рублей, а чистый убыток — 11,8 миллионов рублей.

Судя по группе в соцсети «ВКонтакте» «Администрация рабочего поселка Линево», горячую воду периодически отключают во время всего сентября. Корреспондент НГС направила запрос в «СибТЭК». На момент публикации ответа не было.

Если вы находитесь в поселке Линево, расскажите о проблемах с горячей водой и отоплением

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В Новосибирске на этой неделе начнут подключать дома к отоплению. График опубликовали на сайте СГК.

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Новосибирская область Линево Отопление Горячая вода
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Комментарии
6
Гость
16 сентября 2024, 16:57
21 век . Россия, путин....ну а дальше по тексту статьи.
Гость
16 сентября 2024, 16:56
Все прихватизировали
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